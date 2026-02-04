Partido Demócrata ¿Qué exigen los demócratas en la disputa por la financiación de ICE y CBP? Aquí, los detalles No está claro si el presidente y los republicanos en el Congreso aceptarán las demandas de los demócratas, ¿qué piden los legisladores?

Aunque los demócratas han tenido algunas negociaciones con el presidente Donald Trump, lograr un acuerdo bipartidista sobre nuevas restricciones a la aplicación federal de leyes migratorias en las próximas dos semanas parece extremadamente complicado, o incluso “imposible”, según dijo el senador John Thune, líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta.

El Congreso está evaluando nuevas normas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) luego de que agentes dispararan y mataran a dos manifestantes en Minneapolis en enero. Estas conversaciones surgen en medio de un consenso parcial entre legisladores de ambos partidos sobre la necesidad de que el Congreso intervenga para disminuir las tensiones provocadas por las operaciones de inmigración que han afectado Minnesota y otros estados.

La semana pasada, Trump aceptó la solicitud demócrata de separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del proyecto de ley de gastos más amplio y mantenerla en los niveles actuales durante dos semanas, tiempo durante el cual ambas partes discuten posibles condiciones para los agentes federales. Mike Johnson, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, dijo que estuvo presente en la Casa Blanca cuando Trump habló con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y aseguró que “iban por buen camino para alcanzar un acuerdo”.

Sin embargo, no está claro si el presidente ni un número suficiente de republicanos en el Congreso aceptarán las demandas más amplias de los demócratas, que incluyen que los agentes se identifiquen y muestren sus nombres, obtengan órdenes judiciales en determinados casos y trabajen en coordinación con autoridades locales, entre otros puntos. Los republicanos ya han mostrado resistencia.

Por su parte, legisladores republicanos de la Cámara Baja buscan que se incluyan algunas de sus propias prioridades en el proyecto de financiación del DHS, como una ley que exija una prueba de ciudadanía antes de que los estadounidenses se registren para votar. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, y otros republicanos impulsan restricciones sobre las llamadas “ciudades santuario”, que consideran insuficientes para frenar la inmigración ilegal. Aunque no hay una definición precisa de estas jurisdicciones, el término se aplica generalmente a gobiernos estatales o locales que limitan su cooperación con autoridades migratorias federales.

Tampoco está claro si los demócratas, molestos por la cada vez más agresiva política migratoria de la administración Trump, estarían dispuestos a ceder en negociaciones.

“No necesitamos promesas. Necesitamos leyes”, dijo Schumer, agregando que los demócratas presentarán pronto a los republicanos “una propuesta seria y detallada”.

Acuerdo sobre cámaras corporales

Los republicanos han mostrado apertura hacia el uso de cámaras corporales para los agentes, un cambio que ya estaba incluido en el proyecto de ley de Seguridad Nacional. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respaldó la medida el lunes, ordenando que todos los agentes presentes en Minneapolis, incluidos los de ICE, cuenten con cámaras corporales. Según Noem, la política se ampliará al resto del país conforme haya fondos disponibles.

El proyecto de ley ya destinaba 20 millones de dólares para equipar a los agentes de inmigración con cámaras corporales.

Gil Kerlikowske, excomisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (2014-2017), señaló que la mayoría de los agentes apoyan el uso de estas cámaras porque podrían ayudar a exonerarlos, aunque reconoció que surgen preguntas complejas, como cuándo debe activarse la cámara y cuándo se debe liberar el material grabado.

“¿Cuándo la enciendes? Y si surge un problema y no estaba activada, ¿habrá sanciones? Es bastante complicado”, explicó. Schumer, por su parte, señaló el martes que las cámaras “deben permanecer encendidas”.

Discrepancias sobre el uso de máscaras

Mientras circulan videos y fotos de tácticas migratorias agresivas y tiroteos de alto perfil, el uso de máscaras por parte de los agentes se ha convertido en un punto conflictivo. Los demócratas argumentan que eliminarlas aumentaría la rendición de cuentas; los republicanos advierten que esto podría exponer a los agentes a acoso o amenazas.

