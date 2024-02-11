El Senado avanza el paquete de ayuda a Ucrania: "Los ojos del mundo están puestos en EEUU"

Video Te explicamos las consecuencias del fracaso del acuerdo bipartidista sobre inmigración en el Senado

Tras meses de ir y venir, el Senado dio un paso más para concretar un paquete de ayuda para Ucrania e Israel. La 'votación de prueba' de este domingo consiguió 67 votos a favor y 27 en contra sobre el paquete de ayuda de $95,300 millones para Ucrania, Israel y otros países.

Mientras un número cada vez mayor de republicanos se opone a la ayuda estadounidense a Ucrania, los líderes del Senado argumentan enérgicamente que el dinero es crucial para hacer frente al presidente ruso, Vladimir Putin, y mantener la posición mundial de Estados Unidos.

El líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, y el líder republicano, Mitch McConnell, lanzaron duras advertencias sobre las consecuencias de abandonar a los aliados en Europa.

"Hoy no es exagerado decir que los ojos del mundo están puestos en el Senado de Estados Unidos", dijo McConnell. "Nuestros aliados y socios esperan que la nación indispensable, el líder del mundo libre, tenga la determinación de continuar", agregó.

Schumer señaló antes de la votación del domingo que los demócratas mantienen la esperanza de poder llegar a un acuerdo con los republicanos, lo que les permitiría acelerar el proceso para llegar a una votación sobre la aprobación final. Pero señaló que, en cualquier caso, "es esencial que terminemos el trabajo sobre este proyecto de ley".

Si el Senado aprueba finalmente el proyecto de ley, pasaría a la Cámara de Representantes, donde no está claro si el presidente de la Cámara, Mike Johnson, lo sometería a votación o cuándo lo haría. Muchos republicanos de la Cámara se oponen a una mayor ayuda a Ucrania.

Líderes del Senado piden aprobar el apoyo a Ucrania e Israel

Aunque McConnell ha hecho de Ucrania un asunto prioritario, cada vez más miembros de su conferencia republicana han seguido el ejemplo de Donald Trump y se oponen a la ayuda, que los líderes del Senado llevan meses intentando aprobar.

La votación se produce cuando Trump, favorito para la nominación presidencial republicana, está tratando de acabar con la asistencia y ha intensificado sus ataques contra la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Sin mencionar a Trump por su nombre, McConnell dijo en su discurso de apertura el domingo que "el liderazgo estadounidense importa".

Schumer dijo que si Estados Unidos no ayuda a Ucrania "es muy probable que Putin tenga éxito". "La única respuesta correcta a esta amenaza es que el Senado le haga frente sin titubeos aprobando este proyecto de ley tan pronto como podamos", dijo Schumer antes de la votación.

El Senado está llevando a cabo varias votaciones de procedimiento sobre el paquete de ayuda reducido tras el fracaso de un intento de combinarlo con legislación para frenar la inmigración en la frontera estadounidense. Las objeciones de los republicanos, que se oponen rotundamente a la ayuda, han retrasado la rápida adopción de medidas, forzando las votaciones del fin de semana mientras continúan las negociaciones sobre posibles enmiendas a la legislación.

Schumer ha dicho que está abierto a enmiendas, la mayoría de las cuales probablemente fracasarían, pero obligó a los senadores a permanecer en sesión durante el fin de semana para tratar de acelerar el proceso. "No recuerdo la última vez que el Senado estuvo en sesión el domingo del Super Bowl", dijo Schumer al abrir la sesión. "Pero como he dicho durante toda la semana, vamos a seguir trabajando en este proyecto de ley hasta que el trabajo esté hecho", agregó.

En una votación clave celebrada la semana pasada, 17 senadores republicanos aceptaron iniciar el debate sobre el proyecto de ley y 31 votaron en contra, lo que dio a McConnell y a otros republicanos partidarios de la ayuda nuevas esperanzas de que pudiera aprobarse.

Pero incluso si el Senado aprueba el paquete, su futuro es profundamente incierto en la Cámara de Representantes, donde una gran mayoría de legisladores del Partido Repubicano están firmemente aliados con Trump.



En medio de la escasez en el campo de batalla, el paquete proporcionaría $60,000 millones para Ucrania, sobre todo para la compra de equipos de defensa de fabricación estadounidense, incluyendo municiones y sistemas de defensa aérea que las autoridades dicen que necesita desesperadamente mientras Rusia golpea el país. También incluye $8,000 millones para el gobierno de Kiev y otras ayudas.

También proporcionaría $14,000 millones de ayuda para la guerra de Israel contra el grupo Hamas, $8,000 millones para Taiwán y los socios del Indo-Pacífico para contrarrestar a China, y $9,200 millones en ayuda humanitaria para Gaza.

