Trump urge al Senado a usar la "opción nuclear" para terminar con el cierre de gobierno

En lo que parece su primer gran movimiento para buscar el fin del cierre de gobierno, el presidente Donald Trump llamó el jueves por la noche a los senadores a usar la llamada "opción nuclear" y reabrir la administración con un voto por mayoría simple.

"La alternativa está clara", escribió el presidente en un post de su red social en que llama a deshacerse del filibuster, el umbral de 60 votos que se requiere en el Senado para aprobar una ley, algo a lo que se refirió también como "jugar la carta Trump".

Con esa norma, la minoría demócrata del Senado ha podido bloquear la resolución de continuidad con la prórroga presupuestaria aprobada por los republicanos de la Cámara de Representantes exigiendo salvaguardas para las ayudas para los seguros de salud adquiridos al amparo de la llamada Obamacare.



Aunque ya algunos congresistas republicanos se habían pronunciado a favor de la estrategia que ahora promueve Trump, e incluso el demócrata John Fetterman también, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha insistido en oponerse a lo que considera "una mala idea".

"La exigencia de una supermayoría es lo que hace al Senado el Senado", dijo en una conferencia de prensa hace unas dos semanas. "El umbral de los 60 votos ha protegido a este país" de lo que según él son "muchas malas cosas que podría haber hecho el otro bando".

Qué es el filibuster y cómo funcionaría la opción nuclear que pide Trump

La idea es que por mayoría simple se modifique la norma que exige los 60 votos para cerrar el debate de las leyes o propuestas, el conocido como 'cloture'.

Se trata en el fondo de una exigencia de altos niveles de consenso para que una medida se convierta en ley en EEUU, un control procedimental tradicional sobre el poder utilizado históricamente por ambos partidos.

Hasta ahora Trump, en su insistencia de que el cierre de gobierno es culpa de los demócratas, no había mostrado excesivo interés en la situación ni por acercarse a los demócratas en sus exigencias. De hecho, ha seguido con su agenda de viajes internacionales y hasta celebró una fiesta de Halloween el jueves por la noche.

Pero los efectos del cierre, que comenzó el 1 de octubre, no han hecho más que agravarse para muchos ciudadanos, empezando por los miles de empleados federales que han quedado sin salario.

Desde la disrupción del tráfico aéreo en algunos aeropuertos hasta la imposibilidad de publicar las cifras del PIB federal y la falta de personal en los parques nacionales, muchos servicios gubernamentales básicos en Estados Unidos se han visto afectados.

Este viernes es un día clave para los cupones de alimentos del programa SNAP, uno de los puntos más críticos del cierre, ya que 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos perderán el acceso a esta ayuda vital para pagar sus compras de alimentos a partir del sábado.

Se estima que cerca de 24 millones de beneficiarios del SNAP viven en estados que votaron por Trump en las últimas elecciones presidenciales, mientras que 18 millones viven en estados y distritos que votaron por el Partido Demócrata.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista, estima que el cierre podría costarle a la economía hasta 14,000 millones de dólares.

Su llamado a poner fin a la obstrucción parlamentaria se produjo en un momento en que ciertos senadores y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se han expresado sobre la necesidad de terminar con el cierre del gobierno. No está claro si los legisladores seguirán el ejemplo de Trump, en lugar de buscar formas de negociar con los demócratas.

“La gente está estresada”, dijo la senadora Lisa Murkowski de Alaska, mientras las opciones de alimentos escasean en su estado. “Ya es hora de que esto termine”.