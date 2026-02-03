Elecciones en EEUU Trump dice que los republicanos deberían "tomar el control" y "nacionalizar" las elecciones Las declaraciones marcan una nueva escalada en su discurso sobre un supuesto fraude electoral y se producen mientras su administración impulsa acciones para ampliar la injerencia federal en los comicios de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Video Condado de Fulton demandará al FBI por incautación de material electoral y presunta intimidación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los republicanos a “nacionalizar” las elecciones y a “tomar el control” del proceso de votación en al menos "15 lugares", en una entrevista concedida a quien fuera su subdirector del FBI, Dan Bongino.

Las declaraciones marcan una nueva escalada en su discurso sobre un supuesto fraude electoral y se producen mientras su administración impulsa acciones para ampliar la injerencia federal en los comicios de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

“Los republicanos deberían decir: queremos tomar el control. Deberíamos tomar el control del voto… en al menos muchos, 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar las elecciones”, dijo Trump en el pódcast de Bongino, difundido el lunes.

Trump no explicó cómo se llevaría a cabo esa “nacionalización”, una idea que choca con el marco constitucional. La Constitución otorga a los estados la autoridad para organizar las elecciones federales, bajo las normas que establezca el Congreso. Aun así, Trump insistió en que existen estados “tan corruptos” que, según él, manipulan el conteo de votos, una afirmación que vuelve a apoyarse en teorías de fraude electoral desacreditadas.

Las declaraciones llegan días después de que el FBI registrara una oficina electoral del condado de Fulton, en Georgia e incautara de papeletas y otros registros de las elecciones de 2020, un episodio vinculado a los esfuerzos del Departamento de Justicia por investigar un supuesto fraude que nunca ha sido probado.

The New York Times reveló además que Trump habló por teléfono con los agentes del FBI implicados en ese operativo, a quienes elogió y agradeció su actuación.



El presidente volvió a sugerir que de la investigación en Georgia saldrán “cosas interesantes”, pese a que auditorías independientes y revisiones oficiales —incluidas algunas impulsadas por su propia administración— no han encontrado pruebas de fraude electoral generalizado. Un informe de 2024 en Georgia detectó que solo 20 de los 8.2 millones de votantes registrados no eran ciudadanos, y apenas nueve habían votado alguna vez.

En la entrevista, Trump también reiteró la idea de que el voto de personas no ciudadanas influye en los resultados electorales, algo que expertos califican de extremadamente raro e ilegal. La Casa Blanca defendió sus palabras alegando que el presidente impulsa iniciativas como la SAVE Act, que busca imponer un estándar nacional de identificación con foto, restringir el voto por correo sin justificación y prohibir prácticas como la recolección de papeletas, de acuerdo con una portavoz citada por ABC News.

Las palabras de Trump provocaron una reacción inmediata de los demócratas. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, calificó la propuesta de “escandalosamente ilegal” y cuestionó el compromiso del presidente con la democracia, informó ABC News.

Las declaraciones se inscriben en una estrategia más amplia. En el último año, Trump firmó una orden ejecutiva —bloqueada parcialmente por los tribunales— para exigir prueba de ciudadanía al registrarse para votar y limitar el conteo de papeletas por correo que lleguen después del día de las elecciones. También ha promovido un inusual proceso de redistribución de distritos electorales a mitad de década para favorecer a los republicanos en las legislativas de noviembre.

Todo ello ocurre en un contexto político adverso para el Partido Republicano. Llos demócratas han logrado victorias recientes en elecciones estatales y especiales, alimentando el temor a un castigo electoral al partido en el poder en las midterms. En ese escenario, Trump ha vuelto a colocar el fraude electoral —sin pruebas— en el centro de su discurso y ahora busca dar un paso más allá, al plantear que su partido debe asumir el control del sisteme electoral.

