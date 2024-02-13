"Ningún presidente en nuestra historia se había inclinado ante un dictador ruso”: la reacción de Biden tras los comentarios de Trump sobre la OTAN

Video Trump cuestiona el compromiso de defensa mutua de los miembros de la OTAN: analizamos sus comentarios

El presidente Joe Biden calificó este martes los comentarios del expresidente Donald Trump en contra de los países aliados de la OTAN como “tontos, vergonzosos, peligrosos y antiestadounidenses”.

Las fuertes declaraciones de Biden formaron parte de un esfuerzo para convencer a los republicanos de la Cámara de Representantes a desafiaran las órdenes de Trump y aprobaran el paquete de ayudas suplementarias de seguridad por $95,000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán, que había contado con el voto favorable de miembros de ambos partidos en el Senado solo horas antes.

“Ya había mucho en juego para la seguridad estadounidense antes de que este proyecto de ley fuera aprobado anoche en el Senado”, dijo Biden, agregando que “lo que está en juego ha aumentado, gracias a que el expresidente ha enviado al mundo una señal peligrosa que es sorprendente y francamente antiestadounidense”, dijo.

Biden se refería a los recientes comentarios de Trump sobre la OTAN hechos el pasado sábado en un mitin de campaña en Carolina del Sur, que levantaron una oleada de críticas entre funcionarios de la alianza, líderes europeos y de la propia Casa Blanca.

En ese acto de campaña, Trump narró una supuesta interacción con el líder de un país miembro de la OTAN, quien le habría preguntado: “Pues bien, señor, si no pagamos y Rusia nos ataca, ¿usted nos protegería?"

"No los protegería”, dijo Trump a la audiencia, por el contrario, animaría a Rusia a “hacerles lo que les dé la gana, tienen que pagar sus cuentas".

“¿Se imaginan a un expresidente de Estados Unidos diciendo eso?”, dijo Biden, agregando que “lo peor es que lo dice en serio. Ningún otro presidente en nuestra historia se había inclinado jamás ante un dictador ruso”.

“ Cuando Estados Unidos da su palabra, significa algo, por lo que cuando asumimos un compromiso, lo cumplimos. Y la OTAN es un compromiso sagrado”, agregó el presidente.

Trump ha sido un crítico de la OTAN por mucho tiempo

Trump ha sido consistente con sus críticas contra la OTAN desde los días de su presidencia, cuando llegó a expresar admiración por el presidente ruso, Vladimir Putin, un enemigo declarado de la alianza de defensa occidental.

Los comentarios de Trump en Carolina del Sur fueron hechos a pesar del compromiso vinculante establecido en el Artículo 5 de los estatutos de la alianza, que obliga a los países miembros a ayudarse entre sí en caso de un ataque externo.

Después de la invasión rusa a Ucrania, la alianza cobró nueva fuerza cuando bajo el liderazgo de Estados Unidos, sus miembros acordaron eliminar obstáculos para facilitar la entrada de Ucrania a la alianza y se comprometieron a realizar esfuerzos a largo plazo para brindar seguridad a esa nación, causando una fuerte reacción de Putin quien ha calificado a la OTAN de “imperialista”.

Biden dijo en su discurso que “Donald Trump ve esto como si fuera una carga y cuando mira a la OTAN, no ve la alianza que protege a Estados Unidos y al mundo, y no entiende que la OTAN se basa en principios fundamentales de libertad, seguridad y soberanía nacional”.

“ Para Trump los principios nunca importan, para él todo es transaccional”, dijo el presidente

Biden dijo que Trump “no entiende que el compromiso sagrado que hemos asumido también nos beneficia, por lo que quisiera recordarle a él y a todos aquellos que se proponen que nos alejamos de la OTAN que el Artículo 5, solo ha sido invocado una vez en la historia de la OTAN y fue precisamente para apoyar a Estados Unidos después de que fuimos atacados el 11 de septiembre”. “Nunca deberíamos olvidarlo”, agregó el presidente.