Aranceles

Unión Europea lanza advertencia a Trump y se dice lista por posibles aranceles por Groenlandia

El presidente estadounidense ha reiterado su interés de tomar el control de Groenlandia

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Disputa por Groenlandia aumenta tensiones entre Donald Trump con Europa

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aranceles a los países que apoyen a Groenlandia, la Unión Europea lanzó una advertencia al mandatario; esto comunicaron.

En ese sentido, desde Davos, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó como un "error" los aranceles impuestos que anunció Trump, quien desde que llegó al poder en enero de 2025, ha amagado a diferentes países con medidas comerciales.

Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data... Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada.
Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.


También, en su discurso en el Foro Económico Mundial, donde líderes políticos y económicos debaten el futuro del orden global, advirtió que una escalada comercial entre aliados históricos podría deteriorar la relación. Esto en medio del interés de Trump en tomar el control de Groenlandia, según él por razones de seguridad nacional.

PUBLICIDAD

Más sobre Aranceles

¿Cuándo entran en vigor nuevos aranceles por Groenlandia? Trump ya no solo piensa en la paz
2 mins

¿Cuándo entran en vigor nuevos aranceles por Groenlandia? Trump ya no solo piensa en la paz

Estados Unidos
Protesta por Groenlandia interrumpe a Vanessa Williams durante el himno nacional en la NBA
1 mins

Protesta por Groenlandia interrumpe a Vanessa Williams durante el himno nacional en la NBA

Estados Unidos
Países europeos rechazan que Trump les imponga aranceles para presionar venta de Groenlandia
5 mins

Países europeos rechazan que Trump les imponga aranceles para presionar venta de Groenlandia

Estados Unidos
Trump dice que si la Corte Suprema anula los aranceles sería "imposible" devolver el dinero
1 mins

Trump dice que si la Corte Suprema anula los aranceles sería "imposible" devolver el dinero

Estados Unidos
En un minuto: Trump deja en manos de Hegseth publicar video del polémico ataque a la ‘narcolancha’
1:05

En un minuto: Trump deja en manos de Hegseth publicar video del polémico ataque a la ‘narcolancha’

Estados Unidos
Trump da marcha atrás a aranceles a carne, café, bananas y tomates, presionado por el alza en el costo de vida
4 mins

Trump da marcha atrás a aranceles a carne, café, bananas y tomates, presionado por el alza en el costo de vida

Estados Unidos
No hay programado envío alguno de un 'cheque de ayuda' por la inflación o aranceles: te explicamos
5 mins

No hay programado envío alguno de un 'cheque de ayuda' por la inflación o aranceles: te explicamos

Estados Unidos
En un minuto: Victorias de los demócratas suponen un revés electoral para Trump
1:13

En un minuto: Victorias de los demócratas suponen un revés electoral para Trump

Estados Unidos
En un minuto: Trump y Xi Jinping pactan sobre aranceles, soya y tierras raras
1:23

En un minuto: Trump y Xi Jinping pactan sobre aranceles, soya y tierras raras

Estados Unidos
Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá tras polémica por video de Ronald Reagan
2 mins

Trump anuncia aumento del 10% de aranceles a Canadá tras polémica por video de Ronald Reagan

Estados Unidos

El mandatario incluso difundió recientemente una imagen en redes sociales donde aparece plantando una bandera estadounidense en un paisaje helado y un cartel que dice "Groenlandia, territorio de Estados Unidos".

Otros países en contra de los aranceles que anunció Trump

De igual forma, en Davos, el viceprimer ministro chino He Lifeng criticó lo que describió como un regreso a la "ley de la jungla" en el comercio internacional, en referencia indirecta a las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney, quien ha expresado su intención de reducir la dependencia económica de su país respecto a EE UU, también pronunciará un discurso este martes.

Cabe señalar que los líderes de la UE tienen previsto reunirse esta semana en Bruselas para definir una postura común frente a lo que ya se considera una crisis diplomática con Estados Unidos.

En paralelo, el canciller alemán Friedrich Merz llamó a evitar cualquier escalada innecesaria, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron propuso la posibilidad de una cumbre del G7 que incluya a países que están involucrados en el debate sobre Groenlandia.

¿Trump podría invadir Groenlandia?

El gobierno de Groenlandia no ve probable que Trump invada Groebnlandia, sin embargo, no han descartado ninguna posibilidad, por lo que estarán pendientes ante las circunstancias.

No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades.
Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.


Por otro lado, Mette Frederiksen, primera ministra danesa, hizo énfasis en que la Unión Europea debe reaccionar en caso de que Trump cumpla su amenaza de los aranceles contra quienes enviaron tropas a Groenlandia.


FBPT

Relacionados:
ArancelesPresidentes de Estados UnidosDonald TrumpNoticiasEconomía

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX