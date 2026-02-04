Juicios Juez escucha argumentos mientras una corte da a Trump otra oportunidad para anular su condena en el caso Stormy Daniels No se espera que Trump asista a la audiencia de este miércoles en el tribunal federal de Nueva York. La sesión llega tras extensos escritos presentados tanto por los abogados del mandatario como por la fiscalía de Manhattan, que llevó adelante el caso y defiende que permanezca en la justicia estatal.

Video Trump es sentenciado a libertad incondicional por el caso Stormy Daniels: te explicamos qué significa

Un juez federal escuchará este miércoles los argumentos de las partes después de que una corte de apelaciones le ordenara revisar nuevamente la solicitud del presidente Donald Trump para anular su condena por el caso relacionado con los pagos a una actriz porno a cambio de su silencio.

En noviembre, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito instruyó al juez federal Alvin K. Hellerstein a reconsiderar su decisión de mantener el caso en un tribunal estatal, en lugar de trasladarlo a la jurisdicción federal, donde Trump busca que se desestime alegando inmunidad presidencial.

Un panel de tres jueces concluyó que Hellerstein se equivocó al no evaluar “cuestiones importantes y relevantes” relacionadas con la petición de Trump de mover el proceso de Nueva York a un tribunal federal. No obstante, subrayaron que no expresan ninguna opinión sobre cómo debería resolverse el caso.

Hellerstein, nominado por el entonces presidente demócrata Bill Clinton, ya había rechazado en dos ocasiones la solicitud de Trump para cambiar la jurisdicción del proceso.

La cuestión de la inmunidad presidencial de Trump

La primera negativa se produjo tras la acusación formal en marzo de 2023; la segunda, después de la condena dictada en mayo de 2024 y de una posterior decisión de la Corte Suprema que estableció que los presidentes y expresidentes no pueden ser procesados penalmente por actos oficiales.

En ese último fallo —objeto de la revisión ordenada por el Segundo Circuito—, Hellerstein sostuvo que los abogados de Trump no habían cumplido con el elevado umbral exigido para modificar la jurisdicción. Argumentó además que la condena por falsificación de registros comerciales estaba vinculada a la vida personal de Trump y no a actos oficiales protegidos por la inmunidad establecida por el Supremo.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones señaló que esa resolución, que reiteraba argumentos ya usados en decisiones anteriores, no analizó si determinadas pruebas admitidas durante el juicio estatal estaban relacionadas con actos oficiales cubiertos por inmunidad ni si esa posible inmunidad probatoria transformaba el caso en uno vinculado a funciones oficiales.

Los jueces indicaron que Hellerstein debe examinar con detenimiento las pruebas que Trump sostiene que guardan relación con actos oficiales.

Si el magistrado concluye que la acusación se apoyó en evidencias de actos oficiales, deberá evaluar si Trump puede alegar que esas acciones formaban parte de sus funciones en la Casa Blanca, si actuó con diligencia al intentar trasladar el caso a la justicia federal y si ese traslado sigue siendo posible ahora que ya fue condenado y sentenciado en un tribunal estatal.

Trump fue declarado culpable en mayo de 2024 de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales para encubrir un pago destinado a silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Las acusaciones de una relación extramatrimonial con Trump amenazaban con afectar su campaña presidencial de 2016. El juez le impuso una absolución incondicional, lo que mantiene la condena pero sin imponerle castigo alguno.

Trump niega la versión de Daniels y sostiene que no cometió ningún delito. Además, ha solicitado a un tribunal estatal de apelaciones que revoque la condena.

