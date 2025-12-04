Cuenta regresiva para la publicación de los archivos Epstein: víctimas temen un nuevo intento de encubrimiento

Video Las imágenes del interior de la casa en la isla privada de Jeffrey Epstein

Una de las acusadoras más vehementes de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell instó el miércoles a los jueces a acceder a la solicitud del Departamento de Justicia de revelar los registros de sus casos federales de tráfico sexual, afirmando que "solo la transparencia puede conducir a la justicia".

Annie Farmer intervino a través de su abogada, Sigrid S. McCawley, después de que los jueces solicitaran la opinión de las víctimas antes de decidir si los registros deberían hacerse públicos en virtud de una nueva ley que exige al gobierno abrir los archivos del difunto delincuente sexual y su confidente, Maxwell, quienes abusaron sexualmente de menores de edad durante décadas.

Farmer y otras víctimas lucharon por la aprobación de la ley, conocida como la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Firmada el mes pasado por el presidente Donald Trump, obliga al Departamento de Justicia, al FBI y a los fiscales federales a publicar antes del 19 de diciembre la vasta cantidad de material que han recopilado durante las investigaciones sobre Epstein.

La semana pasada, el Departamento de Justicia solicitó a los jueces federales de Manhattan Richard Berman y Paul Engelmayer que levantaran las órdenes de confidencialidad sobre las transcripciones del gran jurado y otros materiales del caso de tráfico sexual de Epstein de 2019, así como sobre una amplia gama de registros del caso de Maxwell de 2021, incluyendo órdenes de registro, registros financieros y notas de entrevistas con víctimas.

“Nada en estos procedimientos debería obstaculizar su victoria ni proporcionar una vía clandestina para continuar encubriendo la operación de tráfico sexual más notoria de la historia”, escribió McCawley en una carta a los jueces.



La abogada criticó al gobierno por no procesar a nadie más en el entorno de Epstein y Maxwell.

Solicitó a los jueces que se aseguraran de que las órdenes que emitan no impidan al Departamento de Justicia divulgar otros materiales relacionados con Epstein, y añadió que Farmer “teme” que cualquier negación pueda utilizarse “como pretexto o excusa” para retener información.

El oscuro caso de Jeffrey Epstein

Epstein, un millonario conocido por socializar con celebridades, políticos, multimillonarios y la élite académica, murió en la cárcel un mes después de su arresto en 2019. La versión oficial es que se suicidó.

Maxwell fue condenada en 2021 por un jurado federal por tráfico sexual, por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas menores de edad de Epstein y participar en algunos de los abusos. Cumple una condena de 20 años de prisión.

En un documento judicial presentado el miércoles, el abogado de Maxwell afirmó nuevamente que está preparando un recurso de hábeas corpus para anular su condena.

El abogado, David Markus, mencionó por primera vez el recurso de hábeas corpus en documentos judiciales en agosto, mientras luchaba contra la solicitud inicial del Departamento de Justicia para que se hicieran públicos los expedientes de su caso. En octubre, la Corte Suprema denegó la apelación de Maxwell.

Markus declaró en la presentación del miércoles que, si bien Maxwell no se pronuncia ahora tras la aprobación de la ley de transparencia, hacerlo crearía un perjuicio indebido tan grave que impediría un nuevo juicio justo si su recurso de hábeas corpus prospera. Los registros, afirmó Markus, contienen acusaciones no comprobadas.

Temen demoras o trabas en el caso Epstein

Berman, quien presidió el caso Epstein, ordenó a las víctimas y al patrimonio de Epstein que respondieran a la solicitud de apertura del Departamento de Justicia antes del miércoles y dio al gobierno hasta el 8 de diciembre para responder a dichas alegaciones. Berman afirmó que haría todo lo posible para resolver esta moción rápidamente.

Engelmayer, quien está considerando la posibilidad de publicar los registros del caso de Maxwell, les dio a ella y a las víctimas hasta el miércoles para responder. El gobierno tiene hasta el 8 de diciembre, indicó, adelantando su plazo original del 10 de diciembre para que coincida con el de Berman. Engelmayer afirmó que esto le permitirá emitir una decisión anticipada sobre esta moción.

Los abogados del patrimonio de Epstein dijeron en una carta a Berman el miércoles que el patrimonio no toma posición sobre la solicitud de apertura del Departamento de Justicia. Los abogados señalaron que el gobierno se había comprometido a censurar adecuadamente la información personal de las víctimas.

La semana pasada, un abogado de algunas víctimas se quejó de que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes no había censurado o tachado algunos de sus nombres en decenas de miles de páginas de documentos relacionados con Epstein que había publicado en los últimos meses.

La transparencia "NO PUEDE ir en detrimento de la privacidad, la seguridad y la protección de las víctimas de abuso sexual y trata de personas, especialmente de estos sobrevivientes que ya han sufrido repetidamente", escribió el abogado Brad Edwards.