Medio Oriente Trump responde a advertencia de Irán y destaca presencia militar de EEUU en Medio Oriente Trump defendió que el despliegue militar de EEUU busca enviar un mensaje claro a Teherán, aunque insistió en que su administración continúa apostando por una salida diplomática al conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este domingo a las advertencias del líder supremo de Irán, quien alertó que la armada de Estados Unidos podría desatar una guerra regional si Washington lanza un ataque contra Teherán.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron en medio de un contexto de creciente tensión entre ambos países y una fuerte presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente.

“¿Por qué no lo diría? Por supuesto que puede decir eso”, expresó Trump al ser cuestionado por la advertencia iraní. El presidente subrayó que su gobierno mantiene desplegados en la región “los buques de guerra más poderosos del mundo”, los cuales, aseguró, se encuentran muy cerca del territorio iraní y han permanecido en la zona desde hace varios días como parte de una estrategia de presión.

Trump defendió que este despliegue militar busca enviar un mensaje claro a Teherán, aunque insistió en que su administración continúa apostando por una salida diplomática al conflicto. “Esperamos poder llegar a un acuerdo”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de una solución negociada que evite una escalada bélica en la región.

Sin embargo, el mandatario estadounidense advirtió que existen otros escenarios en caso de que las negociaciones no prosperen. “Si no llegamos a un acuerdo, ya veremos si él tenía razón”, señaló, en aparente referencia a las advertencias emitidas por el liderazgo iraní sobre las consecuencias de una confrontación directa.

Las declaraciones de Trump se producen mientras la comunidad internacional observa con preocupación el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que han generado temores de un conflicto de mayor alcance en Medio Oriente. Analistas consideran que el despliegue naval estadounidense busca reforzar la disuasión y presionar a Teherán a regresar a la mesa de negociaciones, aunque reconocen que el riesgo de un enfrentamiento sigue latente.

Hasta el momento, no se han reportado avances concretos en las conversaciones diplomáticas, mientras ambas partes mantienen posturas firmes que continúan elevando la incertidumbre regional.

Con información de APTN.

