Las tristes despedidas de los trabajadores de USAID bajo la mirada vigilante de agentes federales

Los trabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que fueron despedidos o puestos en licencia administrativa como parte de su desmantelamiento ordenado por Trump comenzaron a realizar las tristes visitas finales a su sede de Washington DC para llevarse sus pertenencias mientras eran escoltados por oficiales federales.

Algunos empleados lloraron mientras llevaban bolsas de supermercado y maletas con lo que les quedaba del trabajo de toda su vida. La gente que fue a ver lo que sucedía, aplaudió y vitoreó para animarlos.

Una mujer que regresaba del edificio cargada con mochilas y bolsos estalló en lágrimas ante los vítores que la recibieron. Muchos de una pequeña pero creciente multitud de partidarios afuera la envolvieron en abrazos.

Juliane Alfen, trabajadora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), recibe un abrazo de un partidario después de recuperar sus pertenencias personales de la sede de USAID en Washington, el jueves 27 de febrero de 2025. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP

USAID ha sido uno de los principales objetivos de una amplia campaña del presidente Donald Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un proyecto del asesor de Trump, Elon Musk, para reducir el tamaño del gobierno federal. Las acciones en USAID dejan solo una pequeña fracción de sus empleados en el trabajo.

Trump y Musk se han apresurado a cerrar la agencia de ayuda exterior, afirmando que sus programas no están en línea con la agenda del presidente republicano y afirmando sin pruebas que su trabajo es un desperdicio. Además de su alcance, su esfuerzo es extraordinario porque no ha involucrado al Congreso, que autorizó a la agencia y proporcionó su financiación.

Los agentes federales también esperaban fuera de la antigua sede de la USAID, interceptando a los empleados a medida que llegaban, con maletas o bolsas, para escoltarlos al interior.

David Radcliffe, que pasó 30 años en el Departamento de Defensa como veterano del ejército y funcionario público, fue uno de los que se presentaron en apoyo de los empleados de ayuda federal. El mensaje en el cartel que llevaba: “¡USTEDES hicieron grande a Estados Unidos! Gracias USAID”.

El trabajo de ayuda y desarrollo de la USAID durante la década había representado lo mejor de los Estados Unidos ante el mundo y había distinguido a Estados Unidos como líder, dijo Radcliffe. “Estoy sorprendido y consternado”, dijo. “No tiene sentido desde una perspectiva política”.

Extrabajadores de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) muestran su apoyo a los trabajadores de USAID que recuperan sus pertenencias personales de la sede de USAID en Washington, el jueves 27 de febrero de 2025. Imagen Manuel Balce Ceneta/AP



Mientras que las oficinas más grandes de la agencia están instando a sus partidarios a que acudan a "aplaudir" a los empleados durante los próximos dos días, la prohibición de la administración Trump a los empleados de USAID de hablar en público también ha hecho que muchos teman represalias si dan declaraciones.

" Solo estamos aquí para agradecerles por su servicio. Apreciamos todo lo que han hecho y todos los sacrificios que han hecho al servicio de su país", dijo Randy Chester, vicepresidente de la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior que representa a los empleados de USAID.

La asociación de Chester es una de las varias organizaciones sin fines de lucro y empresas que están demandando al gobierno de Trump por un recorte de más de un mes de los fondos de asistencia extranjera que ha cerrado la ayuda humanitaria y de desarrollo de Estados Unidos en todo el mundo y sus despidos masivos de trabajadores de USAID.

USAID puso en licencia el lunes a 4,080 empleados que trabajan en todo el mundo. A eso se sumó una "reducción de personal" que afectará a otros 1.600 empleados, dijo un portavoz del Departamento de Estado en una respuesta por correo electrónico a preguntas.

Un informe del Servicio de Investigación del Congreso a principios de este mes decía que se requiere la autorización del Congreso "para abolir, trasladar o consolidar la USAID", pero las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado no han hecho ningún esfuerzo en rechazo a las acciones del gobierno. De todos modos, prácticamente no queda nada para financiar: la administración ahora dice que está eliminando más del 90% de los contratos de ayuda exterior de la USAID y $60,000 millones en asistencia estadounidense en todo el mundo.

El jueves, alguien había dejado un cubo de flores fuera del edificio para que los trabajadores lo colocaran en el muro conmemorativo que hay dentro del edificio en honor a los 99 trabajadores de USAID que murieron en el cumplimiento de su deber.

No está claro cuántos de los más de 5,600 empleados de USAID que han sido despedidos o puestos en licencia trabajan en el edificio de la sede de la agencia en Washington. Un aviso en el sitio web de la agencia decía que el personal en otras ubicaciones tendrá la oportunidad de recoger sus pertenencias personales en una fecha posterior.

El aviso establecía instrucciones sobre cuándo debían llegar grupos específicos de empleados para ser examinados por personal de seguridad y escoltados a sus antiguos lugares de trabajo. Aquellos que fueran despedidos debían entregar todos los instrumentos de trabajo que les habían sido entregados por USAID. A los trabajadores en licencia administrativa se les dijo que los conservaran, incluidos los pasaportes diplomáticos, "hasta el momento en que se les separe de la agencia".

Muchos trabajadores de USAID consideraron insultantes las condiciones de la administración para recuperar sus pertenencias. En el aviso, se instruía a los empleados a no llevar armas, incluidas armas de fuego, "fusiles lanza" y "granadas de mano". A cada trabajador se le otorgan solo 15 minutos en su antiguo puesto de trabajo.

Los esfuerzos de la administración para recortar el gobierno federal están envueltos en varias demandas, pero los recursos judiciales para detener temporalmente el cierre de USAID no han tenido éxito.

Sin embargo, un juez federal dio el martes a la administración Trump una fecha límite hasta esta semana para liberar miles de millones de dólares en ayuda exterior estadounidense, diciendo que no había dado señales de cumplir con su orden judicial de casi dos semanas de edad para aliviar la congelación de fondos. El miércoles por la noche, la Corte Suprema bloqueó temporalmente esa orden, y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que permanecerá en suspenso hasta que el alto tribunal tenga la oportunidad de evaluar más a fondo.

Esa acción judicial fue el resultado de una demanda presentada por organizaciones sin fines de lucro por el corte de la asistencia exterior a través de USAID y el Departamento de Estado. Trump congeló el dinero a través de una orden ejecutiva en su primer día en el cargo que apuntaba a lo que describió como programas derrochadores que no corresponden a sus objetivos de política exterior.

El representante demócrata de Virginia Gerald Connolly dijo en una declaración que el ataque a los empleados de USAID fue "injustificado y sin precedentes". Connolly, cuyo distrito incluye una fuerza laboral federal considerable, llamó a los trabajadores de la agencia de ayuda parte de la "agencia de desarrollo y asistencia exterior más importante del mundo" que salva "millones de vidas cada año".



