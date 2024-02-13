La pelea por la inmunidad de Trump en la Corte Suprema: fiscal especial tiene una semana para responder

Video La Corte Suprema da luces de que no sacará a Trump de la boleta electoral, ¿esto impulsará su campaña?

La Corte Suprema de Justicia dio una semana al fiscal especial Jack Smith para responder a la petición del equipo legal del expresidente Donald Trump de suspender el fallo de la Corte Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que rechazó el argumento de que sus acciones antes y durante el asalto al Capitolio el 6 de enero están cubiertas por inmunidad presidencial.

El equipo legal del expresidente, cuya petición, de ser concedida, mantendría en suspenso el juicio federal por interferencia electoral contra Trump en Washington DC, alega en su petición que seguir adelante con ese juicio “perturbaría de manera radical” los esfuerzos del expresidente por regresar a la Casa Blanca.

Smith: "Es imperativo que la Corte Suprema resuelva los reclamos de inmunidad del Trump"

La orden emitida por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, da al equipo de Smith hasta el martes 20 de febrero a las 5 pm para responder a la solicitud de emergencia que los abogados de Trump presentaron el lunes ante el máximo tribunal de la nación.

La petición del equipo legal de Trump ocurrió después de que la semana pasada un panel de tres juezas de la corte federal de apelaciones en Washington rechazó unánimemente el alegato de inmunidad presidencial de los abogados del expresidente.

Las juezas, sin embargo, acordaron no devolver el caso al tribunal federal de primera instancia hasta que la Corte Suprema actúe sobre la solicitud de emergencia de Trump.

Se espera que Smith se oponga a la solicitud de Trump de mantener los procedimientos suspendidos mientras sus abogados apelan ante el pleno de la corte de apelaciones y ante la Corte Suprema, en caso de ser necesario.

Smith acudirá a la Corta Suprema por segunda vez

En diciembre, Smith había solicitado sin éxito que el alto tribunal resolviera de manera expedita la cuestión de la inmunidad presidencial alegada por Trump.

En esa oportunidad, el equipo de Smith dijo a la Corte Suprema que era “de imperativa importancia pública que los reclamos de inmunidad del demandado sean resueltos por esta Corte y que el juicio del demandado proceda lo más pronto posible si su reclamo de inmunidad es rechazado”.

Algunos analistas han interpretado el plazo de una semana como una señal de que la Corte Suprema no ve el asunto de la inmunidad presidencial alegada por Trump con urgencia.