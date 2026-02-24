Política

¿Cuánto va a durar el discurso del Estado de la Unión 2026? Esto dijo Donald Trump

Esto es lo que se prevé que el discurso por el Estado de la Unión (SOTU) 2026, de Donald Trump, podría durar.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video SOTU 2026: Discurso de Trump marcado por fallos judiciales, desaprobación y boicot demócrata

Hoy, martes 24 de febrero de 2026 se tiene previsto el discurso del Estado de la Unión ( SOTU, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump. Y el cual, se pronostica, rompa récord de duración.

La expectativa sobre cuánto tiempo hablará Trump es alta, especialmente al considerar que sus intervenciones suelen romper con lo que hemos visto antes.

Video Demócratas planean manifestación alternativa ante discurso de Trump por Estado de la Unión

¿Cuánto han durado los SOTU de Trump?

PUBLICIDAD

A diferencia de otros mandatarios que se ajustan al teleprompter, Donald Trump suele extender sus mensajes.

Más sobre Política

Cámara de Representantes aprueba proyecto para poner fin al cierre parcial del gobierno: ¿Se acaba shutdown?
2 mins

Cámara de Representantes aprueba proyecto para poner fin al cierre parcial del gobierno: ¿Se acaba shutdown?

Política
Trump lanza "Proyecto Bóveda": ¿En qué consiste la medida para disminuir dependencia de minerales chinos?
1 mins

Trump lanza "Proyecto Bóveda": ¿En qué consiste la medida para disminuir dependencia de minerales chinos?

Política
¿Joe Biden responde a Donald Trump? Expresidente de Estados Unidos habla sobre redadas en Minneapolis
1 mins

¿Joe Biden responde a Donald Trump? Expresidente de Estados Unidos habla sobre redadas en Minneapolis

Política
Fuerzas del Gobierno sirio ingresan a Raqqa en medio de tensiones tras enfrentamientos con las FDS
1 mins

Fuerzas del Gobierno sirio ingresan a Raqqa en medio de tensiones tras enfrentamientos con las FDS

Política
Fundación Nobel rechaza que María Corina Machado transfiera su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump
1 mins

Fundación Nobel rechaza que María Corina Machado transfiera su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Política
Jimmy Kimmel regresará al aire el martes tras una polémica suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk
3 mins

Jimmy Kimmel regresará al aire el martes tras una polémica suspensión por sus comentarios sobre Charlie Kirk

Política
Con un dibujo de mujer desnuda: qué dice el mensaje aparentemente enviado por Trump a Epstein que publicaron los demócratas de la Cámara Baja
3 mins

Con un dibujo de mujer desnuda: qué dice el mensaje aparentemente enviado por Trump a Epstein que publicaron los demócratas de la Cámara Baja

Política
Trump dice que hay "demasiados" festivos en EEUU (pero él ha pasado casi un cuarto de su actual presidencia jugando golf)
5 mins

Trump dice que hay "demasiados" festivos en EEUU (pero él ha pasado casi un cuarto de su actual presidencia jugando golf)

Política
Israel ya habla de “arrasar” y ocupar Gaza y la promesa de Trump de pacificar Medio Oriente se hace más oscura
6 mins

Israel ya habla de “arrasar” y ocupar Gaza y la promesa de Trump de pacificar Medio Oriente se hace más oscura

Política
Por qué EEUU desplegó un buque de guerra diseñado para interceptar misiles balísticos a aguas de la frontera con México
2 mins

Por qué EEUU desplegó un buque de guerra diseñado para interceptar misiles balísticos a aguas de la frontera con México

Política

Durante su primer mandato, sus discursos de Estado de la Unión promediaron los 81 minutos, lo que los sitúa por encima de la hora de duración.

Aquí te decimos cuánto han durado aproximadamente todos:

  • 2017 (Sesión Conjunta): 60 minutos.
  • 2018 (Estado de la Unión): 80 minutos.
  • 2019 (Estado de la Unión): 82 minutos.
  • 2020 (Estado de la Unión): 78 minutos.
  • 2025 (Sesión Conjunta): 1 hora y 40 minutos. Al iniciar su segundo mandato, Trump marcó un récord al convertir el discurso ante el Congreso en el más largo en más de 60 años.
Video ¿Cuáles son los temas que dividen al Congreso a horas del discurso del estado de la Unión de Donald Trump?

¿Cuánto durará el discurso del Estado de la Unión de Trump, hoy 24 de febrero de 2026?

Para este 24 de febrero de 2026, se prevé que el presidente Trump mantenga su racha de discursos extensos.

Y es que advirtió este lunes, horas antes de llevarlo acabo, que su discurso será "largo", dado que tiene "mucho de qué hablar" sobre la marcha de Estados Unidos.

"Tenemos un país que ahora va bien. Tenemos la mejor economía que jamás hayamos tenido, la mayor actividad que jamás hayamos tenido. Mañana por la noche daré un discurso, y me oirán decir esto mismo. Será largo, porque tenemos mucho de qué hablar", adelantó Trump en un acto en la Casa Blanca.

La duración del discurso de este 2026 podría durar, por la cantidad de temas que Trump podría tocar, como la inmigración o los aranceles, entre los 85 y 105 minutos, de acuerdo con expertos.

PUBLICIDAD

Aunque estas son solo previsiones, y lo sabremos esta noche. Recuerda, la cobertura completa la podrás ver en por las señales de N+ Univision, nuestra app de noticias y por nuestra página web.

Mira también:

Relacionados:
PolíticaDonald TrumpEstado de la Unión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX