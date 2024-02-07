El fallido impeachment a Mayorkas y la (no) ayuda a Israel: las votaciones que muestran las fracturas entre los republicanos de la Cámara

Video Los republicanos fracasan en su intento de destituir a Alejandro Mayorkas, ¿qué impacto tendrá en las elecciones?

Dos reveses en un mismo día ponen en evidencia las divisiones en la bancada republicana en la Cámara de Representantes, que este martes no consiguió los votos necesarios para pasar dos propuestas clave con importante significado político.

La primera: un intento de impeachment al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que fracasó por unos pocos votos en contra de sus propios compañeros de partido. Tom McClintock, Ken Buck y Mike Gallagher votaron en contra, alegando que sus colegas no lograron consolidar una acusación que demostrara las faltas graves que requiere la apertura del juicio político.

PUBLICIDAD

Un cuarto republicano cambió su voto a última hora para que la medida pueda ser revisada más adelante. El resultado fue de 214 votos a favor y 216 en contra: toda la bancada demócrata más los tres republicanos. Y aunque se espera que la propuesta sea retomada pronto y pueda completar los números en la Cámara Baja, este revés pone en duda la posibilidad de lograr un esfuerzo aún mayor que pretenden los representantes republicanos: el impeachment al presidente Joe Biden.

Poco después del fallido intento de abrir un proceso de juicio político contra Mayorkas —que de todas formas no tenía muchas posibilidades de avanzar en el Senado—, el liderazgo republicano de la Cámara Baja tuvo su segunda derrota de la jornada al no lograr aprobar un proyecto de ley independiente que proponía miles de millones de dólares en ayuda a Israel, separándola de otras prioridades de seguridad nacional como la ayuda militar a Ucrania o Taiwán y un paquete migratorio para la frontera.

La votación de este proyecto separado que Johnson intentó sacar adelante solo con ayuda para Israel quedó en 250 votos a favor y 180 en contra, lejos de alcanzar el umbral de los dos tercios que necesitaba para ser aprobado. 14 republicanos votaron en contra, preocupados por el exceso de gasto, mientras 204 votaron a favor, y del lado demócrata solo 46 votaron a favor y 166 en contra, que pretenden que en el paquete también se incluyan las otras medidas propuestas.

Estos dos reveses consecutivos muestran la gran fragilidad e inoperancia de una cámara profundamente dividida y del nuevo liderazgo de Mike Johnson, criticado por algunos miembros de su propio partido por los reveses de este martes.

PUBLICIDAD

“No entiendo por qué no contaron los votos”, dijo a la prensa el representante republicano Ralph Norman, criticando que hubiera llegado al pleno la votación contra Mayorkas si no había seguridad de poder convencer a esos tres republicanos, dos de los cuales ya habían anticipado que votarían en contra.

Esta incapacidad de los republicanos de la Cámara de Representantes para aprobar legislaciones también despierta preocupación sobre si serán capaces de llegar a un acuerdo de gasto a largo plazo antes del cierre parcial del gobierno el próximo 1 de marzo, lo cual supondría una importante crisis económica y financiera con impacto internacional.

Aproximadamente la mitad de los republicanos votaron con los demócratas el mes pasado para lograr la tercera medida provisional de extensión de la financiación de los últimos meses, lo cual fue una dura prueba para Mike Johnson, presionado por el ala más conservadora de su partido, que en parte fue quien lo puso en el cargo.

Las maniobras más políticas y estrictamente partidistas de los republicanos de la Cámara Baja van en detrimento de la gobernabilidad y podrían pasarle factura al partido en el Congreso en las elecciones de noviembre.

¿Qué tiene que ver Trump?

Trump, en plena campaña para regresar a la Casa Blanca, está redoblando sus esfuerzos para influir en las decisiones de los republicanos del Congreso.

El paquete propuesto en el Senado con un apoyo bipartidista amenaza con desvanecerse después de que Trump comenzara a arremeter en su contra.

El proyecto abarcaba importantes restricciones en política migratoria, lo cual ha sido durante meses un requerimiento republicano a la administración Biden, pero, según los demócratas, los republicanos han comenzado a oponerse ante las presiones de Trump, quien, denuncian, pretende hacerlo un eje de su campaña electoral.

PUBLICIDAD

Las profundas diferencias hacia el interior del propio Partido Republicano, en especial con el ala más conservadora y apegada a Trump boicoteando cualquier posible acuerdo bipartidista e impulsando iniciativas extremas, ha terminado proporcionando reveses a la bancada en la Cámara Baja y perdiendo oportunidades de implementar políticas conservadoras que ya muchos demócratas veían como una derrota para la administración actual.

“Trump no quiere apoyar a Ucrania y tampoco quiere un acuerdo fronterizo porque le perjudica políticamente. Lo que obtienen de esto es la aprobación de Donald Trump", declaró el representante demócrata Adam Smith.

Las presuntas presiones de Trump también han llegado al Senado, donde el paquete aprobado el domingo parece que ha perdido repentinamente el apoyo de muchos republicanos, que ahora dicen que las restricciones fronterizas son inadecuadas, a pesar de que fueron los propios republicanos quienes exigieron insertar políticas migratorias restrictivas al paquete de gastos a cambio de ayuda para Ucrania.

"Todos sabemos lo que está pasando aquí: Donald Trump preferiría mantener el caos en la frontera para poder explotarlo en la campaña electoral, en lugar de dejar que el Senado haga lo correcto y lo arregle", declaró por su parte el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

“Ha llegado el momento de que los republicanos de la Cámara de Representantes pongan fin a las maniobras políticas y se unan para apoyar un enfoque integral de nuestras prioridades de seguridad nacional”, dijo poco antes de la votación el líder demócrata de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries.

PUBLICIDAD

Mira también: