Sistema de Reserva Federal (FED)

Trump nomina a Kevin Warsh para ser el jefe de la Reserva Federal: ¿quién es?

Tras ser nominado por el presidente Trump, Warsh debe ser confirmada por el Senado.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

Después de meses de especulación y tensiones públicas entre la Casa Blanca y la Reserva Federal, el presidente Donald Trump anunció a Kevin Warsh como su nominado para presidir el banco central de Estados Unidos.

"Lo he conocido durante mucho tiempo y no tengo dudas de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, tal vez el mejor", escribió Trump en Truth Social.

PUBLICIDAD

Kevin Warsh, un exfuncionario de la Reserva Federal, fue durante mucho tiempo un enemigo de la inflación, pero ha alineado sus opiniones con las de la administración Trump que buscan recortes agresivos de las tasas de interés.

La nominación, que debe ser confirmada por el Senado, llega marcada por la tumultuosa relación de la administración Trump y la Fed, tras más de un año de críticas y presiones de Trump y el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato como jefe de la institución concluye en mayo.

Trump ha criticado de forma reiterada a Powell por no recortar las tasas de interés de manera más agresiva, mientras que el banco central ha mantenido una postura más prudente, argumentando que la inflación sigue siendo elevada y que los riesgos económicos, incluidos los efectos de los aranceles, requieren cautela.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Esto derivó en una confrontación abierta por los supuestos sobrecostos de renovación de la sede de la Fed que derivaron incluso en citaciones judiciales del Departamento de Justicia contra la institución. Powell respondió con una defensa pública poco habitual de la independencia del banco central, advirtiendo sobre los riesgos de subordinar las decisiones monetarias a intereses políticos.

Video La Reserva Federal desafía a Trump y mantiene tasas; el oro rompe récord histórico

Más sobre Sistema de Reserva Federal (FED)

Powell revela que el Departamento de Justicia citó a la Fed y amenazó con abrirle un caso penal
4 mins

Powell revela que el Departamento de Justicia citó a la Fed y amenazó con abrirle un caso penal

Política
Crece la lista de 'adversarios' de Trump mientras su gobierno arrecia las acciones contra ellos
9 mins

Crece la lista de 'adversarios' de Trump mientras su gobierno arrecia las acciones contra ellos

Política
La Corte Suprema mantiene por ahora a Lisa Cook en la junta de la Fed y programa una audiencia para enero
4 mins

La Corte Suprema mantiene por ahora a Lisa Cook en la junta de la Fed y programa una audiencia para enero

Política
Cómo afectaría tu vida diaria si la Fed pierde su independencia ante los ataques de Trump
8 mins

Cómo afectaría tu vida diaria si la Fed pierde su independencia ante los ataques de Trump

Política
Qué impacto global puede tener la pérdida de independencia de la Fed ante Trump
6 mins

Qué impacto global puede tener la pérdida de independencia de la Fed ante Trump

Política
Quién es Lisa Cook, la gobernadora de la Fed que Trump busca despedir en su cruzada contra el banco central más poderoso del mundo
5 mins

Quién es Lisa Cook, la gobernadora de la Fed que Trump busca despedir en su cruzada contra el banco central más poderoso del mundo

Política
Entrevista: La presión de Trump sobre la Reserva Federal "le hace el camino más difícil" a su próximo jefe
5 mins

Entrevista: La presión de Trump sobre la Reserva Federal "le hace el camino más difícil" a su próximo jefe

Política
Entrevista a exjefa de un banco de la Fed: "Es un peligro usar la tasa de interés para bajar el costo de la deuda" como presiona Trump
2 mins

Entrevista a exjefa de un banco de la Fed: "Es un peligro usar la tasa de interés para bajar el costo de la deuda" como presiona Trump

Política
Cómo la renuncia de la primera hispana gobernadora de la Fed puede ayudar a Trump a controlar el banco central de EEUU
4 mins

Cómo la renuncia de la primera hispana gobernadora de la Fed puede ayudar a Trump a controlar el banco central de EEUU

Política
Entre lo que exige Trump y lo que, por ley, hace la Fed: cómo el banco decide su tasa de interés
4 mins

Entre lo que exige Trump y lo que, por ley, hace la Fed: cómo el banco decide su tasa de interés

Política

El proceso de selección fue liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y se desarrolló entre un grupo reducido de finalistas, entre los que fueron reportados Christopher Waller, actual gobernador; Rick Rieder, ejecutivo del fondo BlackRock, y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional.

Aunque Trump había insinuado en distintos momentos que Hassett era el favorito, la elección final de Warsh parece una apuesta por una figura con experiencia directa dentro del ente emisor y con un perfil conocido en los mercados financieros.

PUBLICIDAD

Tras el anuncio del presidente Trump, Warsh debe ser confirmado por el Senado en un proceso que debe incluir comparecencias públicas ante el Comité de Banca.

Quién es Kevin Warsh, candidato de Trump a ser jefe de la Fed

Kevin Maxwell Warsh, nacido el 13 de abril de 1970 en Albany, Nueva York, es un economista, abogado y ejecutivo con una trayectoria significativa en política monetaria y finanzas. Estudió Políticas Públicas con especialización en economía y estadística en la Universidad de Stanford, donde se graduó con honores, y posteriormente se graduó como abogado en la Harvard Law School. Además, cursó estudios en economía de mercado y mercados de capitales en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Antes de entrar en el sector público, Warsh trabajó varios años en Morgan Stanley en su división de fusiones y adquisiciones, donde llegó a ser director ejecutivo. Su experiencia en mercados financieros y análisis económico lo posicionó como una figura con profundo conocimiento del funcionamiento del sistema financiero estadounidense.

En 2002, Warsh se incorporó al gobierno como asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional durante la administración de George W. Bush. En ese rol, asesoró sobre políticas financieras, mercados de capitales y regulación.

Tras esa experiencia en la Casa Blanca, fue nominado por el presidente Bush para integrar la Junta de Gobernadores de la Fed en 2006, siendo confirmado por el Senado. Tenía 35 años, lo que lo convirtió en uno de los gobernadores más jóvenes en la historia del banco central.

PUBLICIDAD

Durante su primer mandato, Trump consideró a Warsh para la presidencia de la Reserva Federal, pero finalmente optó por Powell.

Un jefe de la Fed con experiencia como gobernador

Warsh se desempeñó como gobernador hasta marzo de 2011. Durante su mandato participó activamente en las deliberaciones de política monetaria y, en particular, en la respuesta de la Fed a la crisis financiera de 2008.

Durante la crisis, fue representante de la Fed ante el Grupo de los Veinte (G-20) y emisario de la institución frente a economías emergentes y avanzadas de Asia, asumiendo responsabilidades tanto en política internacional como interna.

Warsh también ejerció funciones administrativas dentro de la Junta, supervisando operaciones, personal y desempeño financiero del organismo, además de participar en negociaciones y estrategias para estabilizar el sistema financiero global.

Su mandato concluyó en 2011, tras lo cual regresó al sector académico y privado, convirtiéndose en investigador visitante distinguido en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y profesor en la Stanford Graduate School of Business. También ha ocupado cargos en juntas directivas de empresas como United Parcel Service (UPS).

Con información de AFP

Relacionados:
Sistema de Reserva Federal (FED)Jerome Powell

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX