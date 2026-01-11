Donald Trump El Departamento de Justicia citó a la Reserva Federal a comparecer y amenazó con acusaciones criminales en su contra El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó este domingo que el Departamento de Justicia citó al banco central a una comparencencia, amenazando con una acusación penal por su testimonio sobre las renovaciones del edificio de la Fed.

Video Desacuerdo ante las cámaras: Powell confronta a Trump por el costo de la renovación de la sede de la Fed

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el domingo que el Departamento de Justicia citó al banco central y lo amenazó con una acusación penal por el testimonio de Powell sobre las renovaciones del edificio de la Fed.

Esta medida representa una importante escalada en la batalla del presidente Donald Trump con la Fed, una agencia independiente a la que ha atacado repetidamente por no recortar su tasa de interés clave tan rápidamente como Trump prefiere.

"Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de la Fed, pero estas acciones sin precedentes deben verse en el contexto más amplio de las amenazas de esta administración y la presión actual", dijo Powell en una declaración en video.

"Esta nueva amenaza no se trata sobre mi testimonio en junio pasado" ante el Congreso, "o sobre las renovaciones de la sede de la Fed (...) estos son pretextos", afirmó Powell, para socavar la independencia del banco central en lo que respecta a la fijación de las tasas de interés.

"Se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés basándose en pruebas y condiciones económicas, o si, por el contrario, la política monetaria se verá condicionada por presiones políticas o intimidaciones", dijo Powell.

Un portavoz de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro no respondió inmediatamente el domingo a un mensaje de texto y una llamada telefónica en los que se le pedía su opinión al respecto.

La citación se refiere a su testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio, dijo Powell, en relación con la renovación de dos edificios de oficinas por parte de la Reserva Federal, con un costo de 2,500 millones de dólares, un proyecto que Trump criticó por excesivo este verano.

El jefe de la Fed dijo que ha trabajado durante cuatro administraciones republicanas y demócratas, durante las cuales siempre cumplio sus responsabilidades sin inclinaciones políticas, "enfocado solo en nuestro mandato de estabilidad de los precios y máximo empleo".

"El servicio público a veces requiere pararse firme ante las amenazas. Continuaré haciendo el trabajo para el cual el Senado me confirmó, sirviendo con integridad y compromiso al pueblo estadounidense", aseguró Powell.

El Departamento de Justicia declaró el domingo que no puede comentar sobre ningún caso en particular, pero añadió que la fiscal general Pam Bondi "ha dado instrucciones a sus fiscales federales para que den prioridad a la investigación de cualquier abuso del dinero de los contribuyentes".

La posible acusación ya ha suscitado la preocupación de un senador republicano, quien ha declarado que se opondrá a cualquier futuro candidato al banco central, incluido cualquier sustituto de Powell, hasta que "este asunto legal se resuelva por completo".

"Si quedaba alguna duda sobre si los asesores de la Administración Trump están presionando activamente para acabar con la independencia de la Reserva Federal, ahora ya no debería haberla", afirmó el senador republicano de Carolina del Norte Thom Tillis, miembro del Comité Bancario, que supervisa los nombramientos de la Fed. "Ahora son la independencia y la credibilidad del Departamento de Justicia las que están en entredicho".

Trump también ha atacado a Lisa Cook, miembro de la junta de gobernadores de la Fed, llegando a decir que la estaba despidiendo alegando que había cometido irregularidades en solicitudes de hipotecas, sin demostrarlo.

Cook defendió su caso en los tribunales y la Corte Suprema prevé discutir el caso este mes.

