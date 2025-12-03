Jeffrey Epstein

Demócratas revelan fotos y videos inéditos de Little St. James, la isla privada de Epstein que fue el epicentro de sus abusos sexuales

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron fotos nunca vistas de la isla privada de Jeffrey Epstein por dentro: habitaciones, una extraña silla tipo dentista en una sala llena de máscaras y un pizarrón con palabras como “poder” y “engaño”.

Univision picture
Por:Univision
Video Trump dice que anulará los documentos que Biden firmó con 'autopen': resumen de las noticias del día

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron 14 fotos y videos de la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses, que muestran patios vacíos, un dormitorio y otras habitaciones de su villa.


El representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el panel de supervisión, afirmó que publicaba las imágenes "para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein".

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia tiene hasta mediados de diciembre para cumplir con la legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Trump.

Más sobre Jeffrey Epstein

Fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein
10 fotos

Fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

Política
Caso Epstein: las pistas que las maniobras del gobierno de Trump ofrecen sobre lo que puede haber en los archivos del DOJ
4 mins

Caso Epstein: las pistas que las maniobras del gobierno de Trump ofrecen sobre lo que puede haber en los archivos del DOJ

Política
Piden investigar cómo Epstein movió cientos de millones a través del banco más grande de EEUU
10 mins

Piden investigar cómo Epstein movió cientos de millones a través del banco más grande de EEUU

Política
Por qué el movimiento MAGA está sacudido por los archivos Epstein (y por qué es improbable que Trump pierda su lealtad)
6 mins

Por qué el movimiento MAGA está sacudido por los archivos Epstein (y por qué es improbable que Trump pierda su lealtad)

Política
¿Era Jeffrey Epstein un "espía" de la inteligencia de Israel o EEUU?
8 mins

¿Era Jeffrey Epstein un "espía" de la inteligencia de Israel o EEUU?

Política
Cuándo se conocerán los archivos de Epstein ahora que Trump firmó la ley que obliga a su publicación (y qué partes podrían no ver la luz)
5 mins

Cuándo se conocerán los archivos de Epstein ahora que Trump firmó la ley que obliga a su publicación (y qué partes podrían no ver la luz)

Política
Trump firma la ley que fuerza al gobierno a publicar los 'archivos Epstein', a la que tanto se opuso
4 mins

Trump firma la ley que fuerza al gobierno a publicar los 'archivos Epstein', a la que tanto se opuso

Política
¿Qué puede hacer el Departamento de Justicia para censurar la publicación de los archivos del caso Epstein?
6 mins

¿Qué puede hacer el Departamento de Justicia para censurar la publicación de los archivos del caso Epstein?

Política
Quién es Clay Higgins, el único representante de la Cámara que votó contra la publicación de los archivos de Epstein
4 mins

Quién es Clay Higgins, el único representante de la Cámara que votó contra la publicación de los archivos de Epstein

Política
Archivos de Epstein: la primera gran derrota de Trump 2.0 en el Congreso
8 mins

Archivos de Epstein: la primera gran derrota de Trump 2.0 en el Congreso

Política

Para saber más, visita este interactivo: Quién es quién en el caso Epstein

Las fotos y videos que se divulgaron este miércoles son inéditas, indicaron las autoridades del Congreso, y fueron tomados dentro de Little St. James, la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes. Ese sitio es central en su red de abuso sexual y en testimonios de víctimas de alto perfil, como Virginia Giuffre, describen abusos especialmente violentos ocurridos allí.

Las imágenes muestran habitaciones, baños, una silla similar a la de un dentista con máscaras en la pared y un teléfono con nombres de hombres en marcación rápida. También se observan los lujosos exteriores del complejo y un pizarrón con palabras como “poder”, “engaño” y “política”.

La publicación ocurre días después de que el presidente Trump firmara una ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los llamados archivos del caso Epstein.

Los demócratas dicen que las fotos ayudan a ofrecer transparencia sobre los crímenes del financiero, mientras que el comité continúa investigando cómo Epstein utilizó sus islas para atraer a contactos poderosos y mantener lejos del escrutinio público su esquema de tráfico sexual.

El Comité de Supervisión de la Cámara busca ahora ampliar su pesquisa: ha solicitado documentos al fiscal general de las Islas Vírgenes, emitido citaciones a JPMorgan y Deutsche Bank para acceder a los registros financieros de Epstein, y sigue intentando conseguir una declaración de Ghislaine Maxwell, quien planea acogerse a la Quinta Enmienda, es decir, guardar silencio.

PUBLICIDAD

También han amenazado con declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton si no cumplen con las citaciones.

Video ¿Qué archivos del caso Epstein no serían publicados por el Departamento de Justicia y por qué?
Relacionados:
Jeffrey EpsteinGhislaine MaxwellCongreso de Estados UnidosDonald Trumpinteligencia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX