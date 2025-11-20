La polémica tras la amenaza de Trump de "castigar con la muerte" a demócratas que pidieron a los militares desobedecer órdenes ilegales

Donald Trump generó una nueva polémica este jueves al acusar a seis legisladores demócratas de sedición y de "castigarlos con muerte", después de que los congresistas instaran a las Fuerzas Armadas a defender la Constitución y desobedecer órdenes ilegales.

Los legisladores, todos ellos veteranos de las Fuerzas Armadas y la comunidad de inteligencia, aparecieron en un video publicado esta semana en el que se dirigían a los militares

PUBLICIDAD

"El pueblo estadounidense necesita que defiendan nuestras leyes y nuestra Constitución", escribió la senadora Elissa Slotkin junto a la publicación del video de 90 segundos en sus redes sociales.

Junto a ella, aparecen el senador Mark Kelly y los representantes Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander y Chrissy Houlahan. Todos ellos son vistos como posibles aspirantes a cargos políticos más altos.

Trump compartió este jueves en redes sociales un artículo sobre el video, al que añadió su propio comentario asegurando que el mensaje es “realmente malo y peligroso para nuestro país”.

Exigió el arresto y juicio de los legisladores, y subió incluso el tono al asegurar que se trataba de “conducta sediciosa, castigada con la muerte”.

Trump también compartió más de una docena de comentarios de otras cuentas que criticaban a los demócratas, incluyendo uno que decía: “¡¡¡Los ahorcaría, como lo haría George Washington!!!”.

Los legisladores respondieron a la amenaza asegurando que no se dejarán intimidar.

Las reacciones a las palabras de Trump sobre pena de muerte por sedición

Los demócratas reaccionaron rápidamente y criticaron las palabras del presidente, que también fueron cuestionadas incluso por algunos republicanos.

El líder de la minoría en el Senado Chuck Schumer advirtió en un discurso en el pleno que el presidente estaba “echando leña al fuego en un país empapado de gasolina política”.

“Donald Trump debe borrar de inmediato estas publicaciones desquiciadas en redes sociales y retractarse de su retórica violenta antes de que provoque una muerte”, declararon”, declaró el líder de la minoría en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries.

PUBLICIDAD

El senador republicano Lindsey Graham afirmó que las declaraciones del presidente eran “exageradas”, aunque también subrayó que el video de los demócratas es “despreciable”.

Por su parte, el senador republicano Rand Paul reconoció que no le parecía “una buena idea hablar de encarcelar a los oponentes políticos, o de colgarlos, o cualquier otra cosa”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, afirmó, sin embargo, que no cree que Trump estuviera incitando a la violencia en sus publicaciones en redes sociales.

En su opinión, simplemente estaba “definiendo un delito” y calificando el video de los demócratas como “sumamente inapropiado”.

“Piensen en la amenaza que esto supone para nuestra seguridad nacional y en lo que significa para nuestra institución”, añadió Johnson.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se centró por su parte en el mensaje de los demócratas, que, según ella, “quizás sea punible por ley”.

Leavitt añadió que cualquier incitación a “desafiar la cadena de mando, a no seguir órdenes legales” es “algo muy peligroso para los miembros del Congreso en ejercicio, y deben rendir cuentas, y eso es lo que el presidente quiere”.

¿Qué dijeron los legisladores demócratas en el video?

Con fragmentos de diálogo editados de diferentes miembros, los legisladores se presentan en el video y exponen su trayectoria.

El gobierno de Trump “está enfrentando a nuestras Fuerzas Armadas uniformadas contra los ciudadanos estadounidenses”, aseguran, y exigen a los miembros del servicio que “se nieguen a cumplir órdenes ilegales” y que “defiendan nuestras leyes”.

PUBLICIDAD

Los legisladores concluyen el video dirigiéndose a los militares con la frase: “No abandonen el barco”, una expresión de la época de la Guerra de 1812 atribuida a las últimas palabras de un capitán de la Armada estadounidense a su tripulación.

Aunque los legisladores no mencionaron circunstancias específicas en el video, su publicación coincide con los continuos intentos del gobierno de Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades estadounidenses para diversas funciones, si bien algunos despliegues ya se han retirado y otros están paralizados por procesos judiciales.

Tras la enorme polémica originada, los seis congresistas emitieron una declaración conjunta este jueves para asegurar que no se dejarán “intimidar”.

“Lo más revelador es que el presidente considera que reiterar la ley es un delito punible con la muerte. Nuestros militares deben saber que cuentan con nuestro apoyo mientras cumplen su juramento a la Constitución y su obligación de acatar únicamente órdenes legales. No solo es lo correcto, sino también nuestro deber”, afirmaron.

“Creo que cuando la gran mayoría de los estadounidenses comprenda que está en sus manos rechazar este tipo de retórica y este tipo de amenazas, entonces sí lograremos un cambio”, declaró después la senadora Slotkin durante un evento.

“Es un momento en el que demócratas, republicanos y todos los demás en el país deben condenar sus llamados a la violencia política”, declaró Deluzio en CNN.

“Tenemos que tomar en serio todo lo que dice Donald Trump. Hace muchas promesas, pero algunas de ellas las cumple”, señaló por su parte el representante Crow en el mismo canal.

PUBLICIDAD

Que dijeron los aliados de Trump sobre el video de los demócratas

Antes de las polémicas palabras de Trump, algunos de sus aliados ya habían rechazado el video.

El subdirector de política de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo este miércoles en Fox News que el mensaje era una “insurrección, clara, directa e inequívoca”, y afirmó que representaba “un llamado general a la rebelión por parte de la CIA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, por parte de legisladores demócratas”.

Un día antes, el secretario de Defensa Pete Hegseth calificó el video como “TDS Fase 4”, refiriéndose al “Síndrome de Trastorno por Trump”, un término utilizado por el presidente para describir a los votantes tan enojados y opuestos a él que son incapaces de ver nada bueno en sus acciones.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, refutó la teoría de que se estuvieran emitiendo órdenes ilegales.

“Nuestros militares acatan órdenes, y nuestros civiles dan órdenes legales”, declaró Parnell a la agencia AP. “Amamos la Constitución. Estos políticos están fuera de sí”.

¿Pueden las tropas estadounidenses desobedecer órdenes?

Las tropas, especialmente los comandantes uniformados, tienen la obligación específica de rechazar una orden que consideren ilegal.

Sin embargo, mientras que los comandantes cuentan con abogados militares en sus estados mayores para consultarles y tomar esa decisión, los soldados rasos encargados de ejecutar dichas órdenes rara vez se encuentran en una posición similar.

PUBLICIDAD

Una amplia jurisprudencia establece que el mero cumplimiento de las órdenes, conocido coloquialmente como la «defensa de Núremberg» (utilizada sin éxito por altos funcionarios nazis para justificar sus acciones bajo el mando de Adolf Hitler), no exime de responsabilidad a las tropas.

Sin embargo, el código legal militar estadounidense castiga a las tropas por desobedecer una orden si esta resulta ser legal, y las tropas pueden llegar a ser acusadas penalmente por desobediencia deliberada a un oficial superior e incumplimiento de una orden.

Mira también: