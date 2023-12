¿Puede Trump ser juzgado por acciones que tomó siendo presidente? Esto explica un experto

El tribunal no definió el “perímetro exterior” en ese caso, pero surge cierta claridad de un caso más reciente en el que el propio Trump fue demandado por daños civiles por sus acciones del 6 de enero de 2021. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que las actividades de campaña de Trump no fueron acciones presidenciales oficiales, porque la campaña se realiza con el propósito de buscar un cargo, no como parte de los deberes del presidente.