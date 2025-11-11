El acuerdo para terminar el cierre de gobierno deja fuera los subsidios para los seguros médicos: qué podría pasar ahora

Video Senado llega a acuerdo para avanzar con un proyecto que busca ponerle fin al cierre del gobierno

El acuerdo legislativo que podría poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos omite una resolución clara sobre los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (ACA), que están por vencer y que han abaratado el seguro médico privado para millones de personas en Estados Unidos.

El acuerdo alcanzado el domingo por los senadores republicanos y un pequeño grupo de demócratas solo garantiza una votación en diciembre sobre los créditos fiscales para primas de seguro médico mejorados, que expirarán a fin de año si el Congreso no toma medidas.

Este punto generó tensiones: el líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, criticó a los republicanos por, según él, haber dedicado los últimos meses a "desmantelar el sistema de salud" y encarecer su costo para las familias estadounidenses.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, no ha accedido a una votación similar en la Cámara Baja sobre el tema, lo que reduce cada vez más las posibilidades de una prórroga. Algunos legisladores demócratas han propuesto medidas provisionales de uno o dos años para mantener vigentes los subsidios, pero no han logrado el apoyo de republicanos.

Mientras, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez cuestionó el acuerdo en el Senado al destacar la importancia de estos beneficios, recordando que la ayuda mensual promedio bajo el Affordable Care Act puede llegar a los $550 por persona, y sostuvo que no es un tema político, sino una cuestión que afecta directamente la vida de los trabajadores.

Mientras tanto, algunos legisladores republicanos y el presidente Donald Trump han defendido la posibilidad de que los subsidios expiren y han sugerido alternativas para sufragar los costos de la salud, como las cuentas federales de gastos flexibles que se otorgan a quienes son elegibles.

A medida que avanza el acuerdo para poner fin al cierre del gobierno, esto es lo que su aprobación podría significar para los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA) y para los inscritos que se benefician de ellos.

'Open Enrollment':

subsidios podrían expirar sin ser reemplazados

Si el paquete legislativo actual se aprueba y el Congreso no toma ninguna otra medida con respecto a los costos de la atención médica este año, desaparecerán los créditos fiscales mejorados para las primas, que han ayudado a muchos estadounidenses a pagar los planes de seguro médico de la ACA durante cuatro años.

En promedio, esto representará más del doble de lo que los inscritos con subsidios pagan actualmente por las primas, según un análisis de la organización sin fines de lucro KFF, dedicada a la investigación en salud.

Los más afectados serán un pequeño grupo de personas con mayores ingresos, quienes tendrán que pagar mucho más sin los subsidios adicionales, y un gran número de personas con menores ingresos, quienes pagarán una pequeña cantidad más, afirmó Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa ACA de KFF.

El búmeran de cortar financiación a programas de salud

Con el tiempo, a medida que muchas personas jóvenes y sanas renuncien inevitablemente a las coberturas más costosas, se espera que las aseguradoras aumenten aún más los precios para los asegurados que permanecen, los de mayor edad y peor salud.

Si más estadounidenses carecen de seguro médico y no pueden pagar de su bolsillo la atención médica de emergencia, parte de sus costos de salud también recaerán en los hospitales y el gobierno.

El impacto de los altos precios de la ACA ya se está sintiendo entre los estadounidenses que buscan seguro médico para el próximo año, desde que comenzó el plazo para elegir la cobertura el 1 de noviembre.

El Congreso podría extender los subsidios o restablecerlos si expiran

Aunque los republicanos, que lideran tanto la Cámara de Representantes como el Senado, se han negado hasta ahora a negociar la extensión de los créditos fiscales como parte de un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno, aún no es demasiado tarde para que el Congreso tome esa medida si decide hacerlo. Incluso pueden restablecer los subsidios una vez que expiren.

Según una encuesta reciente, esta medida probablemente contaría con el apoyo generalizado de los estadounidenses.

Aproximadamente tres cuartas partes de los adultos estadounidenses, incluyendo cerca de la mitad de los republicanos, aún apoyan la extensión de los créditos fiscales que están por vencer, según una nueva encuesta de KFF realizada del 27 de octubre al 2 de noviembre.

Si los legisladores logran mantener los subsidios, los mercados de seguros federales y estatales tendrán que ajustar los planes que han puesto a disposición de los consumidores. Las aseguradoras y expertos externos afirman que esto es posible, pero podría tomar semanas y se complicará con el paso del tiempo.

Qué sigue ahora para los seguros médicos

Incluso si se prorrogan los subsidios, puede que ya sea demasiado tarde para algunos potenciales asegurados que han tenido más de una semana para ver los precios más altos del próximo año y hacer otros planes.

"Podrían reaccionar y decir: 'Esto es demasiado caro para mí, ya no puedo pagarlo'", dijo Cox. "No hay garantía de que esa persona vuelva a buscar otras opciones".

El Congreso podría buscar otras maneras de reducir los costos de salud para los estadounidenses. Si los créditos fiscales para primas mejoradas expiran, los legisladores aún podrían encontrar otras vías para ayudar a los estadounidenses a costear un seguro médico; sin embargo, llegar a un acuerdo probablemente será difícil en un Congreso profundamente dividido, especialmente en un tema que ha sido polémico durante mucho tiempo.

¿Cuentas de ahorro para la salud?

El sábado, Trump pidió que el dinero ahorrado al no prorrogar los subsidios se enviara "directamente a la gente". En su plataforma Truth Social, criticó la ACA y dijo que los estadounidenses deberían poder usar los ahorros para comprar otros tipos de atención médica.

El senador republicano Bill Cassidy, presidente del Comité de Salud del Senado, ha presentado algunas ideas en ese sentido. En un discurso ante el pleno la semana pasada, afirmó que los estadounidenses elegibles podrían recibir una cuenta federal de gastos flexibles prefinanciada para cubrir gastos de salud, desde atención dental hasta medicamentos recetados y servicios preventivos.

El sábado, el senador Rick Scott, republicano por Florida, publicó en X que está trabajando en un proyecto de ley para atender la solicitud de Trump y entregar dinero directamente a los estadounidenses en fondos similares a las cuentas de ahorro para la salud.

Por ahora, estos planes son preliminares y están lejos de implementarse; además, no está claro cuánto dinero podrían ahorrar los estadounidenses en atención médica.