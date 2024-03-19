Trump pide a la Corte Suprema que se desestime el caso del asalto al Capitolio alegando "inmunidad presidencial"

Video ¿Fue una semana de altibajos para Donald Trump? Lo analizamos en Línea de Fuego

El expresidente Donald Trump pidió este martes a la Corte Suprema que ordene que se desestime el caso que se lleva en su contra por sus intentos para anular los resultados de las elecciones de 2020 que culminaron en el ataque al Capitolio por gozar, alega, de "inmunidad presidencial".

El equipo legal de Trump presentó un escrito esbozando sus argumentos legales diciendo que Trump debería tener inmunidad absoluta por cualquier acto oficial que emprendió como presidente.

"El presidente no puede funcionar, y la propia presidencia no puede mantener su independencia vital, si el presidente se enfrenta a un proceso penal por actos oficiales una vez que deja el cargo", escribieron los abogados de Trump.

Otros tribunales menores ya han rechazado en dos ocasiones las demandas de inmunidad, pero los abogados de Trump tendrán una nueva oportunidad de presentar su caso ante la Corte Suprema cuando los magistrados escuchen los argumentos el 25 de abril.



La decisión de la Corte Suprema de considerar el asunto de la inmunidad ha dejado el caso penal en suspenso a la espera del resultado de la apelación, por lo que no está claro si el fiscal especial Jack Smith podrá llevar al expresidente a juicio antes de las elecciones de noviembre.

La misma vieja carta usada múltiples veces

En el escrito presentado el martes, los abogados de Trump repitieron muchos de los mismos argumentos que los jueces ya han rechazado.

"Una negación de la inmunidad penal incapacitaría a todo futuro presidente con un chantaje y extorsión de facto mientras esté en el cargo, y le condenaría a años de trauma postelectoral a manos de oponentes políticos", escribieron los abogados.

"La amenaza de un futuro procesamiento y encarcelamiento se convertiría en un garrote político para influir en las decisiones presidenciales más delicadas y controvertidas, restando fuerza, autoridad y decisión a la presidencia", insistieron nuevamente.



El equipo de Smith ha dicho varias veces que los expresidentes no gozan de inmunidad absoluta y que, en cualquier caso, las acusaciones en contra de Trump son por su frenético esfuerzo por mantenerse en el poder tras perder ante el demócrata Joe Biden, por lo cual no contarían como actos presidenciales oficiales.

La jueza de distrito Tanya Chutkan, que preside el caso, y un panel federal de apelaciones de tres jueces en Washington han dado la razón a Smith, pero el caso -que una vez estuvo programado para juicio el 4 de marzo- ha estado congelado durante meses mientras la apelación sigue serpenteando por los tribunales.

Retrasar los juicios, una estrategia legal de Trump

Los abogados de Trump también dijeron a los jueces que en caso de que no aceptaran sus argumentos de inmunidad, deberían devolver el caso a Chutkan para una "investigación de los hechos" adicional.

Esa medida provocaría retrasos aún mayores antes de que se pudiera programar un juicio. Esa es la estrategia legal del equipo de Trump.

La fecha del juicio conlleva enormes ramificaciones políticas, y Trump, el favorito de las primarias republicanas, espera retrasarlo hasta después de las elecciones de noviembre.

Si Trump derrotara al presidente Biden en una eventual revancha en las presidenciales de noviembre, presumiblemente podría intentar utilizar su posición como jefe del poder ejecutivo para ordenar a un nuevo fiscal general que desestime los casos federales o podría buscar un perdón para sí mismo.

¿Cuánto tardará en realizarse el juicio contra Trump?

Es probable que el juicio dure meses, lo que significa que probablemente amenazaría con chocar con las elecciones si no comienza a más tardar en agosto.

El equipo del fiscal especial Jack Smith ha dicho que el caso del gobierno no debería tomar más de cuatro a seis semanas, pero eso no incluye ninguna defensa que Trump pueda presentar. Y la sola selección del jurado podría llevar semanas.

La Corte Suprema ha actuado rápidamente en otros casos importantes. En el caso de las cintas de Watergate en 1974, emitió una decisión apenas 16 días después de escuchar los argumentos. La decisión en Bush v. Gore se produjo al día siguiente de las discusiones de diciembre de 2000.

El expresidente enfrenta cuatro procesos penales estatales y federales en su intento de recuperar la Casa Blanca. De esos cuatro casos, solo uno, un caso en Nueva York en el que se acusa a Trump de soborno para ocultar un encuentro sexual extramatrimonial está en camino de comenzar en los próximos meses.

El juez de ese caso retrasó el juicio la semana pasada hasta al menos mediados de abril, ya que busca respuestas sobre un vertido de pruebas de última hora que los abogados del expresidente dijeron que ha obstaculizado su capacidad para preparar su defensa.

