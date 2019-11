Trump continúa sus ataques contra testigos de la investigación del 'impeachment' en una nueva semana de audiencias

La colaboración de Williams con el Congreso en su investigación para determinar si habrá o no un juicio político en contra del presidente Trump no le ha sentado bien a éste, quien la tarde del domingo publicó un tuit con el que parece intentar disminuir su relevancia: "Díganle a Jennifer Williams, quienquiera que sea, que lea las dos transcripciones de las llamadas presidenciales, y que vea la recién publicada declaración de Ucrania. Después ella debería reunirse con los otros 'never Trumpers' que no conozco y de los que casi nunca he escuchado, y elaborar un mejor ataque presidencial."