Cumbre de Davos Trump viaja a a Davos en medio de crecientes tensiones con Europa por Groenlandia Las presiones de Trump por Groenlandia han desatado preocupación entre líderes europeos con respecto a la fortaleza e integridad de la alianza transatlántica y la confiabilidad histórica de Estados Unidos como aliado.

Video Inició el Foro Económico Mundial en Davos con líderes globales y retos mundiales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arriba este miércoles a Davos con un retraso de aproximadamente tres horas debido a un problema eléctrico menor en el Air Force One, que obligó a cambiar de aeronave, informó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Su viaje se produce en medio de una creciente tensión con los aliados europeos por su insistencia en obtener control sobre Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca rico en recursos minerales.

Trump tenía previsto aterrizar por la mañana, pero el fallo eléctrico provocó que la aeronave regresara a una base militar antes de continuar hacia Suiza. La llegada retrasada ha obligado a reajustar su agenda en Davos, donde participará en el Foro Económico Mundial y sostendrá reuniones bilaterales con líderes internacionales.

Tensiones con Europa por Groenlandia

La insistencia de Trump sobre Groenlandia ha generado alarma entre los líderes europeos. Consultado el martes en la Casa Blanca sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para obtener el control de la isla, Trump respondió: “Ya se darán cuenta”.

El presidente estadounidense ha vinculado la disputa con su frustración por no recibir el Premio Nobel de la Paz el año pasado, enviando un mensaje al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, en el que afirmó que ya no se sentía “obligado a pensar únicamente en la paz”.

El mandatario ha amenazado con imponer nuevos aranceles de hasta 25% a ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, que se han mostrado solidarios con Dinamarca. Trump advirtió que ante cualquier represalia europea “todo lo que tengo que hacer es responder y les rebotará”.

Las tensiones sobre Groenlandia ya han tenido repercusiones económicas. Wall Street cerró el martes con descensos importantes: S&P 500 cayó 2.1%, Dow Jones 1.8% y Nasdaq 2.4%. Los inversores evalúan el efecto de las amenazas de aranceles y la escalada diplomática con Europa sobre la estabilidad económica de Estados Unidos y el cumplimiento de acuerdos comerciales previos.

Reacciones a las amenazas de Trump

Los líderes europeos han advertido sobre posibles consecuencias de las amenazas de Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la respuesta de la Unión Europea será “firme, unida y proporcional” y subrayó que los acuerdos comerciales previos deben respetarse.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de “inaceptables” los intentos de Estados Unidos de subordinar a Europa y anunció que buscará reforzar la autonomía del continente. Por su parte, el primer ministro canadiense, Mark Carney, destacó el apoyo de Ottawa a Groenlandia y Dinamarca y describió la situación como un momento crítico para el orden mundial.

En general, las presiones de Trump por Groenlandia han desatado una gran preocupación entre líderes europeos con respecto a la fortaleza e integridad de la alianza transatlántica y la confiabilidad histórica de Estados Unidos como aliado.

Ante las amenazas de nuevos aranceles de Trump, líderes europeos han evaluado posibles medidas de represalia, como la imposición de hasta €93,000 millones en aranceles sobre productos estadounidenses, restricciones adicionales a empresas de EEUU y ajustes en la compra de deuda estadounidense. La Unión Europea también cuenta con un instrumento denominado Anti-Coercion Instrument, diseñado específicamente para castigar a países que intenten coaccionar al bloque, aunque su aplicación requiere unanimidad y suele considerarse un último recurso.

Otras respuestas podrían ser acciones políticas y simbólicas que envíen un mensaje a Washington, como limitar el acceso estadounidense a bases militares en Europa o retirarse de eventos internacionales en los que EEUU participa, según CNN.



Tres personas familiarizadas con las discusiones detallaron a CNN que aunque existen esas posibles medidas, los aliados europeos buscan posibles alternativas de negociación para cumplir con los intereses estratégicos de Estados Unidos sin ceder la soberanía de Groenlandia. Entre las opciones mencionadas se encuentran expandir tratados existentes que permitan bases militares y recursos estadounidenses en la isla, implementar acuerdos comerciales y financieros que refuercen la cooperación económica, aplicar un Compact of Free Association, similar al de Palau o las Islas Marshall, que mantendría la autonomía de Groenlandia a cambio de acceso estratégico estadounidense, o renegociar el acuerdo de 1951 entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para limitar inversiones chinas.

Algunos funcionarios de la administración Trump han trabajado en la posibilidad de comprar la isla, aunque Dinamarca ha mostrado poca disposición a cederla y Groenlandia insiste en que no está en venta.

La agenda de Trump en Davos

Trump planea dedicar parte de su discurso en Davos a cuestiones internas, como la asequibilidad de la vivienda y otros temas económicos prioritarios para los estadounidenses. Su intención es reforzar el apoyo de sus bases en casa, en un momento en que varias encuestas indican que muchos ciudadanos responsabilizan a su administración por el alto costo de vida y la baja accesibilidad a la vivienda.

El jueves, Trump tiene previsto anunciar la creación de un organismo denominado Consejo de Paz, diseñado inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, con un posible alcance global, incluso rivalizando en buena medida con la ONU. Hasta ahora, menos de 10 líderes han aceptado la invitación, y varios aliados europeos importantes, como Francia, Reino Unido y Alemania, han declinado participar.