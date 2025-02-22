Video Musk y su DOGE no podrán acceder a datos del Departamento del Tesoro, dice un juez federal

Elon Musk, el multimillonario asesor de Donald Trump, dijo el sábado que todos los empleados federales estadounidenses deben justificar su trabajo o perderán sus empleos, horas después de que el presidente lo presionara para que fuera "más agresivo" a la hora de recortar el gasto público.

Musk, la persona más rica del mundo y el mayor donante de Trump, ha liderado el esfuerzo para despedir a amplios sectores de la fuerza laboral del gobierno.

"Todos los empleados federales recibirán en breve un correo electrónico solicitándoles información sobre lo que hicieron la semana pasada. Si no responden se tomará como una renuncia", escribió Musk.

Según una copia del correo electrónico proporcionada a la AFP, se pidió a los trabajadores federales que presentaran "aproximadamente cinco puntos de lo que lograron la semana pasada".

El correo electrónico procedía de la Oficina de Gestión de Personal de EEUU y tenía el asunto "¿Qué hiciste la semana pasada?". La fecha límite para responder era el lunes a las 11:59 pm, aunque el mensaje no decía que no hacerlo daría lugar a la rescisión.

Trump elogia trabajo de Musk por recortes masivos al gasto

Más temprano el sábado, Trump dijo en su plataforma Truth Social que Musk estaba "haciendo un gran trabajo, pero me gustaría verlo volverse más agresivo".

"Recuerden, tenemos un país que salvar", añadió el líder republicano.

Trump ha puesto al empresario tecnológico a cargo del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), asignándole la tarea de recortar el gasto público y abordar el despilfarro y la presunta corrupción.

En los últimos recortes anunciados el viernes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos reducirá su fuerza laboral civil en al menos un cinco por ciento a partir de la próxima semana.

La administración de Trump ya ha comenzado a despedir a muchos otros trabajadores federales que se encuentran en estado de prueba.

DOGE es una entidad independiente creada por iniciativa de Musk, aunque su ola de recortes de costos se ha topado con rechazos en varios frentes y fallos judiciales mixtos.

Un juez rechazó el jueves un intento sindical de detener temporalmente el despido de miles de personas.

Musk dijo esta semana que trabajaría con Trump mientras "pueda ser útil", ya que ambos descartaron las preocupaciones sobre conflictos de intereses debido a los contratos gubernamentales del magnate tecnológico.

"Elon está haciendo un gran trabajo", dijo Trump en una reunión de activistas conservadores el sábado, repasando una lista de lo que dijo eran "algunas de las estafas flagrantes" que habían sido descubiertas.

"Amamos a Elon, ¿no? Es un personaje", añadió Trump. "La gente decía: ¿qué cargo oficial tiene? Yo dije: 'Patriota'".

Musk dijo esta semana que DOGE estaba publicitando sus acciones en su sitio web y que la transparencia lo haría responsable.

Sindicato de trabajadores federales califica medida anunciada por Musk como "cruel"

El presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE en inglés), Everett Kelley, rápidamente condenó el ultimátum como un ejemplo del “absoluto desprecio de Trump y Musk por los empleados federales y los servicios críticos que brindan al pueblo estadounidense”.

"Es cruel e irrespetuoso para cientos de miles de veteranos que visten su segundo uniforme en el servicio civil verse obligados a justificar sus deberes laborales ante este multimillonario desconectado, privilegiado y no electo que nunca ha realizado una sola hora de servicio público honesto en su vida", dijo Kelley. "AFGE impugnará cualquier despido ilegal de nuestros miembros y empleados federales en todo el país".

McLaurine Pinover, portavoz de la Oficina de Gestión de Personal, confirmó a la agencia AP la directiva de Musk y dijo que las agencias individuales "determinarían los próximos pasos".

Ante la pregunta de qué sucedería si un empleado está de licencia o vacaciones, dijo que las agencias individuales determinarían cómo proceder.



