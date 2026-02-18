Congreso de Estados Unidos

¿Cuándo es el State of the Union 2026? Este día da mensaje el presidente Trump

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, invitó formalmente al presidente Trump a dar su discurso anual en el Congreso.

Video La razón por la que Al Green gritó a Trump en el discurso del Estado de la Unión

El discurso del Estado de la Unión de 2026 (State of the Union), la cita anual del presidente para hacer un balance de su gestión en el Congreso, uno de los eventos que más atención suscitan del calendario político de EEUU, está cerca y aquí en N+ Univision te damos los detalles.

Ese día, el presidente Donald Trump tendrá la oportunidad de, entre otros asuntos, defender su gestión de la economía, en medio del extendido malestar por el alto costo de la vida, y la inmigración, tras la aparente marcha atrás de su administración en sus agresivas y masivas operaciones migratorias.

¿Cuándo es el State of the Union 2026?

La cita de este año al State of the Union 2026 se acerca en pleno cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el desacuerdo entre republicanos y demócratas con la gestión de las redadas migratorias. Otro elemento que está en el ambiente político y tiene potencial de marcar parte del discurso son las próximas elecciones de mitad de mandato.

Video Cierre de Gobierno en EEUU: Demócratas envían contraoferta a Trump para reabrir el DHS

Tradicionalmente, el Estado de la Unión se celebra a principios de año en el Capitolio, ante una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado. También asisten miembros del gabinete, jueces de la Corte Suprema, la cúpula militar y otros invitados especiales.

Como es habitual, millones de personas en Estados Unidos y en el extranjero podrán seguir la intervención presidencial en directo por televisión y plataformas digitales, que está programada para el próximo 24 de febrero.

Congreso de Estados Unidos