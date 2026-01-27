Aranceles Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur: ¿cuáles se verán afectados? Trump anunció que se elevarán los gravámenes a las importaciones de productos procedentes de Corea del Sur, pero ¿cuáles son y cómo impactarán?

Video Trump amenaza con imponer aranceles del 100% a Canadá por acuerdo comercial con China

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el lunes 26 de enero de 2026 que aumentará los aranceles a los productos de Corea del Sur porque el Parlamento de ese país aún no ha aprobado el marco comercial anunciado el año pasado.

Trump escribió Trump en su red Truth Social que se elevarán los gravámenes "dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás ARANCELES recíprocos".

La respuesta de Corea del Sur

El gobierno surcoreano sostuvo este martes reuniones de emergencia para formular una respuesta. El ministro de Comercio e Industria, Kim Jung-kwan, de visita en Canadá, participó de forma remota. La oficina presidencial dijo que transmitirá a EEUU su compromiso de implementar el acuerdo alcanzado el año pasado.

"Nuestro gobierno pretende transmitir su compromiso con la aplicación del acuerdo arancelario a la parte estadounidense, al tiempo que responde de una manera tranquila y comedida", indicó Seúl en un comunicado.

La oficina del presidente de Corea del Sur indicó que el ministro de Comercio e Industria se desplazará a Washington para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Howard Lutnick, para discutir el asunto.

El aparente giro del líder estadounidense llega meses después de que Washington y Seúl alcanzaran un acuerdo comercial y de seguridad, tras un periodo de tensas negociaciones.

Legisladores surcoreanos han presentado cinco proyectos de ley para poner en marcha el paquete de inversiones propuesto por Corea del Sur, valorado en 350,000 millones de dólares, ante la Asamblea Nacional. Las iniciativas están actualmente en manos del comité de finanzas del Parlamento.

Kim Hyun-jung, portavoz del gobernante Partido Democrático, dijo que su formación coordinará con el gobierno un debate y una tramitación rápida de los proyectos.

Funcionarios parlamentarios señalaron que los cinco textos probablemente se integrarán en una sola propuesta legislativa, que deberá ser aprobada por los comités de finanzas y de justicia antes de someterse a votación en el pleno.

La relación entre la administración Trump y Corea del Sur ha sido tensa en algunos momentos, como quedó en evidencia el año pasado con una redada de las autoridades migratorias en una planta de Hyundai en Georgia, en la que fueron detenidas 475 personas.

Productos afectados por nuevos aranceles a Corea del Sur

Donald Trump reveló también cuáles serán los productos que se verán mayormente afectados por la nueva tasa de aranceles a Corea del Sur, por lo que podrían impactarse algunos bienes dentro de Estados Unidos, que consideren estos insumos.

Los aranceles afectarán las importaciones de automóviles, madera y productos farmacéuticos procedentes de Corea del Sur, mientras que el arancel sobre otros bienes pasará del 15% al 25%.

El mandatario impuso previamente estos aranceles al declarar una emergencia económica y eludir al Congreso, mientras que Corea del Sur necesita la aprobación legislativa del marco anunciado en julio y reafirmado durante la visita de Trump al país en octubre.

“Nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno de estos acuerdos, hemos actuado con rapidez para reducir nuestros ARANCELES conforme a la transacción pactada”, agregó Trump. “Por supuesto, esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.

Trump y los aranceles como instrumento de presión

La amenaza de Trump es un recordatorio de que el drama arancelario desatado el año pasado por Trump probablemente se repetirá una y otra vez este año. La economía global y los votantes en EEUU podrían ver cómo la estructura del comercio mundial se ve sometida de forma constante a sacudidas y renegociaciones, a medida que Trump recurre a los aranceles para presionar a otros países.

La semana pasada, el presidente amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos si EEUU no obtenía el control de Groenlandia, aunque posteriormente dio marcha atrás tras reuniones en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. El sábado, Trump dijo que impondría un impuesto del 100% a los productos de Canadá si el país avanzaba en sus planes de reforzar el comercio con China.

Trump ha presumido de que sus marcos comerciales atraen nuevas inversiones a EEUU, pero muchos de los acuerdos que ha promocionado con fuerza aún no se han cerrado. El Parlamento Europeo todavía no ha aprobado un acuerdo impulsado por Trump que impondría un arancel del 15% a la mayoría de los bienes exportados por los 27 países miembros de la Unión Europea.

Este año, Estados Unidos se prepara para renegociar el acuerdo comercial revisado en 2020 con Canadá y México. Además, siguen en curso investigaciones bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, así como una próxima decisión de la Corte Suprema sobre si Trump se excedió en su autoridad al imponer aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

Con información de AP y AFP.

