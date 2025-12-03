Demócratas revelan fotos y videos inéditos de Little St. James, la isla privada de Epstein que fue el epicentro de sus abusos sexuales

Video Trump dice que anulará los documentos que Biden firmó con 'autopen': resumen de las noticias del día

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron 14 fotos y videos de la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses, que muestran patios vacíos, un dormitorio y otras habitaciones de su villa.



El representante Robert García, el demócrata de mayor rango en el panel de supervisión, afirmó que publicaba las imágenes "para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein".

El Departamento de Justicia tiene hasta mediados de diciembre para cumplir con la legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Trump.

Para saber más, visita este interactivo: Quién es quién en el caso Epstein

Las fotos y videos que se divulgaron este miércoles son inéditas, indicaron las autoridades del Congreso, y fueron tomados dentro de Little St. James, la isla privada de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes. Ese sitio es central en su red de abuso sexual y en testimonios de víctimas de alto perfil, como Virginia Giuffre, describen abusos especialmente violentos ocurridos allí.

Las imágenes muestran habitaciones, baños, una silla similar a la de un dentista con máscaras en la pared y un teléfono con nombres de hombres en marcación rápida. También se observan los lujosos exteriores del complejo y un pizarrón con palabras como “poder”, “engaño” y “política”.

La publicación ocurre días después de que el presidente Trump firmara una ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los llamados archivos del caso Epstein.

Los demócratas dicen que las fotos ayudan a ofrecer transparencia sobre los crímenes del financiero, mientras que el comité continúa investigando cómo Epstein utilizó sus islas para atraer a contactos poderosos y mantener lejos del escrutinio público su esquema de tráfico sexual.

El Comité de Supervisión de la Cámara busca ahora ampliar su pesquisa: ha solicitado documentos al fiscal general de las Islas Vírgenes, emitido citaciones a JPMorgan y Deutsche Bank para acceder a los registros financieros de Epstein, y sigue intentando conseguir una declaración de Ghislaine Maxwell, quien planea acogerse a la Quinta Enmienda, es decir, guardar silencio.

También han amenazado con declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton si no cumplen con las citaciones.