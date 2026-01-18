Fuerzas del Gobierno sirio ingresan a Raqqa en medio de tensiones tras enfrentamientos con las FDS
Decenas de residentes salieron a las calles de Tabqa para dar la bienvenida a las tropas gubernamentales, ondeando la bandera nacional tras la toma de la ciudad.
Tras una escalada de tensiones y enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, el Gobierno sirio interino -encabezado por Ahmed al-Sharaa tras la caída de Bashar al-Asad en diciembre de 2024- tomó este domingo 18 de enero la ciudad de Raqqa, en su avance hacia el este del país.
Ofensiva clave por el control de infraestructura estratégica en Raqqa
Este avance se produjo después de que, a principios de mes, se intensificaran las tensiones entre Damasco y las FDS. La ofensiva militar del domingo en la provincia de Raqqa es considerada crucial debido a la presencia de una presa estratégica que controla el flujo de agua hacia el sur, incluyendo zonas del noreste de Siria bajo control de las FDS.
J. C.