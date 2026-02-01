Medio Oriente

Trump responde a advertencia de Irán y destaca presencia militar de EEUU en Medio Oriente

Trump defendió que el despliegue militar de EEUU busca enviar un mensaje claro a Teherán, aunque insistió en que su administración continúa apostando por una salida diplomática al conflicto.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump moviliza una "armada gigante" hacia Irán; más grande que la que mandó a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este domingo a las advertencias del líder supremo de Irán, quien alertó que la armada de Estados Unidos podría desatar una guerra regional si Washington lanza un ataque contra Teherán.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron en medio de un contexto de creciente tensión entre ambos países y una fuerte presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente.

PUBLICIDAD

“¿Por qué no lo diría? Por supuesto que puede decir eso”, expresó Trump al ser cuestionado por la advertencia iraní. El presidente subrayó que su gobierno mantiene desplegados en la región “los buques de guerra más poderosos del mundo”, los cuales, aseguró, se encuentran muy cerca del territorio iraní y han permanecido en la zona desde hace varios días como parte de una estrategia de presión.

Más sobre Donald Trump

Trump nomina a Kevin Warsh para ser el jefe de la Reserva Federal: ¿quién es?
5 mins

Trump nomina a Kevin Warsh para ser el jefe de la Reserva Federal: ¿quién es?

Política
Registro del FBI a sede electoral del condado Fulton en Georgia: expertos denuncian uso del gobierno federal como herramienta de represalia política
5 mins

Registro del FBI a sede electoral del condado Fulton en Georgia: expertos denuncian uso del gobierno federal como herramienta de represalia política

Política
Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur: ¿cuáles se verán afectados?
4 mins

Trump dice que aumentará aranceles a productos de Corea del Sur: ¿cuáles se verán afectados?

Política
Republicanos defensores de la Segunda Enmienda cuestionan a la administración Trump por la muerte de Alex Pretti en Minneapolis
6 mins

Republicanos defensores de la Segunda Enmienda cuestionan a la administración Trump por la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Política
Trump insiste en obtener Groenlandia, pero asegura que no usará la fuerza
5 mins
ÚLTIMA HORA

Trump insiste en obtener Groenlandia, pero asegura que no usará la fuerza

Política
Trump llega a Davos en medio de crecientes tensiones con Europa por Groenlandia
4 mins

Trump llega a Davos en medio de crecientes tensiones con Europa por Groenlandia

Política
Lindsey Halligan, la fiscal interina que acusó a rivales de Trump como James Comey y Letitia James, dejará su cargo
4 mins

Lindsey Halligan, la fiscal interina que acusó a rivales de Trump como James Comey y Letitia James, dejará su cargo

Política
Trump cuestiona las manifestaciones contra ICE en Minnesota: "¿Por qué luchan contra esto?"
2 mins

Trump cuestiona las manifestaciones contra ICE en Minnesota: "¿Por qué luchan contra esto?"

Política
Trump llama a Cuba a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde" y advierte que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla
2 mins

Trump llama a Cuba a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde" y advierte que "no habrá más petróleo ni dinero" para la isla

Política
Trump dice que EEUU "empezará ahora a atacar por tierra" a los carteles narcotraficantes de México: ¿es eso posible?
4 mins

Trump dice que EEUU "empezará ahora a atacar por tierra" a los carteles narcotraficantes de México: ¿es eso posible?

Política

Trump defendió que este despliegue militar busca enviar un mensaje claro a Teherán, aunque insistió en que su administración continúa apostando por una salida diplomática al conflicto. “Esperamos poder llegar a un acuerdo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de una solución negociada que evite una escalada bélica en la región.

Sin embargo, el mandatario estadounidense advirtió que existen otros escenarios en caso de que las negociaciones no prosperen. “Si no llegamos a un acuerdo, ya veremos si él tenía razón”, señaló, en aparente referencia a las advertencias emitidas por el liderazgo iraní sobre las consecuencias de una confrontación directa.

Las declaraciones de Trump se producen mientras la comunidad internacional observa con preocupación el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que han generado temores de un conflicto de mayor alcance en Medio Oriente. Analistas consideran que el despliegue naval estadounidense busca reforzar la disuasión y presionar a Teherán a regresar a la mesa de negociaciones, aunque reconocen que el riesgo de un enfrentamiento sigue latente.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se han reportado avances concretos en las conversaciones diplomáticas, mientras ambas partes mantienen posturas firmes que continúan elevando la incertidumbre regional.

Con información de APTN.

Mira también:

Video Irán rechaza diálogo con EEUU y advierte respuesta "contundente" ante amenazas de Trump
Relacionados:
Medio OrienteAmenazasMilitares

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Par de ideotas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX