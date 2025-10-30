Con un subsidio generoso o sin él, los seguros a través de 'Obamacare' subirán mucho en 2026

Video ¿Cuánto aumentaría el costo de Obamacare en 2026 si no hay un acuerdo en el Congreso? Te explicamos

Este 1 de noviembre comienza el período de inscripción en los seguros de salud a través del mercado de 'Obamacare' o de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA). Y las primas de esos seguros de salud subirán de forma generalizada, mientras está latente un segundo golpe al bolsillo si al cierre de este año acaba una mejora a un subsidio que ayuda a pagarlas.

Esos seguros se pueden obtener a través de tres vías distintas: en sitios web de inscripción privada administrados por compañías de seguros, en los mercados gestionados por los estados y en los planes que maneja el gobierno federal en Healthcare.gov o Cuidadodesalud.gov.

Las primas de todos ellos subirán, pero en porcentajes promedio diferentes, de acuerdo con un análisis de Kaiser Family Foundation (KFF), una organización dedicada a la investigación de temas de salud.

Los costos de las aseguradoras que ofrecen planes a través de 'Obamacare' subirán en promedio 26% el próximo año.

Los costos de los seguros que se ofrecen a través de los mercados que gestionan los estados subirán en promedio 17%.

Y los costos de los seguros que se consiguen a través de Healthcare.gov o Cuidadodesalud.gov subirán en promedio 30%.

Algunas personas posiblemente afronten en 2026 un segundo golpe al bolsillo. Esto porque sigue sin haber avance en el Congreso para extender la disponibilidad de un subsidio generoso que ha ayudado a costear el pago de las primas de estos seguros.

Se trata en específico de una mejora al Crédito Tributario de Prima del Servicio de Rentas Internas (IRS), que vence el 31 de diciembre.

El futuro del subsidio mejorado es la ficha de tranque entre los demócratas y republicanos en el Capitolio. Los demócratas exigen que se extienda la ayuda más generosa para aprobar entonces alguna propuesta de financiamiento que dé paso a una reapertura del gobierno federal. Los republicanos rechazan esa opción y dicen que solo negociarán el tema una vez acabe el cierre gubernamental.

No hay certeza de qué sucederá en el Congreso. Sí se sabe que, se extienda o no la mejora al crédito tributario, las primas de los seguros de salud a través de 'Obamacare' van a subir en 2026 en su mayor porcentaje de los últimos años.

Este año acabaría solo la mejora al subsidio que ayuda a costear un seguro de 'Obamacare'

'Obamacare' permite que algunas personas obtengan un seguro médico y ayuda o un subsidio federal (a través del crédito tributario del IRS) para costearlo.

Ese crédito tributario del IRS fue mejorado en 2021. Ello resultó en más dinero para ayudar a costear los seguros y que algunas personas que antes no eran elegibles pudiesen acceder al subsidio.

Al cierre de este año vence solo la mejora al crédito tributario o subsidio. Es decir, el crédito tributario o subsidio seguirán existiendo pero dando menos dinero y dejando por fuera a algunas personas que se habían beneficiado en los últimos años.

"Incluso si vence el crédito tributario más generoso, muchos inscritos de bajos recursos continuarán siendo elegibles a un plan (de salud) 'nivel bronce' con una prima cero o muy baja al contar el crédito tributario más bajo que recibirán. Pero esto significaría cambiarse de un plan 'nivel plata' con un deducible de apenas $100 a un plan 'nivel bronce' con un deducible de más de $7,000", explicó KFF en un análisis.

KFF estimó que sin la mejora al subsidio las primas de los asegurados a través de 'Obamacare' subirán 114% en promedio en 2026.

"Estas alzas en los pagos que pagan los inscritos mensualemente variarán por persona. Si vence la mejora al crédito tributario, las personas cuyos ingresos estén cuatro veces por debajo del umbral de pobreza* (es decir, que ganen por debajo de $62,600 al año en el caso de los individuos y $128,600 en el caso de una familia de cuatro) continuarán recibiendo el crédito del IRS, pero la ayuda que recibirán será significativamente menor", explicó KFF.

"Las personas cuyos ingresos estén cuatro veces por encima del umbral de pobreza no serán elegibles a la ayuda financiera y serán impactados doblemente: perderán el crédito tributario y afrontarán costos más altos de las aseguradoras", agregó.