Política ¿Cuánto va a durar el discurso del Estado de la Unión 2026? Esto dijo Donald Trump Esto es lo que se prevé que el discurso por el Estado de la Unión (SOTU) 2026, de Donald Trump, podría durar.

Hoy, martes 24 de febrero de 2026 se tiene previsto el discurso del Estado de la Unión ( SOTU, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump. Y el cual, se pronostica, rompa récord de duración.

La expectativa sobre cuánto tiempo hablará Trump es alta, especialmente al considerar que sus intervenciones suelen romper con lo que hemos visto antes.

¿Cuánto han durado los SOTU de Trump?

A diferencia de otros mandatarios que se ajustan al teleprompter, Donald Trump suele extender sus mensajes.

Durante su primer mandato, sus discursos de Estado de la Unión promediaron los 81 minutos, lo que los sitúa por encima de la hora de duración.

Aquí te decimos cuánto han durado aproximadamente todos:

2017 (Sesión Conjunta): 60 minutos.

2018 (Estado de la Unión): 80 minutos.

2019 (Estado de la Unión): 82 minutos.

2020 (Estado de la Unión): 78 minutos.

2025 (Sesión Conjunta): 1 hora y 40 minutos. Al iniciar su segundo mandato, Trump marcó un récord al convertir el discurso ante el Congreso en el más largo en más de 60 años.

¿Cuánto durará el discurso del Estado de la Unión de Trump, hoy 24 de febrero de 2026?

Para este 24 de febrero de 2026, se prevé que el presidente Trump mantenga su racha de discursos extensos.

Y es que advirtió este lunes, horas antes de llevarlo acabo, que su discurso será "largo", dado que tiene "mucho de qué hablar" sobre la marcha de Estados Unidos.

"Tenemos un país que ahora va bien. Tenemos la mejor economía que jamás hayamos tenido, la mayor actividad que jamás hayamos tenido. Mañana por la noche daré un discurso, y me oirán decir esto mismo. Será largo, porque tenemos mucho de qué hablar", adelantó Trump en un acto en la Casa Blanca.

La duración del discurso de este 2026 podría durar, por la cantidad de temas que Trump podría tocar, como la inmigración o los aranceles, entre los 85 y 105 minutos, de acuerdo con expertos.

Aunque estas son solo previsiones, y lo sabremos esta noche.