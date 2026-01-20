Noticias Wall Street se desploma ante amenaza arancelaria de Trump a países europeos Las pérdidas eran generalizadas en Wall Street, con casi todos los sectores perdiendo terreno.

Video Donald Trump vs. Europa: así escala conflicto por Groenlandia

Los precios de las acciones cayeron este martes 20 de enero de 2026 en Wall Street después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer nuevos aranceles a ocho países europeos si no se llega a un acuerdo por el control de Groenlandia.

Cerca del cierre de la jornada, las pérdidas eran generalizadas, con casi todos los sectores perdiendo terreno. Los principales índices en Estados Unidos extendieron las pérdidas de la semana pasada en lo que ya es un comienzo de año inestable.

El S&P 500 cayó 143.15 puntos, o 2.1%, para cerrar en 6 mil 796.86, la caída más pronunciada para el índice desde octubre.

El promedio industrial Dow Jones cayó 870.74 puntos, o 1.8%, hasta 48 mil 488.59.

El Nasdaq retrocedió 561.07 puntos, o 2.4%, a 22 mil 954.32.

Acciones tecnológicas, las más golpeadas

Las acciones tecnológicas fueron las que más repercusión tuvieron en el mercado. Nvidia se desplomó un 4.4% y Apple cayó un 3.5%.

En tanto, los minoristas, bancos y empresas industriales también cayeron con fuerza. Lowe’s perdió 3.3%, JPMorgan Chase cayó 3.1% y Caterpillar retrocedió 2.5%.

¿Por qué se desplomó Wall Street hoy?

Trump dijo el sábado que impondría un arancel del 10% a partir de febrero sobre bienes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia hasta llegar a un acuerdo por el control de Groenlandia.

El líder republicano vinculó su postura agresiva sobre Groenlandia con la decisión del año pasado de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, y le dijo al primer ministro de Noruega que ya no sentía "una obligación de pensar puramente en la paz", según un mensaje de texto publicado el lunes.

Tras el anuncio, los precios del oro subieron 3.7% y los precios de la plata se dispararon 6.9%. Las tensiones comerciales aparentemente también tumbaron un reciente repunte en el bitcoin.

La criptomoneda subió por encima de 96 mil dólares a finales de la semana pasada, pero ha caído de nuevo a alrededor de 89 mil 700 dólares.