“Las fuerzas estatales o locales no lo hacen”, dijo el representante Bennie Thompson, principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional. “¿Qué tiene de especial que los agentes de ICE tengan que usar máscara?”

No obstante, los republicanos parecen poco dispuestos a aceptar la propuesta.

“A diferencia de la policía local, los agentes de ICE son objeto de doxxing y ataques. Tenemos evidencia de eso”, dijo Johnson el martes. Añadió que si “los desenmascaras y pones toda su información en el uniforme, obviamente serán atacados”.

Los oficiales de inmigración ya deben identificarse “tan pronto sea práctico y seguro”, según la normativa federal, y los funcionarios de ICE insisten en que esas reglas se cumplen. Sin embargo, críticos cuestionan la rigurosidad con que se aplica la norma.

“Rutinariamente vemos que eso no ocurre”, señaló Nithya Nathan Pineau, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

Órdenes judiciales vs. administrativas

Los demócratas también piden un uso más estricto de órdenes judiciales y el fin de las patrullas móviles que buscan personas en las calles o en sus hogares. Schumer dijo el martes que demandan “órdenes de arresto y el fin del perfilamiento racial”.

La mayoría de los arrestos migratorios se realizan bajo órdenes administrativas, emitidas internamente por las autoridades migratorias, que autorizan la detención de una persona específica pero no permiten entrar forzosamente en hogares privados sin consentimiento. Tradicionalmente, solo las órdenes firmadas por jueces otorgan esa autoridad.

Un memorando interno de ICE, obtenido por la agencia AP el mes pasado, permitía a los agentes usar la fuerza para entrar en una vivienda basándose únicamente en una orden administrativa más limitada para detener a alguien con orden de expulsión definitiva, medida que según defensores de derechos colisiona con la Cuarta Enmienda.

Los demócratas no han especificado con qué amplitud quieren que se usen órdenes judiciales. Hakeem Jeffries, líder de la bancada demócrata en la Cámara Baja, afirmó que quieren “poner fin al acoso ene lugares sensibles como templos, escuelas y hospitales”.

Johnson comentó que los demócratas buscan “agregar una capa completamente nueva” al exigir órdenes judiciales en lugar de las administrativas que firma el departamento. “No podemos hacerlo”, dijo. Agregó que terminar con las patrullas móviles podría ser un área de acuerdo, aunque sin dar detalles.

Código de conducta y mayor rendición de cuentas

Los demócratas también proponen un código de conducta uniforme para todos los agentes federales, similar al que sigue la policía estatal y local.

Funcionarios federales bloquearon a investigadores estatales el acceso a pruebas después de que la manifestante Renée Good fuera asesinada por un agente de ICE el 7 de enero. El gobernador demócrata Tim Walz exigió que el estado pudiera participar, diciendo que sería “muy difícil para los habitantes de Minnesota” aceptar una investigación que excluya al estado.

División entre los propios demócratas

Cualquier acuerdo que logren los demócratas sobre el Departamento de Seguridad Nacional probablemente no satisfará a todos dentro del partido. La representante Ayanna Pressley, de Massachusetts, dijo que nunca apoyaría un acuerdo que no incluyera la eliminación de las máscaras.

“Me postulé para el Congreso en 2018 con la plataforma de abolir ICE”, dijo Pressley. “Mi posición no ha cambiado”.

Thune, de Dakota del Sur, ha afirmado en repetidas ocasiones que es “imposible” negociar y aprobar algo tan complejo en solo dos semanas. Señaló que las conversaciones deberían limitarse a demócratas y Trump.

“No creo que sea muy realista”, dijo Thune el martes sobre la posibilidad de un acuerdo rápido. “Pero siempre hay milagros, ¿verdad?”

