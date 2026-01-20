Aranceles Unión Europea lanza advertencia a Trump y se dice lista por posibles aranceles por Groenlandia El presidente estadounidense ha reiterado su interés de tomar el control de Groenlandia

Video Disputa por Groenlandia aumenta tensiones entre Donald Trump con Europa

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aranceles a los países que apoyen a Groenlandia, la Unión Europea lanzó una advertencia al mandatario; esto comunicaron.

En ese sentido, desde Davos, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, calificó como un "error" los aranceles impuestos que anunció Trump, quien desde que llegó al poder en enero de 2025, ha amagado a diferentes países con medidas comerciales.

Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data... Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.



También, en su discurso en el Foro Económico Mundial, donde líderes políticos y económicos debaten el futuro del orden global, advirtió que una escalada comercial entre aliados históricos podría deteriorar la relación. Esto en medio del interés de Trump en tomar el control de Groenlandia, según él por razones de seguridad nacional.

PUBLICIDAD

El mandatario incluso difundió recientemente una imagen en redes sociales donde aparece plantando una bandera estadounidense en un paisaje helado y un cartel que dice "Groenlandia, territorio de Estados Unidos".

Otros países en contra de los aranceles que anunció Trump

De igual forma, en Davos, el viceprimer ministro chino He Lifeng criticó lo que describió como un regreso a la "ley de la jungla" en el comercio internacional, en referencia indirecta a las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Por su parte, el primer ministro canadiense Mark Carney, quien ha expresado su intención de reducir la dependencia económica de su país respecto a EE UU, también pronunciará un discurso este martes.

Cabe señalar que los líderes de la UE tienen previsto reunirse esta semana en Bruselas para definir una postura común frente a lo que ya se considera una crisis diplomática con Estados Unidos.

En paralelo, el canciller alemán Friedrich Merz llamó a evitar cualquier escalada innecesaria, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron propuso la posibilidad de una cumbre del G7 que incluya a países que están involucrados en el debate sobre Groenlandia.

¿Trump podría invadir Groenlandia?

El gobierno de Groenlandia no ve probable que Trump invada Groebnlandia, sin embargo, no han descartado ninguna posibilidad, por lo que estarán pendientes ante las circunstancias.

No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades. Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.



Por otro lado, Mette Frederiksen, primera ministra danesa, hizo énfasis en que la Unión Europea debe reaccionar en caso de que Trump cumpla su amenaza de los aranceles contra quienes enviaron tropas a Groenlandia.