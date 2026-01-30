Sistema de Reserva Federal (FED) Trump nomina a Kevin Warsh para ser el jefe de la Reserva Federal: ¿quién es? Tras ser nominado por el presidente Trump, Warsh debe ser confirmada por el Senado.

Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

Después de meses de especulación y tensiones públicas entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, el presidente Donald Trump anunció a Kevin Warsh como su nominado para presidir el banco central de Estados Unidos.

"Lo he conocido durante mucho tiempo y no tengo dudas de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, tal vez el mejor", escribió Trump en Truth Social.

PUBLICIDAD

Kevin Warsh, un exfuncionario de la Reserva Federal, fue durante mucho tiempo un enemigo de la inflación, pero ha alineado sus opiniones con las de la administración Trump que buscan recortes agresivos de las tasas de interés.

La nominación, que debe ser confirmada por el Senado, llega marcada por la tumultuosa relación de la administración Trump y la Fed, tras más de un año de críticas y presiones de Trump y el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato como jefe de la institución concluye en mayo.

Trump ha criticado de forma reiterada a Powell por no recortar las tasas de interés de manera más agresiva, mientras que el banco central ha mantenido una postura más prudente, argumentando que la inflación sigue siendo elevada y que los riesgos económicos, incluidos los efectos de los aranceles, requieren cautela.

Esto derivó en una confrontación abierta por los supuestos sobrecostos de renovación de la sede de la Fed que derivaron incluso en citaciones judiciales del Departamento de Justicia contra la institución. Powell respondió con una defensa pública poco habitual de la independencia del banco central, advirtiendo sobre los riesgos de subordinar las decisiones monetarias a intereses políticos.

Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

El proceso de selección fue liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y se desarrolló entre un grupo reducido de finalistas, entre los que fueron reportados Christopher Waller, actual gobernador; Rick Rieder, ejecutivo del fondo BlackRock, y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional.

Aunque Trump había insinuado en distintos momentos que Hassett era el favorito, la elección final de Warsh parece una apuesta por una figura con experiencia directa dentro del ente emisor y con un perfil conocido en los mercados financieros.

PUBLICIDAD

Tras el anuncio del presidente Trump, Warsh debe ser confirmado por el Senado en un proceso que debe incluir comparecencias públicas ante el Comité de Banca.

Quién es Kevin Warsh, candidato de Trump a ser jefe de la Fed

Kevin Maxwell Warsh, nacido el 13 de abril de 1970 en Albany, Nueva York, es un economista, abogado y ejecutivo con una trayectoria significativa en política monetaria y finanzas. Estudió Políticas Públicas con especialización en economía y estadística en la Universidad de Stanford, donde se graduó con honores, y posteriormente se graduó como abogado en la Harvard Law School. Además, cursó estudios en economía de mercado y mercados de capitales en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Antes de entrar en el sector público, Warsh trabajó varios años en Morgan Stanley en su división de fusiones y adquisiciones, donde llegó a ser director ejecutivo. Su experiencia en mercados financieros y análisis económico lo posicionó como una figura con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema financiero estadounidense.

En 2002, Warsh se incorporó al gobierno como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional durante la administración de George W. Bush. En ese rol, asesoró sobre políticas financieras, mercados de capitales y regulación.

Tras esa experiencia en la Casa Blanca, fue nominado por el presidente Bush para integrar la Junta de Gobernadores de la Fed en 2006, siendo confirmado por el Senado. Tenía 35 años, lo que lo convirtió en uno de los gobernadores más jóvenes en la historia del banco central.

PUBLICIDAD

Durante su primer mandato, Trump consideró a Warsh para la presidencia de la Reserva Federal, pero finalmente optó por Powell.

Un jefe de la Fed con experiencia como gobernador

Warsh se desempeñó como gobernador hasta marzo de 2011. Durante su mandato participó activamente en las deliberaciones de política monetaria y, en particular, en la respuesta de la Fed a la crisis financiera de 2008.

Durante la crisis, fue representante de la Fed ante el Grupo de los Veinte (G-20) y emisario de la institución frente a economías emergentes y avanzadas de Asia, asumiendo responsabilidades tanto en política internacional como interna.

Warsh también ejerció funciones administrativas dentro de la Junta, supervisando operaciones, personal y desempeño financiero del organismo, además de participar en negociaciones y estrategias para estabilizar el sistema financiero global.

Su mandato concluyó en 2011, tras lo cual regresó al sector académico y privado, convirtiéndose en investigador visitante distinguido en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y profesor en la Stanford Graduate School of Business. También ha ocupado cargos en juntas directivas de empresas como United Parcel Service (UPS).