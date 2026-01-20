Noticias

Wall Street se desploma ante amenaza arancelaria de Trump a países europeos

Las pérdidas eran generalizadas en Wall Street, con casi todos los sectores perdiendo terreno.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump vs. Europa: así escala conflicto por Groenlandia

Los precios de las acciones cayeron este martes 20 de enero de 2026 en Wall Street después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer nuevos aranceles a ocho países europeos si no se llega a un acuerdo por el control de Groenlandia.

Cerca del cierre de la jornada, las pérdidas eran generalizadas, con casi todos los sectores perdiendo terreno. Los principales índices en Estados Unidos extendieron las pérdidas de la semana pasada en lo que ya es un comienzo de año inestable.

PUBLICIDAD
  • El S&P 500 cayó 143.15 puntos, o 2.1%, para cerrar en 6 mil 796.86, la caída más pronunciada para el índice desde octubre.
  • El promedio industrial Dow Jones cayó 870.74 puntos, o 1.8%, hasta 48 mil 488.59.
  • El Nasdaq retrocedió 561.07 puntos, o 2.4%, a 22 mil 954.32.

Acciones tecnológicas, las más golpeadas

Más sobre Noticias

Futuros de Wall Street arrancan semana en terreno negativo ante amenaza de Trump de nuevos aranceles por Groenlandia
1 mins

Futuros de Wall Street arrancan semana en terreno negativo ante amenaza de Trump de nuevos aranceles por Groenlandia

Dinero
Trump advierte de aranceles por Groenlandia: ¿A qué países afectaría nuevo impuesto?
1 mins

Trump advierte de aranceles por Groenlandia: ¿A qué países afectaría nuevo impuesto?

Dinero
Spotify aumenta el precio de sus suscripciones, ¿a partir de cuándo y cómo quedan los planes?
1 mins

Spotify aumenta el precio de sus suscripciones, ¿a partir de cuándo y cómo quedan los planes?

Dinero
S&P 500 cae desde récord por plan de Trump para topar tasas de tarjetas crédito en Estados Unidos
1 mins

S&P 500 cae desde récord por plan de Trump para topar tasas de tarjetas crédito en Estados Unidos

Dinero
Confirman que Donald Trump estará en el Foro Económico Mundial de Davos
1 mins

Confirman que Donald Trump estará en el Foro Económico Mundial de Davos

Dinero
Trump anuncia dos posibles medidas en el mercado de bienes raíces: análisis e impacto en el sector
6:27

Trump anuncia dos posibles medidas en el mercado de bienes raíces: análisis e impacto en el sector

Dinero
Reto Economía: Así puedes crear un plan de pago para las deudas que te dejó Navidad
6:55

Reto Economía: Así puedes crear un plan de pago para las deudas que te dejó Navidad

Dinero
Reto Economía: Consejos para manejar y empoderar tus finanzas en 2026
4:24

Reto Economía: Consejos para manejar y empoderar tus finanzas en 2026

Dinero
Reto Economía: consejos para comprar tu auto nuevo o usado al mejor precio en fin de año
5:22

Reto Economía: consejos para comprar tu auto nuevo o usado al mejor precio en fin de año

Dinero
Reto Economía: Recomendaciones para entrar al mundo de los trabajos remotos
6:29

Reto Economía: Recomendaciones para entrar al mundo de los trabajos remotos

Dinero

Las acciones tecnológicas fueron las que más repercusión tuvieron en el mercado. Nvidia se desplomó un 4.4% y Apple cayó un 3.5%.

En tanto, los minoristas, bancos y empresas industriales también cayeron con fuerza. Lowe’s perdió 3.3%, JPMorgan Chase cayó 3.1% y Caterpillar retrocedió 2.5%.

¿Por qué se desplomó Wall Street hoy?

Trump dijo el sábado que impondría un arancel del 10% a partir de febrero sobre bienes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia hasta llegar a un acuerdo por el control de Groenlandia.

El líder republicano vinculó su postura agresiva sobre Groenlandia con la decisión del año pasado de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, y le dijo al primer ministro de Noruega que ya no sentía "una obligación de pensar puramente en la paz", según un mensaje de texto publicado el lunes.

Tras el anuncio, los precios del oro subieron 3.7% y los precios de la plata se dispararon 6.9%. Las tensiones comerciales aparentemente también tumbaron un reciente repunte en el bitcoin.

PUBLICIDAD

La criptomoneda subió por encima de 96 mil dólares a finales de la semana pasada, pero ha caído de nuevo a alrededor de 89 mil 700 dólares.

Mira también:

Relacionados:
NoticiasWall StreetMercadosDonald TrumpGroenlandia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX