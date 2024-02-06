Corte de Apelaciones niega inmunidad a Trump frente al caso de interferencia electoral

Video Biden le lleva ventaja a Trump entre votantes independientes, ¿podrá el republicano remontar esta diferencia?

Un panel de tres juezas de una corte federal de apelaciones desestimó este martes que el expresidente Donald Trump tenga inmunidad en el juicio por cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020.

La decisión marca la segunda vez en meses que los jueces han rechazado los argumentos de inmunidad de Trump y han sostenido que puede ser procesado por acciones realizadas mientras estaba en la Casa Blanca y en el período previo al 6 de enero de 2021, cuando una turba de sus partidarios irrumpieron en el Capitolio para tratar de frenar la certificación de la victoria Joe Biden.

"No podemos aceptar la afirmación del expresidente Trump de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer crímenes que neutralizarían el control más fundamental del poder ejecutivo: el reconocimiento y la implementación de los resultados electorales. Tampoco podemos aprobar su aparente afirmación de que el Ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de los ciudadanos individuales a votar y a que sus votos cuenten", argumentó el panel de juezas al razonar su decisión.

“A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal. Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento”, escribió el panel formado por las juezas J. Michelle Childs y Florence Pan, designadas por Joe Biden, y Karen LeCraft Henderson, nombrada por George H.W. Bush.

El fallo sienta las bases para apelaciones adicionales del expresidente republicano que podrían llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. El juicio estaba previsto originalmente para marzo, pero se pospuso la semana pasada y el juez no fijó de inmediato una nueva fecha.

La fecha del juicio conlleva enormes ramificaciones políticas, y Trump, el favorito de las primarias republicanas, espera retrasarlo hasta después de las elecciones de noviembre.

Si Trump derrotara al presidente Biden en una eventual revancha en las presidenciales de noviembre, presumiblemente podría intentar utilizar su posición como jefe del poder ejecutivo para ordenar a un nuevo fiscal general que desestime los casos federales o podría buscar un perdón para sí mismo.

Inmunidad presidencial de Trump: una decisión de enorme peso

El Tribunal de Apelaciones ocupa un lugar central en la disputa de inmunidad de Trump después de que la Corte Suprema dijera que se mantendría al menos temporalmente al margen, rechazando una solicitud del fiscal especial Jack Smith de abordar el asunto rápidamente y emitir un fallo rápido.

La cuestión legal era si los expresidentes pueden ser procesados después de dejar el cargo por acciones tomadas en la Casa Blanca relacionadas con sus deberes oficiales.

La Corte Suprema ha sostenido que los presidentes son inmunes a la responsabilidad civil por actos oficiales, y los abogados de Trump han argumentado durante meses que esa protección debería extenderse también al procesamiento penal.

Dijeron que las acciones de las que se acusó a Trump en su intento fallido de quedarse en el poder después de perder las elecciones de 2020, caían todas dentro de los “perímetros exteriores” de un acto oficial del presidente.

Pero el equipo de Smith ha dicho que no existe tal inmunidad en la Constitución de Estados Unidos ni en casos anteriores y que, en cualquier caso, las acciones de Trump no formaban parte de sus deberes oficiales.

La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, que preside el caso, rechazó los argumentos de Trump en una opinión del 1 de diciembre que decía que el cargo del presidente “no otorga un pase vitalicio para salir libre de la cárcel”.

Luego, los abogados de Trump apelaron ante el tribunal de apelaciones de Washington DC, pero Smith pidió a la Corte Suprema que interviniera primero, con la esperanza de asegurar un fallo rápido y definitivo y preservar la fecha del juicio del 4 de marzo. El tribunal superior rechazó la solicitud y dejó el asunto en manos del tribunal de apelaciones.

Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, dijo en un comunicado tras conocerse la decisión de la corte que "si no se concede inmunidad a un presidente, todo futuro presidente que deje el cargo será inmediatamente acusado por la parte contraria". "El procesamiento de Trump por parte de Jack Smith por sus actos presidenciales y oficiales es inconstitucional", opinó.