Pence rechaza invocar la Enmienda 25 para remover a Trump del cargo como piden los demócratas

El vicepresidente Mike Pence dijo que no relegará al presidente Donald Trump del cargo por incapacidad a través de la Enmienda 25, allanando el camino para que la Cámara de Representantes avance con su votación para un segundo 'impeachment' contra el mandatario este miércoles tras el violento asalto de simpatizantes suyos al Capitolio.

En una carta enviada este martes a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi , Pence explicó que no creía que destituir a Trump usando la Enmienda 25 era la mejor opción para el país.

“No creo que tal medida sea lo mejor para nuestro país o consecuente con nuestra Constitución”, afirmó en su misiva. “Le exhortó a usted y todos los miembros del Congreso a evitar medidas que pudieran causar más división e inflamar las pasiones del momento”, agregó.

Como Pence no inició el proceso de esa enmienda, Pelosi entonces procederá en la Cámara Baja con la votación para un 'impeachment' y un eventual juicio político por instigar a la insurrección por la irrupción.

Trump dijo que los esfuerzos de los demócratas para tratar de destituirlo por segunda vez es una “cacería de brujas” y no asumió responsabilidad alguna por la muerte de un policía y cuatro de sus seguidores durante el asalto o las protestas que precedieron el ataque.

“La semana pasada, no cedí ante la presión para ejercer poder más allá de mi autoridad constitucional a fin de determinar el resultado de la elección y ahora no cederé ante el esfuerzo de la Cámara de Representantes para jugar juegos políticos en un momento tan serio en la vida de nuestro país”, dijo Pence en su misiva rechazando invocar la Enmienda 25.

En el Senado controlado por republicanos, el líder de bancada mayoritaria, Mitch McConnell, habría dicho que cree que Trump cometió delitos por los que se le pueden llevar a juicio político, reportó The New York Times, pero no se ha pronunciado públicamente al respecto.