Noticias Air Force One regresa a Washington tras experimentar problema eléctrico menor, informa la Casa Blanca El Air Force One que transportaba al presidente Donald Trump regresó a la Base Conjunta Andrews luego de despegar rumbo a Suiza, luego de que la tripulación detectó un problema eléctrico menor, informó la Casa Blanca.

El avión del presidente Donald Trump, el Air Force One, regresó a la Base Conjunta Andrews aproximadamente una hora después de que partió hacia Suiza el martes por la noche, tras una falla eléctrica en la aeronave.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la decisión de regresar se tomó después de que la tripulación identificó " un problema eléctrico menor" y, por precaución, decidió dar la vuelta.

Trump abordará otro avión y continuará con su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, añadió la vocería oficial.

After takeoff, the AF1 crew identified a minor electrical issue. Out of an abundance of caution, AF1 is returning to Joint Base Andrews. The President and team will board a different aircraft and continue on to Switzerland. https://t.co/pJ3Jc9NNbS — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026



Un reportero a bordo declaró que las luces de la cabina de prensa se apagaron brevemente tras el despegue, pero no se ofreció ninguna explicación inmediata. Aproximadamente media hora después del despegue, se informó a los reporteros que el avión daría la vuelta.

Los dos aviones que actualmente se utilizan como Air Force One llevan casi cuatro décadas en vuelo. Boeing ha estado trabajando en reemplazos, pero el programa ha sufrido varios retrasos.

Los aviones están muy modificados y cuentan con capacidades de supervivencia para el presidente ante diversas contingencias, como protección contra la radiación y tecnología antimisiles. También incluyen diversos sistemas de comunicación que permiten al presidente mantenerse en contacto con el Ejército y dar órdenes desde cualquier lugar del mundo.

El año pasado, la familia gobernante de Qatar regaló a Trump un jumbo jet de lujo Boeing 747-8 para incorporarlo a la flota del Air Force One, una decisión que generó un gran escrutinio.

Actualmente, ese avión se está modernizando para cumplir con los requisitos de seguridad.

Leavitt bromeó con los periodistas en el Air Force One el martes por la noche diciendo que un avión qatarí sonaba " mucho mejor" en ese momento.

Las otras fallas de aeronaves oficiales

En febrero pasado, un avión de la Fuerza Aérea que transportaba al secretario de Estado, Marco Rubio, a Alemania tuvo que regresar a Washington debido a un problema mecánico.

