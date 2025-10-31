Jueza federal considera "ilegal" intento del gobierno de Trump de cortar las ayudas federales por el cierre del gobierno

Video Programas de ayuda alimentaria SNAP y WIC están en riesgo por el cierre del gobierno: te explicamos

Una jueza federal consideró este viernes "ilegal" la decisión del gobierno de Trump de cortar los beneficios de ayuda alimentaria para personas de bajo recursos por el cierre del gobierno, aunque declinó decidir si el programa debe ser financiado con fondos de emergencia.

En una audiencia celebrada el jueves en Boston, la jueza de distrito, Indira Talwani, emitió su fallo que llegó luego de una demanda presentada por funcionarios demócratas de 25 estados.

Por su parte, el juez federal de distrito John McConnell, en Rodhe Island, dijo que el gobierno debe utilizar sus recursos de emergencia para financiar el programa, un día antes de que se venzan los plazos para que cerca de 42 millones de personas pierdan sus beneficios.

Los abogados del gobierno afirman que un fondo de contingencia de unos 5,000 millones de dólares no puede utilizarse legalmente para mantener el SNAP, un programa que cuesta alrededor de 8,000 millones de dólares al mes. Los estados sostienen que debe utilizarse para ese fin y señalan que hay más fondos disponibles en una segunda cuenta federal de aproximadamente 23,000 millones de dólares.

Beneficiarios se preparan para el 'golpe' al bolsillo

Mientras tanto, los estados, los bancos de alimentos y los beneficiarios se han estado preparando para un cambio drástico en cómo las personas de bajos ingresos pueden obtener alimentos.

La mayoría de los estados han anunciado fondos adicionales o acelerados para los bancos de alimentos, o nuevas formas de cargar al menos algunos beneficios en las tarjetas de débito utilizadas en el programa.

Los defensores del programa SNAP y los beneficiarios afirman que la suspensión de la ayuda alimentaria obligaría a las personas a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas.

En una conferencia de prensa celebrada este viernes en Washington, la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, cuyo departamento administra el SNAP, declaró que los fondos de contingencia en cuestión no cubrirían el costo del SNAP por mucho tiempo.

En una conferencia de prensa con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, en el Capitolio, acusó a los demócratas de una "repugnante negligencia" al negarse a poner fin a su obstrucción parlamentaria en el Senado, mientras exigen una extensión de los fondos para la atención médica.

Un intento esta semana por continuar con la financiación del SNAP durante el cierre del gobierno fracasó en el Congreso.

Para poder optar al programa SNAP en 2025, los ingresos netos de una familia de cuatro integrantes, después de ciertos gastos, no pueden superar el umbral federal de pobreza, que ronda los 31,000 dólares anuales.

El año pasado, SNAP brindó asistencia a 41 millones de personas, de las cuales casi dos tercios eran familias con hijos, según la demanda.