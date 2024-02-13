Cambiar Ciudad
Donald Trump

La pelea por la inmunidad de Trump en la Corte Suprema: fiscal especial tiene una semana para responder

Se espera que el fiscal Jack Smith se oponga a la solicitud de los abogados del expresidente Donald Trump de mantener los procedimientos suspendidos mientras apelan ante el pleno de la corte de apelaciones y ante la Corte Suprema misma, en caso de ser necesario.

Por:
Univision
Video La Corte Suprema da luces de que no sacará a Trump de la boleta electoral, ¿esto impulsará su campaña?

La Corte Suprema de Justicia dio una semana al fiscal especial Jack Smith para responder a la petición del equipo legal del expresidente Donald Trump de suspender el fallo de la Corte Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que rechazó el argumento de que sus acciones antes y durante el asalto al Capitolio el 6 de enero están cubiertas por inmunidad presidencial.

El equipo legal del expresidente, cuya petición, de ser concedida, mantendría en suspenso el juicio federal por interferencia electoral contra Trump en Washington DC, alega en su petición que seguir adelante con ese juicio “perturbaría de manera radical” los esfuerzos del expresidente por regresar a la Casa Blanca.

Notas Relacionadas

Guía de los juicios contra Trump: sus casos como presidente, empresario o ciudadano

Guía de los juicios contra Trump: sus casos como presidente, empresario o ciudadano

Política
1 min

Smith: "Es imperativo que la Corte Suprema resuelva los reclamos de inmunidad del Trump"

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll
3 mins

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll

Elecciones en Estados Unidos 2024
La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas
7 mins

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas

Elecciones en Estados Unidos 2024
De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024
5 mins

De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente
7 mins

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral
4 mins

Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores
3 mins

Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump
4 mins

Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU
4 mins

El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"
3 mins

Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"

Elecciones en Estados Unidos 2024
Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio
3 mins

Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio

Elecciones en Estados Unidos 2024

La orden emitida por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, da al equipo de Smith hasta el martes 20 de febrero a las 5 pm para responder a la solicitud de emergencia que los abogados de Trump presentaron el lunes ante el máximo tribunal de la nación.

La petición del equipo legal de Trump ocurrió después de que la semana pasada un panel de tres juezas de la corte federal de apelaciones en Washington rechazó unánimemente el alegato de inmunidad presidencial de los abogados del expresidente.

Las juezas, sin embargo, acordaron no devolver el caso al tribunal federal de primera instancia hasta que la Corte Suprema actúe sobre la solicitud de emergencia de Trump.

Se espera que Smith se oponga a la solicitud de Trump de mantener los procedimientos suspendidos mientras sus abogados apelan ante el pleno de la corte de apelaciones y ante la Corte Suprema, en caso de ser necesario.

Smith acudirá a la Corta Suprema por segunda vez

En diciembre, Smith había solicitado sin éxito que el alto tribunal resolviera de manera expedita la cuestión de la inmunidad presidencial alegada por Trump.

En esa oportunidad, el equipo de Smith dijo a la Corte Suprema que era “de imperativa importancia pública que los reclamos de inmunidad del demandado sean resueltos por esta Corte y que el juicio del demandado proceda lo más pronto posible si su reclamo de inmunidad es rechazado”.

Algunos analistas han interpretado el plazo de una semana como una señal de que la Corte Suprema no ve el asunto de la inmunidad presidencial alegada por Trump con urgencia.

En casos recientes máximo tribunal ha pedido respuestas a peticiones de emergencia en periodos de cuatro y cinco días. Sin embargo, no existe ningún impedimento para que Smith actúe con prisa y presente su respuesta antes de la fecha límite.

Relacionados:
Donald TrumpCorte SupremaEstados UnidosApelacionesElecciones 2024CrímenesJuicios

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD