La idea de subir el salario mínimo a $15 quedó definitivamente fuera del paquete de estímulo

La idea de incluirlo en el nuevo paquete de estímulo del coronavirus fracasó este jueves, cuando la principal asesora jurídica del Senado, un cargo no electo y apartidista, determinó que el reglamento no lo permite. Pese a que la Cámara de Representantes aprobó el paquete con el aumento incluido, el Senado decidió no considerarlo en la versión que discutirá esta semana.