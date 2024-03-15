Juez retrasa por un mes el inicio del juicio a Trump por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels

El juez que lleva el juicio penal contra Donald Trump en Manhattan acordó retrasar el inicio del juicio por 30 días por el caso de 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016.

El juicio estaba previsto para el 25 de marzo.

Tanto la Fiscalía de Manhattan, que ejerce la acusación en el caso, como la defensa de Trump, se habían mostrado partidarios de un aplazamiento del juicio dada la gran cantidad de documentos aportados por las autoridades federales en los últimos días.

Los abogados de Trump buscaban un retraso de 90 días, pero también habían pedido al juez que desestimara el caso por completo, alegando que las revelaciones de último minuto equivalieron a una mala conducta fiscal y violaron las reglas que rigen el intercambio de pruebas.

Los documentos se relacionan con la declaración de culpabilidad de Michael Cohen en 2018 de numerosos cargos penales, incluido realizar pagos secretos a mujeres que afirmaban haber tenido aventuras con Trump, mentir al Congreso sobre los negocios de Trump con Rusia y no informar millones de dólares en ingresos.

Los fiscales sostienen que los abogados de Trump causaron el problema al esperar hasta el 18 de enero para citar a la oficina del fiscal federal para que presentara el expediente completo del caso, apenas nueve semanas antes del inicio previsto de la selección del jurado.

La oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg dijo que solicitó el expediente completo el año pasado, pero la oficina del fiscal federal sólo entregó un subconjunto de registros. Los abogados de Trump recibieron ese material en junio pasado y tuvieron tiempo suficiente para buscar pruebas adicionales de la investigación federal, dijo la oficina del fiscal del distrito.

Los retrasos breves en los juicios debido a problemas con las pruebas no son inusuales, pero cualquier retraso en un caso que involucre a Trump sería significativo, con las fechas de los juicios en sus otros casos penales en el aire y el día de las elecciones a menos de ocho meses.

La defensa también ha tratado de retrasar el juicio hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre los reclamos de inmunidad presidencial de Trump, que según sus abogados podrían aplicarse a algunas de las acusaciones y pruebas en este caso.

