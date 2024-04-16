Cuatro votaciones separadas: el plan de Mike Johnson para llevar a la Cámara Baja el paquete con ayuda para Israel, Ucrania y Taiwán

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, está presionando para que se tomen medidas esta semana sobre la ayuda a Israel, Ucrania y Taiwán, y el lunes reveló un elaborado plan para dividir el paquete en votaciones separadas e intentar sortear las divisiones de su bancada en materia de política exterior.

Frente a una rebelión abierta de los más conservadores de su partido, que se oponen ferozmente a ayudar a Ucrania, la medida del líder republicano sobre el paquete de ayuda exterior es la primera acción significativa sobre el asunto después de más de dos meses de paralización.

Pero su plan de hacer cuatro votaciones separadas sobre partes del paquete de ayuda de 95,000 millones de dólares que el Senado aprobó en febrero, deja expuesta la legislación a importantes modificaciones.

No está claro si la Cámara Baja podría terminar con un paquete similar al proyecto de ley del Senado o algo muy diferente, lo que podría complicar el minucioso esfuerzo que durante meses ha buscado lograr que el Congreso apruebe financiación militar para Ucrania.

"Dejaremos que la Cámara haga su voluntad", dijo Johnson a los periodistas.

El Congreso de EEUU, por detrás de la realidad

Pero mientras la Cámara de Representantes se esforzaba por actuar, los conflictos en todo el mundo se han intensificado. El jefe militar de Israel dijo el lunes que su país responderá al ataque con misiles de Irán del fin de semana. Y el de Ucrania advirtió durante el fin de semana que la situación del campo de batalla en el este del país “ha empeorado significativamente en los últimos días”, ya que el clima más cálido ha permitido a las fuerzas rusas lanzar una nueva ofensiva.

"Hay acontecimientos precipitantes en todo el mundo que todos estamos observando con mucha atención y sabemos que el mundo nos está observando para ver cómo reaccionamos", dijo Johnson.

El presidente Joe Biden, al recibir al primer ministro checo, Petr Fiala, en la Casa Blanca, pidió a la Cámara Baja que aborde inmediatamente el paquete de financiación del Senado. "Tienen que hacerlo ahora", dijo.

Johnson y Biden hablaron el lunes, según dijo a la AP bajo anonimato una persona familiarizada con la llamada.

Ucrania y Gaza en el centro de las divisiones partidistas en el Congreso

Los demócratas en la Cámara de Representantes podrían estar dispuestos a ayudar a Johnson a aprobar la ayuda en partes, e incluso podrían estar de acuerdo con algunas de las medidas adicionales que están discutiendo los republicanos, como proporcionar parte de la asistencia económica a Ucrania en forma de préstamos.

Pero Johnson perdería el apoyo demócrata que necesita si se desvía demasiado hacia las prioridades exclusivamente republicanas. Cualquier revisión del paquete también corre el riesgo de sufrir reveses en el Senado, donde una gran parte de los republicanos se oponen a la ayuda a Ucrania y los demócratas están cada vez más alarmados por la campaña de Israel en Gaza.

Cuando los miembros de la Cámara de Representantes regresaron al Capitolio el lunes por la noche, Johnson se reunió con otros legisladores republicanos para exponer su estrategia y obtener la aprobación de la Cámara Baja para el paquete de financiación.

El líder republicano dijo que presionaría para llevar el paquete al pleno bajo una regla de debate único que permita votaciones separadas sobre la ayuda a Ucrania, Israel, Taiwán y otras propuestas de política exterior.

Johnson declaró que esas propuestas estructurarían parte del financiamiento para Kiev como préstamos, permitirían a Estados Unidos confiscar los activos congelados del banco central ruso e imponer otras sanciones a Irán.

Las divisiones sobre Ucrania dentro del propio Partido Republicano

En la reunión del Partido Republicano muchos legisladores se mostraron en desacuerdo en su enfoque del conflicto con Rusia: los halcones republicanos de la defensa, incluidos los principales legisladores de los comités de seguridad nacional, se enfrentan a los conservadores populistas que se oponen ferozmente a continuar apoyando la lucha de Kiev.

Como suele suceder, la reunión se convirtió en un debate de ideas, ya que los republicanos intentaron poner su propio sello en el paquete, pero rara vez encontraron unidad. Sin embargo, el plan de Johnson obtuvo un importante apoyo republicano, dijo el representante Greg Steube, republicano por Florida, al salir de la reunión. “No me gusta”, dijo. "Pero estoy claramente en minoría".



Aun así, el apoyo de Johnson a la ayuda a Ucrania podría incitar aún más a los conservadores populistas que ya están enojados por su liderazgo.

La representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, ha amenazado con destituirlo, como hicieron con su predecesor. Al entrar a la reunión republicana a puertas cerradas el lunes, dijo que su mensaje a Johnson era simple: "No financiar a Ucrania".

Pero Greene no indicó si solicitaría una votación rápida sobre su moción para destituir al presidente si se aprueba la ayuda a Ucrania. "Lo estoy pensando", dijo.

Otra incógnita era cómo respondería a la propuesta Donald Trump, el virtual candidato republicano para las elecciones de noviembre, que ha criticado la ayuda exterior. Johnson se reunió con Trump el viernes en su club de Florida.

"No paso mi tiempo preocupándome por las mociones de destitución", dijo Johnson el lunes. "Tenemos que gobernar aquí y vamos a hacer nuestro trabajo".

Los demócratas presionan porque se agilice el paquete de ayuda

Los demócratas habían presionado a Johnson para que simplemente aceptara el proyecto de ley aprobado por el Senado que proporcionaría un total de 95,000 millones de dólares a los aliados de Estados Unidos, así como apoyo humanitario para los civiles en Gaza y Ucrania.

"La Cámara debe apresurarse a ayudar a Israel tan rápido como sea humanamente posible, y la única manera de hacerlo es aprobar la enmienda suplementaria del Senado lo antes posible", dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer.

Por su parte, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, prometió en una carta a los legisladores hacer todo lo que esté a su alcance y describió la situación como similar a la que precedió a la Segunda Guerra Mundial.

"Los graves acontecimientos del pasado fin de semana en Oriente Medio y Europa del Este subrayan la necesidad de que el Congreso actúe de inmediato", dijo Jeffries. "Debemos adoptar de inmediato el proyecto de ley bipartidista e integral de seguridad nacional aprobado por el Senado".

Los demócratas también han hecho circular una opción de último recurso, conocida como petición de aprobación de la gestión, que podría forzar una votación en el pleno sobre la ayuda sin la aprobación del presidente. La petición ha obtenido 195 firmas de legisladores, lo que la deja a una docena de votos de la mayoría que necesitaría.

Pero no solo los demócratas, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, instó el lunes por la tarde a la Cámara Baja a aceptar el proyecto de ley del Senado. "No podemos esperar disuadir el conflicto sin demostrar determinación e invertir seriamente en la fuerza estadounidense", dijo en un discurso.

También el senador republicano por Dakota del Sur Mike Rounds dijo que la propuesta de la Cámara Baja podría “retrasar significativamente” la ayuda porque son cuatro medidas diferentes las que tendrían que enviarse de vuelta al Senado, y no está claro si podría combinarlas en una sola. Aun así, dijo, "está bien porque todavía podemos responder".

