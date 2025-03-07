Cambiar Ciudad
Donald Trump

Trump dice ahora que los secretarios deben hacer los recortes de personal y no Elon Musk

Mientras Trump les pidió a los miembros de su gabinete que sean ellos y no Musk quienes ejecuten los despidos en el gobierno federal, el multimillonario dijo lo mismo a legisladores republicanos en una reunión a puerta cerrada.

Por:
Univision y Agencias
Video Tres momentos que muestran la influencia de Elon Musk en el gobierno de Donald Trump

El presidente Donald Trump había pedido tan solo hace dos semanas a Elon Musk que fuera “más agresivo” al frente del (extraoficialmente) del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE): ahora habla de recortes de “bisturí” y no “hachazos”, y dice que deben ser los secretarios del gabinete los encargados de hacerlos.

“Si pueden hacer los recortes ellos mismos, es mejor. Y si no los hacen, entonces Elon (Musk) hará los recortes”, dijo Trump el jueves en el Despacho Oval en alusión a los miembros de su gabinete presidencial.

" No quiero ver un gran recorte en el que se elimine a mucha gente buena. Quiero que los miembros del Gabinete mantengan a los buenos y a quienes no hacen un buen trabajo, no son confiables o no se presentan a trabajar, etc., esa gente puede ser eliminada", afirmó.

" Decimos 'bisturí' en lugar de 'hacha'", escribió el presidente en su red social Truth Social en un mensaje en el que precisa que había reunido a su gabinete en presencia de Musk, quien también es jefe de Tesla, SpaceX y la red social X.

En medio de los primeros reveses judiciales de su ofensiva contra la administración federal, Trump descartó, sin embargo, que DOGE haya actuado demasiado rápido. Al menos eso respondió cuando le preguntaron los periodistas el jueves. Y en su red social escribió: “DOGE ha sido una historia de éxito increíble".

"A medida que los secretarios conozcan y comprendan al personal de sus departamentos, podrán ser muy específicos sobre quién se quedará y quién se irá", añadió.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Esta semana han seguido los anuncios de drásticos planes de recortes de personal: entre 40,000 y 50,000 en la administración fiscal, más de 70,000 en el departamento de Asuntos de Veteranos, el previsible desmantelamiento de facto del departamento de Educación... etcétera.

Elon Musk dice en el Congreso que él no es responsable de los despidos

En línea con lo dicho por Trump y en contraste con su imagen con la motosierra que le regaló el argentino Javier Milei, se ha reportado que el propio Musk les está diciendo a legisladores republicanos que él no es el responsable del despido de miles de trabajadores federales, incluidos veteranos.

En conversaciones privadas esta semana, el multimillonario declaró que más bien esas decisiones corresponden a las diversas agencias federales.

Esto, mientras los republicanos apoyan públicamente su trabajo al frente del DOGE, pero en privado están planteando cuestionamientos a medida que los recortes de personal afectan a comunidades de todo el país.

Video "Me arruinaron mi carrera": hablan trabajadoras federales hispanas despedidas por DOGE


“Elon no despide a la gente”, declaró el representante republicano Richard Hudson, después de cenar pizza con Musk en una reunión en el sótano del Capitolio. “Él no tiene autoridad para contratar y despedir”, agregó Hudson, quien encabeza el brazo de campaña de los republicanos en la Cámara de Representantes.

