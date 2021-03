Republicanos frenarán el voto en el Senado para aprobar el paquete de estímulo que incluye cheque de ayuda

Los demócratas del Senado esperan poder empezar este jueves el debate sobre el paquete de estímulo por $1.9 billones que no pudo concretarse el miércoles y que posiblemente tomará varios días más de los que ellos desearían por la anunciada estrategia republicana de postergar lo más posible el voto final.

El trámite no promete ser ni fácil ni rápido. Los republicanos en el Senado, que consideran sumamente costoso el paquete, ya han avisado de que se tomarán su tiempo para revisar a fondo el plan.

"Eso es lo que tendré que hacer", aseveró el republicano. "No se trata de retrasar las cosas. Se trata de educar al público sobre lo que es y lo que no es este proyecto de ley. Y no es un proyecto de ley de alivio de covid", añadió.