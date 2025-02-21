La polémica por la motosierra que le regaló el presidente argentino Javier Milei a Elon Musk

Video Elon Musk (y su hijo) en la Casa Blanca: así respondió a las críticas sobre su labor en el DOGE

El multimillonario Elon Musk ofreció un espectáculo poco común al blandir una motosierra que le obsequió el jueves el presidente argentino Javier Milei durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC en inglés).

La motosierra fue repetidamente utilizada por Milei durante las campañas presidenciales argentinas en 2023 como símbolo de su plan de recortar drásticamente el gasto público.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, más allá del espectáculo, la motosierra en manos de Musk ha sido vista como el equivalente a los drásticos recortes que la agencia llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental, creada por iniciativa suya.

“¡Esta es la motosierra para la burocracia!”, exclamó Musk entre risas tras recibir el objeto de manos de Milei en el CPAC, un evento que congrega a figuras utlraconservadoras anualmente.

Pero los recortes aplicados por recomendación del DOGE creado luego de que Musk lo propuso a Trump en las campañas de 2024, han derivado en una situación caótica y de incertidumbre para miles de trabajadores federales que han sido despedidos.

Aunque la Casa Blanca ha dicho que Musk no dirige oficialmente DOGE, sino que es un "empleado de la Casa Blanca", la influencia del CEO de Tesla, la plataforma X y SpaceX ha quedado en evidencia al momento de materializar los recortes propuestos por DOGE y sus empleados, quienes fueron propuestos para los cargos por el multimillonario.

Errores, caos e incertidumbre plagan los drásticos recortes ordenados por DOGE

El desorden en los recortes ha sido de tal magnitud que algunos de los despidos fueron revertidos días después de haberse hecho oficiales, dejando a agencias clave del gobierno vulnerables.

Tal fue el caso de cientos de despidos de funcionarios de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA en inglés) que estaban a cargo de programas nucleares cruciales para la seguridad nacional.

Sin embargo, el gobierno federal decidió revertir los despidos de quienes habían sido dados de baja durante la semana porque, tras analizar los casos, la agencia se percató que estos empleados tenían acceso a información confidencial del área nuclear.

PUBLICIDAD

Pero la cadena de errores no terminó ahí. Al intentar revertir los recortes, la agencia tuvo que recurrir a los empleados de NNSA para pedirles ayuda para contactar a los funcionarios que habían sido cesados, ya que no tenía acceso a sus datos de contacto.

Una de las agencias clave que también están amenazadas por los recortes recomendados por DOGE es el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés).

De acuerdo con reportes, se prevé el despido de unos 7,000 trabajadores de la agencia federal a partir de esta semana, lo que de acuerdo con expertos entorpecerá los esfuerzos del IRS para perseguir a los grandes evasores de impuestos.

También podría derivar en un desastre en la recaudación fiscal de este año. La mayoría de los empleados que están en la mira son trabajadores recién contratados enfocados en el cumplimiento, lo que incluye garantizar que los contribuyentes cumplan con el código tributario y pagar las deudas morosas, entre otras tareas.

Los despidos del IRS, una de las mayores purgas de trabajadores en período de prueba este año en todo el gobierno, también podrían perjudicar el servicio al cliente y el procesamiento de declaraciones de impuestos durante la temporada de impuestos de este año, advirtió el jueves el sindicato que representa a los empleados del Departamento del Tesoro.

El jueves un juez federal rechazó una demanda sindical de detener temporalmente el despido de miles de empleados federales en contrato de prueba del IRS.

El juez dijo que carecía de jurisdicción para manejar la denuncia, una de varias presentadas ante los tribunales en los últimos días en un esfuerzo por detener los despidos masivos propuestos por DOGE.

PUBLICIDAD

Una exfuncionaria de prueba del IRS que fue despedida el jueves dijo a la AFP que a ella y a sus colegas les habían advertido que cancelaran cualquier viaje antes de recibir un correo electrónico.

Les solicitaron que acudieran a la oficina con sus documentos de identidad emitidos por el gobierno y sus ordenadores portátiles. La madre de dos hijos, de unos 40 años, que pidió permanecer en el anonimato, dijo: "Esto acaba de cambiar completamente la vida de la gente”.

"No hay empatía. Tal vez realmente no les importe esto, y sólo les importe la misión de reducir costos y cosas así".

Dijo que no habían recibido ninguna indemnización y que ahora estaba pensando en las "dificultades financieras" que se avecinaban.

La mayoría de los empleados despedidos formaban parte de los equipos de aplicación de la ley de la agencia tributaria estadounidense, menos de dos meses antes de la fecha límite para la presentación de impuestos sobre la renta del 15 de abril, dijo un ex funcionario del IRS.

Los despidos en el IRS suman a otros ordenados por el gobierno de Trump también ordenó dentro del Servicio de Parques Nacionales.

Unos 1,000 empleados que habían sido recién contratados por para dar mantenimiento y limpieza a los parques, educar a los visitantes y realizar otras funciones, fueron dados de baja abruptamente.

Los despidos, que no fueron anunciados públicamente pero fueron confirmados por senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes, se producen luego de que el gobierno de Trump revirtió el despido de 5,000 empleados temporales cuyos contratos apenas habían sido rescindidos en enero.

PUBLICIDAD

Los defensores de los parques dicen que los recortes de personal permanente dejarán a cientos de parques nacionales, incluidos algunos de los sitios más conocidos y visitados, sin personal suficiente para garantizar su adecuado funcionamiento y la seguridad de los parques.

La motosierra de Trump y Musk con DOGE está “empeorando las vidas” de los estadounidenses, advierten demócratas

Durante una larga jornada en el Senado que inició el jueves y concluyó en la madrugada del viernes para discutir el marco presupuestario propuesto por el gobierno de Trump, los demócratas condenaron los planes de recortes masivos.

Los senadores de oposición alertaron que los recortes traerán graves consecuencias

“Las personas no nos envían aquí para empeorar sus vidas. Pero eso es exactamente lo que Trump y Musk están haciendo”, dijo la senadora Patty Murray, demócrata por Washington, al iniciar el debate. “Están mirando nuestros problemas más apremiantes, y los están empeorando aún más. Y esta propuesta presupuestaria sólo añadirá leña al fuego”.

El senador Jeff Merkley de Oregon, el principal demócrata en el Comité de Presupuesto, presentó un nuevo término —“Trumpflación”— y preguntó qué aspecto en el “gran, hermoso proyecto de ley” presupuestaria del presidente Trump ayudaría a los estadounidenses.

Además, alertó que los planes de recortes impulsados por Musk dañarían los programas enfocados a ayudar a las familias estadounidenses.

El senador Michael Bennet, de Colorado, propuso una enmienda a la propuesta presupuestaria para reintegrar a los empleados federales despedidos en el Servicio Forestal, el Servicio de Parques Nacionales y otras agencias de tierras públicas.

PUBLICIDAD

La senadora Elissa Slotkin, demócrata por Michigan, buscó prevenir reducciones en los programas gubernamentales que combaten la gripe aviar en un momento de precios elevados de los huevos.

Casi al amanecer, el senador Chris Coons, demócrata por Delaware, ofreció una enmienda para prevenir que los trabajadores de DOGE “no verificados y no responsables” accedan a la información privada de los estadounidenses en bases de datos gubernamentales, como la del IRS.

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts intentó bloquear los recortes para quienes ganan diez millones de dólares.

Pero ninguna de las propuestas demócratas fue aprobada. Finalmente, los republicanos aprobaron el plan alineado a la agenda de Trump con 52-48, en una votación mayormente partidista, dando un paso clave en el proceso presupuestario.

El paquete aprobado por el Senado ahora debe sincronizarse con uno de la Cámara Baja, donde el presidente Mike Johnson está trabajando en el “gran, hermoso proyecto de ley” de Trump con unos 4.5 billones de dólares en recortes fiscales y hasta dos billones de dólares en recortes de gastos.

Con información de The Associated Press y AFP.

Mra también: