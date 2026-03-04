Noticias

¿Congreso frenará la guerra en Irán 2026? Puntos clave de la discusión en el Senado

La medida, de carácter bipartidista, fue presentada por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul, que exige que cualquier participación de fuerzas estadounidenses en hostilidades contra Irán cuente con autorización expresa del Congreso

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Guerra Medio Oriente día 5: Identifican a soldados caídos, hijo de ayatolá fallecido y operativo militar escala

Este miércoles 4 de marzo de 2026, el Senado de Estados Unidos votará una resolución que busca limitar la autoridad militar del presidente Donald Trump frente a Irán, después de poner en marcha su ofensiva llamada Operación Fuerza Épica, junto al gobierno de Israel.

La iniciativa ha abierto un nuevo capítulo en el debate sobre el papel del Legislativo en decisiones de guerra y podría marcar un precedente en la relación entre la Casa Blanca y el Capitolio. E n N+ Univision te explicamos cuáles son los puntos clave de la discusión en el Congreso.

¿Qué propone la resolución?

La medida, de carácter bipartidista, fue presentada por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul, que, de acuerdo con la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP), exige que cualquier participación de fuerzas estadounidenses en hostilidades contra Irán cuente con autorización expresa del Congreso. En términos prácticos, obligaría a retirar a las tropas estadounidenses de un conflicto con Irán si no existe una aprobación formal por parte del Legislativo para continuar la campaña militar.

Actualmente, el Senado está integrado por 53 republicanos y 47 demócratas. Si todos los legisladores participan en la votación, los demócratas necesitarían al menos cuatro votos republicanos adicionales para que la resolución avance, sumándose al respaldo de Paul. Sin embargo, el panorama no es completamente favorable para sus impulsores, pues el demócrata John Fetterman, considerado centrista, adelantó que votará en contra de la propuesta.

Información en desarrollo...

Video Análisis Guerra Medio Oriente: Donald Trump amenaza con romper relaciones comerciales con España por Irán
