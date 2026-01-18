Política Fuerzas del Gobierno sirio ingresan a Raqqa en medio de tensiones tras enfrentamientos con las FDS Decenas de residentes salieron a las calles de Tabqa para dar la bienvenida a las tropas gubernamentales, ondeando la bandera nacional tras la toma de la ciudad.

Tras una escalada de tensiones y enfrentamientos con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos, el Gobierno sirio interino -encabezado por Ahmed al-Sharaa tras la caída de Bashar al-Asad en diciembre de 2024- tomó este domingo 18 de enero la ciudad de Raqqa, en su avance hacia el este del país.

De acuerdo con la agencia AP, decenas de residentes salieron a las calles de Tabqa para dar la bienvenida a las tropas gubernamentales, ondeando la bandera nacional tras la toma de la ciudad.

Ofensiva clave por el control de infraestructura estratégica en Raqqa

Este avance se produjo después de que, a principios de mes, se intensificaran las tensiones entre Damasco y las FDS. La ofensiva militar del domingo en la provincia de Raqqa es considerada crucial debido a la presencia de una presa estratégica que controla el flujo de agua hacia el sur, incluyendo zonas del noreste de Siria bajo control de las FDS.