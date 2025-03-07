Para qué sirve el Departamento de Educación y qué impacto generará si Trump lo desmantela

Video “Va a causar mucho daño”: sindicatos de maestros, preocupados por el futuro del Departamento de Educación

La nueva secretaria de Educación, Linda McMahon, empezó esta semana en el cargo tras ser confirmada por el Senado y ya tiene la tarea de empezar a desmontar el departamento a su cargo para, como dijo el presidente Donald Trump “se quede sin trabajo" cuando la agencia sea eliminada completamente en cumplimiento de un viejo anhelo de muchos conservadores.

Sin embargo, para que el Departamento de Educación desaparezca hace falta una ley del Congreso que revierta la que lo creó en 1979, algo que el propio Trump parece reconocer, pese a la manera como ha estado forzando los límites del poder presidencial en otros casos como USAID, la mayor agencia de ayuda humanitaria del mundo que decidió cerrar por orden ejecutiva desde sus primeros días en la Casa Blanca.

Ya el multimillonario Elon Musk y su equipo del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) ha forzado el despido o la suspensión de decenas de trabajadores y desmanteló el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el progreso académico de la nación.

Trump ha prometido “devolver la educación a los estados”, pese a que son estos, junto a los condados, los que manejan los planes educativos

Abolir el Departamento de Educación ha sido un objetivo de los republicanos desde que el presidente demócrata Jimmy Carter firmó la ley que le dio origen. Su sucesor, Ronald Reagan, lo intentó, pero no pudo por falta de apoyo de los congresistas.

Trump necesitaría 60 votos en el Senado para eliminar formalmente el departamento, algo que parece difícil de conseguir, considerando que siete demócratas tendrían que unirse a la bancada demócrata para concretar un plan con el que los liberales están en desacuerdo.

¿Qué hace y qué no hace el Departamento de Educación?

Contrario a la impresión que dan las críticas de los conservadores, el departamento no diseña programas de estudio ni impone sistemas a las escuelas o universidades, que están reguladas a nivel estatal y federal.

El departamento tiene 4,400 empleados. Es responsable del programa federal de préstamos estudiantiles de 1,6 billones de dólares y de una serie de subvenciones para escuelas primarias y secundarias.

Además, realiza pruebas de rendimiento para el informe anual sobre la condición de la educación y recopila estadísticas sobre la matriculación, la dotación de personal y el ausentismo en las escuelas. Hace cumplir las leyes de derechos civiles que prohíben la discriminación en las escuelas financiadas por el gobierno federal.

Pero el departamento se ha convertido en una “especie de trofeo” en el debate sobre la educación pública, aseguró Rick Hess, director de estudios de política educativa en el American Enterprise Institute, en entrevista con Chalkbeat, un sitio especializado en noticias del sector educativo.

"El Departamento de Educación en realidad tiene muy poco que ver con ese debate. Abolirlo no promueve la elección de escuelas y mantenerlo no hace mucho por las escuelas distritales tradicionales. Pero se ha convertido en un símbolo de qué lado está uno en ese debate”, aseguró Hess.

Función financiera:

Apoyo presupuestario a escuelas: el Departamento de Educación aporta el 14% del presupuesto con el que trabajan escuelas públicas. Gran parte del dinero para las escuelas primarias y secundarias se destina a grandes programas federales. Durante su campaña, Trump pidió trasladar esas funciones a los estados, pero no ha ofrecido detalles sobre cómo se manejarían esas responsabilidades.

$18,400 millones en financiamiento complementario a las escuelas K-12 en zonas pobres.

$15,500 millones para costear la educación de unos 7,5 millones de estudiantes con discapacidades. Esos programas reducen el tamaño de las clases con puestos docentes adicionales y pagan a los trabajadores sociales y otras funciones no docentes en las escuelas.

Becas y préstamos para educación superior: es la mayor tarea del Departamento de Educación: administrar a través de la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes unos $1,6 billones que beneficia a unos 40 millones de personas.

También supervisa las becas Pell, que proporciona ayuda a los estudiantes por debajo de un cierto umbral de ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que las universidades utilizan para asignar ayuda financiera.

El presidente Joe Biden intentó cancelar las deudas de beneficiarios de estos préstamos estudiantiles, la Corte Suprema bloqueó la iniciativa al fallar en favor de la demanda presentada por un grupo de estados gobernados por el Partido Republicano.

Función social: aplicación de los derechos civiles

A través de su Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Educación realiza investigaciones y orienta sobre la aplicación de las leyes de derechos civiles, tanto para los estudiantes de la comunidad LGBTQ+ como para estudiantes de otras minorías.

La oficina supervisa la recopilación de datos para rastrear las disparidades en recursos, acceso a cursos y disciplina para estudiantes de diferentes grupos raciales y socioeconómicos.

Trump ha sugerido una interpretación diferente del papel de la oficina y ha dado instrucciones para que priorice las denuncias de antisemitismo. Bajo esa política se le ha abierto investigaciones a universidades y a ligas deportivas escolares por permitir que atletas transgénero compitan en equipos femeninos.

Durante la campaña electoral, Trump calificó las políticas de diversidad y equidad en la educación como "discriminación ilegal explícita" y ha dicho que las universidades que las utilicen pagarán multas y se les forzará a pagar impuestos sobre las donaciones que reciben.

Función de supervisión e investigación

Supervisión del sistema universitario: si bien el Departamento de Educación no acredita directamente a las universidades, supervisa el sistema revisando a las agencias de acreditación reconocidas a nivel federal. Las instituciones de educación superior deben estar acreditadas para tener acceso a dinero federal para la ayuda financiera estudiantil.

Trump ha dicho que despediría a los "acreditadores de izquierda radical" y que incorporará nuevos para reforzar lo que ha descrito como estándares que incluirían "defender la tradición estadounidense".

Fondos para la investigación: aunque el departamento no diseña planes de estudio (que se hacen a nivel estatal y local), tiene una rama para evaluar cómo es la calidad de la educación que se da a los estudiantes llamada Instituto de Ciencias de la Educación (IES)