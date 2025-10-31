Cambiar Ciudad
ÚLTIMA HORA
Gobierno federal

Jueza federal considera "ilegal" intento del gobierno de Trump de cortar las ayudas federales por el cierre del gobierno

El cierre del gobierno federal ha puesto en vilo a los beneficiarios del programa de cupones de alimentos SNAP. La administración Trump había afirmado que las tarjetas de débito que se usan para SNAP no se recargarán para noviembre, algo que afectaría a millones de personas.

Univision picture
Por:Univision
Video Programas de ayuda alimentaria SNAP y WIC están en riesgo por el cierre del gobierno: te explicamos

Una jueza federal consideró este viernes "ilegal" la decisión del gobierno de Trump de cortar los beneficios de ayuda alimentaria para personas de bajo recursos por el cierre del gobierno, aunque declinó decidir si el programa debe ser financiado con fondos de emergencia.

En una audiencia celebrada el jueves en Boston, la jueza de distrito, Indira Talwani, emitió su fallo que llegó luego de una demanda presentada por funcionarios demócratas de 25 estados.

PUBLICIDAD

Por su parte, el juez federal de distrito John McConnell, en Rodhe Island, dijo que el gobierno debe utilizar sus recursos de emergencia para financiar el programa, un día antes de que se venzan los plazos para que cerca de 42 millones de personas pierdan sus beneficios.

Los abogados del gobierno afirman que un fondo de contingencia de unos 5,000 millones de dólares no puede utilizarse legalmente para mantener el SNAP, un programa que cuesta alrededor de 8,000 millones de dólares al mes. Los estados sostienen que debe utilizarse para ese fin y señalan que hay más fondos disponibles en una segunda cuenta federal de aproximadamente 23,000 millones de dólares.

Más sobre Gobierno federal

"Un lado nazi": el caso de Paul Ingrassia, el nominado de Trump que perdió el apoyo republicano en el Senado
4 mins

"Un lado nazi": el caso de Paul Ingrassia, el nominado de Trump que perdió el apoyo republicano en el Senado

Política
Cierre del gobierno: se espera pago para militares, mientras empleados públicos hacen malabares para cubrir gastos
5 mins

Cierre del gobierno: se espera pago para militares, mientras empleados públicos hacen malabares para cubrir gastos

Política
Por qué este podría ser el cierre de gobierno más largo de la historia
5 mins

Por qué este podría ser el cierre de gobierno más largo de la historia

Política
El cierre del gobierno empieza a golpear a familias y comunidades: estos son los más afectados
6 mins

El cierre del gobierno empieza a golpear a familias y comunidades: estos son los más afectados

Política
Trump despide a más de 4,000 empleados federales en medio del cierre del gobierno
6 mins

Trump despide a más de 4,000 empleados federales en medio del cierre del gobierno

Política
Lo que pensaba y decía Charlie Kirk, en sus propias palabras
10 mins

Lo que pensaba y decía Charlie Kirk, en sus propias palabras

Política
Gabbard destituyó abruptamente a experta en Rusia luego de cumbre entre Trump y Putin
3 mins

Gabbard destituyó abruptamente a experta en Rusia luego de cumbre entre Trump y Putin

Política
El preocupante anuncio de Gabbard de que reducirá a casi la mitad el tamaño de la Dirección Nacional de Inteligencia
1 mins

El preocupante anuncio de Gabbard de que reducirá a casi la mitad el tamaño de la Dirección Nacional de Inteligencia

Política
Corte de apelaciones da luz verde al DOGE para acceder a tu número de seguro social, saber si eres ciudadano y otros datos sensibles
2 mins

Corte de apelaciones da luz verde al DOGE para acceder a tu número de seguro social, saber si eres ciudadano y otros datos sensibles

Política
Funcionarios de Trump tienen vínculos con empresas que podrían beneficiarse de la privatización de los pronósticos meteorológicos
6 mins

Funcionarios de Trump tienen vínculos con empresas que podrían beneficiarse de la privatización de los pronósticos meteorológicos

Política

Beneficiarios se preparan para el 'golpe' al bolsillo

Mientras tanto, los estados, los bancos de alimentos y los beneficiarios se han estado preparando para un cambio drástico en cómo las personas de bajos ingresos pueden obtener alimentos.

La mayoría de los estados han anunciado fondos adicionales o acelerados para los bancos de alimentos, o nuevas formas de cargar al menos algunos beneficios en las tarjetas de débito utilizadas en el programa.

Los defensores del programa SNAP y los beneficiarios afirman que la suspensión de la ayuda alimentaria obligaría a las personas a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas.

En una conferencia de prensa celebrada este viernes en Washington, la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, cuyo departamento administra el SNAP, declaró que los fondos de contingencia en cuestión no cubrirían el costo del SNAP por mucho tiempo.

PUBLICIDAD

En una conferencia de prensa con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en el Capitolio, acusó a los demócratas de una "repugnante negligencia" al negarse a poner fin a su obstrucción parlamentaria en el Senado, mientras exigen una extensión de los fondos para la atención médica.

Un intento esta semana por continuar con la financiación del SNAP durante el cierre del gobierno fracasó en el Congreso.

Para poder optar al programa SNAP en 2025, los ingresos netos de una familia de cuatro integrantes, después de ciertos gastos, no pueden superar el umbral federal de pobreza, que ronda los 31,000 dólares anuales.

El año pasado, SNAP brindó asistencia a 41 millones de personas, de las cuales casi dos tercios eran familias con hijos, según la demanda.

Video ¿Cuánto aumentaría el costo de Obamacare en 2026 si no hay un acuerdo en el Congreso? Te explicamos
Relacionados:
Gobierno federalCierre de gobierno federalSeguridad Social

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX