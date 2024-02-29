Tres factores que hacen sorpresiva la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad alegada por Trump

La Corte Suprema sorprendió a analistas y expertos legales al anunciar el miércoles que había acordado considerar el punto legal de si el expresidente Donald Trump puede reclamar inmunidad penal en el caso de subversión electoral iniciado en su contra por el Departamento de Justicia, a pesar de haber negado una solicitud similar del fiscal especial Jack Smith en diciembre.

El caso va a sentar una jurisprudencia importante y sin precedentes que daría al presidente de Estados Unidos carta blanca para delinquir durante su mandato, absolviendo a Trump de cualquier crimen que hubiese cometido durante sus años en la Casa Blanca.

Estos fueron los aspectos más sorprendentes de la decisión:

La teoría de la inmunidad presidencial "no merecía" realmente la consideración de la Corte Suprema

El juez federal retirado conservador Michael Luttig calificó la decisión como “trascendental” y dijo también que “ no hay una razón en este mundo para que la Corte Suprema haya tomado este caso”.

Durante una entrevista con la cadena MSNBC, Luttig dijo que la decisión del panel de tres juezas de la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia negando la teoría de la inmunidad presidencial era una “opinión magistral’ que debió haber sido afirmada por el máximo tribunal del país.

Ese fallo había decidido que “a los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal”.

El profesor el profesor de historia Universidad de Yale y miembro permanente del Instituto de Ciencias Humanas de Viena, Timothy Snyder, dijo además en X (antes Twitter) que si la Corte Suprema afirma que un ciudadano estadounidense está por encima de la ley “destruirá los cimientos morales, legales y políticos de la propia corte”.

Pone en peligro la posibilidad de que los votantes sepan en noviembre si Trump es culpable o inocente

Aunque el máximo tribunal de la nación decidió acelerar el caso y escuchar los argumentos de las partes en la semana del 22 de abril, la decisión de la Corte Suprema da al traste con el calendario establecido por la jueza federal de distrito Tanya Chutkan para llevar adelante el juicio.

Según Luttig, la Corte Suprema tenía la capacidad de decidir el punto de una manera aún más rápida “de manera de que el expresidente pudiese ser juzgado antes de la elección”, pero en opinión del jurista, los términos de la decisión de la Corte Suprema hacen que esto “sea mucho más improbable que suceda”.

La juez Chutkan, quien paralizó todos los procedimientos en su corte relacionados al caso federal contra Trump por interferencia electoral, ha indicado que una vez que se resuelva la apelación necesitará varias semanas para llevar a cabo todos los procedimientos preparatorios para celebrar el juicio, incluyendo la selección del jurado.

En su respuesta a los alegatos de Trump ante la Corte Suprema, Smith explicó que "la demora en la resolución de estos cargos amenaza con frustrar el interés público en un veredicto rápido y justo”.

Para Smith, si bien el público tiene un interés apremiante en “todo caso penal”, este tiene una importancia nacional única, ya que implica la culpabilidad e inocencia de un expresidente y posible candidato presidencial “por presunto delito penal de llevar a cabo esfuerzos para anular los resultados de la elección presidencial, incluso mediante el uso del poder oficial".

La Corte Suprema tardó casi dos semanas en decidir un asunto procedimental que normalmente se resuelve rápido

El máximo tribunal pudo haber decidido tomar el caso de la inmunidad presidencial alegada por Trump cuando Smith lo solicitó en diciembre, antes de que el caso pasara a manos del panel de tres juezas de la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Sin embargo, y a pesar de ya haber examinado el punto a finales de 2023 cuando Smith les pidió decidir el punto, la Corte Suprema tomó casi dos semanas para finalmente decidir escuchar la apelación de Trump.

Según el analista legal y profesor de la escuela de derecho de la Universidad de Texas Steve Vladeck, “la sorpresa fue que el tribunal tardó casi dos semanas en llegar a este resultado, del que ningún juez ha discrepado públicamente”.

Vladeck explicó, citado por CNN, que la tardanza “sugiere que hubo maniobras detrás de bastidores” y que "los jueces no pudieron llegar a un consenso sobre una forma de resolver el asunto sin tener que acudir a un proceso con toda la información y argumentos completos".

De ser correcta, la conclusión de Vladeck también es sorprendente en sí misma en vista de que los jueces tienen en sus manos una decisión alcanzada por el panel de la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que según Luttig resuelve el punto de la inmunidad presidencial de manera “magistral”.

En todo caso, la decisión de la Corte Suprema constituye una victoria significativa para Trump, no solo por que le da la oportunidad de exponer su teoría de la supuesta inmunidad presidencial penal que lo absuelve de crímenes cometidos durante su presidencia y podría terminar desestimado mucho de los cargos en su contra, sino porque potencialmente puede retrasar uno de los juicios en los que corre más riesgos hasta después de las elecciones.

De acuerdo a lo expuesto ante la Corte Suprema por Smith en diciembre: “Es de imperativa importancia pública que las reclamaciones de inmunidad del demandado sean resueltas por este Tribunal y que el juicio del demandado proceda lo antes posible si su reclamo de inmunidad es rechazado”.

La Corte Suprema parece no compartir ese sentido de urgencia.