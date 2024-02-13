El Senado aprueba el paquete de $95,300 millones en ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán

El Senado aprobó temprano el martes un paquete de ayuda de $95.3 mil millones para Ucrania, Israel y Taiwán, avanzando después de meses de difíciles negociaciones y en medio de crecientes divisiones políticas en el Partido Republicano sobre el papel de Estados Unidos en el extranjero.

La votación se produjo después de que un pequeño grupo de republicanos opuestos a los $60,000 millones para Ucrania ocupara el pleno del Senado durante toda la noche, utilizando las últimas horas de debate para argumentar que Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas antes de enviar más dinero al extranjero.

PUBLICIDAD

Pero más de una docena de republicanos votaron con casi todos los demócratas para aprobar el paquete 70-29, argumentando que abandonar a Ucrania podría fortalecer al presidente ruso Vladimir Putin y amenazar la seguridad nacional en todo el mundo.

"Ha pasado años, quizás décadas, desde que el Senado aprobó un proyecto de ley que impacta tan significativamente no solo nuestra seguridad nacional, no solo la seguridad de nuestros aliados, sino también la seguridad de la democracia occidental", dijo el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, quien trabajó estrechamente con el líder republicano Mitch McConnell en la legislación.

La contradicción dentro del propio Partido Republicano

El paso del proyecto de ley por el Senado fue una señal bienvenida para Ucrania en medio de escasez crítica en el campo de batalla. Sin embargo, el paquete enfrenta un futuro profundamente incierto en la Cámara de Representantes, donde l os republicanos de línea dura alineados con el expresidente Donald Trump —el favorito para la nominación presidencial y opuesto a dar más apoyo a Ucrania— se oponen a la legislación.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson arrojó nuevas dudas sobre el paquete en un comunicado el lunes por la noche, dejando claro que podrían pasar semanas o meses antes de que el Congreso envíe la legislación al escritorio del presidente Joe Biden, si es que lo hace.

Sin embargo, la votación fue una victoria para ambos líderes del Senado. McConnell ha hecho de Ucrania su máxima prioridad en los últimos meses, y se mantuvo firme ante considerable oposición de su propia conferencia republicana.



Dirigiéndose directamente a sus detractores en un discurso en el pleno el domingo, McConnell dijo que "los ojos del mundo" estaban puestos en el Senado de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

"¿Daremos a aquellos que nos desean daño más razones para cuestionar nuestra determinación, o nos comprometeremos de nuevo a ejercer la fuerza estadounidense?", preguntó McConnell.

El dinero proporcionado por la legislación se utilizaría para comprar equipos de defensa fabricados en Estados Unidos, incluyendo municiones y sistemas de defensa aérea que las autoridades dicen que son desesperadamente necesarios mientras Rusia golpea al país. También incluye $8,000millones para el gobierno en Kyiv y otra asistencia.

Además, la legislación proporcionaría $14,000 millones para la guerra de Israel con Hamas, $8,000 millones para Taiwán y socios en el Indo-Pacífico para contrarrestar a China, y $9,200 millones en asistencia humanitaria para Gaza.

El tortuoso camino del acuerdo bipartidista en el Senado

El paso del proyecto de ley siguió a casi cinco meses de tortuosas negociaciones sobre un amplio proyecto de ley que habría emparejado la ayuda extranjera con una revisión de las políticas de fronteras y asilo. Los republicanos exigieron el intercambio, argumentando que el aumento de la migración hacia Estados Unidos debía abordarse junto con la seguridad de los aliados.

Pero un acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza alcanzado por el senador republicano James Lankford se desmoronó apenas unos días después de ser presentado, un desarrollo desconcertante que dejó profundamente frustrados a los negociadores. Los republicanos declararon que el proyecto de ley era insuficiente y lo bloquearon en el pleno del Senado.

Después de que el proyecto de ley fronteriza se derrumbó, los dos líderes abandonaron las disposiciones fronterizas y siguieron adelante con la aprobación del paquete de ayuda extranjera solo, como originalmente habían planeado los demócratas.



Aunque el proyecto de ley de ayuda extranjera recortado finalmente ganó suficiente apoyo republicano para ser aprobado, varios senadores republicanos que anteriormente habían expresado su apoyo a Ucrania votaron en contra. El episodio expuso aún más las divisiones en el partido.

PUBLICIDAD

El senador J.D. Vance, republicano de Ohio, argumentó que Estados Unidos debería retroceder del conflicto y ayudar a negociar su fin con Putin. Cuestionó la sabiduría de seguir alimentando la defensa de Ucrania cuando parece que Putin está comprometido a luchar durante años.

Vance, junto con el senador de Kentucky Rand Paul y otros opositores, pasaron varias horas en el pleno del Senado criticando la ayuda y quejándose del proceso del Senado. Se aferraron a sus posiciones para retrasar una votación final, hablando en el pleno hasta el amanecer.

Los partidarios de la ayuda se defendieron, advirtiendo que ceder ante Rusia sería un error histórico con consecuencias devastadoras. En un intercambio inusualmente crudo, senadores republicanos que apoyan la ayuda desafiaron directamente a algunos de los opositores en el pleno.

La férrea oposición de Trump y sus leales en la Cámara Baja

El senador Jerry Moran, republicano de Kansas, admitió que el costo del paquete era considerable para él, pero señaló que si Putin atacara a un miembro de la OTAN en Europa, Estados Unidos estaría obligado por tratado a involucrarse directamente en el conflicto, un compromiso que Trump ha puesto en duda mientras busca otro mandato en la Casa Blanca.

En un mitin el sábado, Trump dijo que una vez le había dicho a un aliado de la OTAN que animaría a Rusia "a hacer lo que les dé la gana" a los miembros que incumplen sus compromisos financieros y militares con la alianza. El expresidente ha llevado a su partido lejos de las doctrinas de política exterior de una participación agresiva de Estados Unidos en el extranjero y hacia un aislacionismo de "América Primero".

PUBLICIDAD

Evocando el lema, Moran dijo: "Creo en Estados Unidos primero, pero desafortunadamente EEUU primero significa que tenemos que participar en el mundo".



Si bien la gran mayoría de los republicanos de la Cámara se han opuesto a la ayuda y es poco probable que se aparten de Trump, un puñado de legisladores republicanos han indicado que buscarán que se apruebe.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Mike Turner, republicano de Ohio, viajó a Ucrania la semana pasada con una delegación bipartidista y se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Turner publicó en X, antes Twitter, después del viaje que "reiteré el compromiso de América de apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia".