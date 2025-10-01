La Corte Suprema mantiene por ahora a Lisa Cook en la junta de la Fed y programa una audiencia para enero

Video Desacuerdo ante las cámaras: Powell confronta a Trump por el costo de la renovación de la sede de la Fed

La Corte Suprema mantuvo por ahora a Lisa Cook en la junta de gobernadores de la Reserva Federal (Fed), al programar para enero de 2026 una audiencia de argumentos y evaluar así el pedido sin precedente del presidente Donald Trump de sacarla antes de tiempo de su cargo.

La decisión supone un alivio temporal para quienes temían que estuviese en riesgo la independencia del banco central más importante del mundo.

"La solicitud de un stay presentada al juez presidente y que él refirió a la Corte es postergada hasta que se dé una audiencia de argumentos orales en enero de 2026", se lee en la breve determinación publicada en la Corte Suprema.

El gobierno quería que el máximo tribunal revirtiera la decisión de una corte inferior de mantener a Cook en su cargo mientras el caso se ve a profundidad.

Sin que haya habido una acusación formal, Trump dice que la alegación de un aliado suyo sobre un presunto fraude hipotecario por parte de Cook es "causa" suficiente para removerla de la junta que toma las decisiones sobre la tasa de interés. Es una movida sin precedente en los más de 100 años que tiene el banco central de Estados Unidos.

"Al proveer que pueda haber remociones 'por causa', el Congreso autorizó al presidente a remover a gobernadores (del banco central) por razones relacionadas con su conducta, capacidad, aptitud o competencia. Eso es exactamente lo que el presidente ha hecho en este caso", se lee en el más reciente documento que el gobierno presentó al máximo tribunal.

"El presidente Trump removió debidamente a Lisa Cook por 'conducta engañosa y potencialmente criminal en un asunto financiero' que la hace no apta para servir en el organismo superior de regulación y toma de decisiones financieras del país", agrega. El escrito argumenta también que Cook no "ha intentado negar, explicar o justificar" las alegaciones sobre sus transacciones hipotecarias.

Trump le envió una carta de despido el 25 de agosto sustentando su decisión en las acusaciones de un funcionario aliado suyo de que Cook incurrió en un supuesto fraude hipotecario al decir en procesos bancarios por separado que dos propiedades, una en Michigan y otra en Georgia, eran su 'residencia principal'. Ella respondió con una demanda para permanecer en el cargo mientras se desarrollan los procesos judiciales.

Trump quiere "alterar de inmediato la composición de la junta de la Fed"

La defensa de Cook esgrime que el despido de la primera mujer negra en la junta de gobernadores de la Fed es una "excusa" del presidente para moldearla a su conveniencia y que sus miembros sean proclives a recortar fuertemente la tasa referencial del banco.

"El presidente alega que la gobernadora Cook actuó de forma impropia al 'reclamar que tanto una propiedad en Michigan como otra en Georgia serían usadas de forma simultánea como residencia principal'. Pero reportes confirman que la gobernadora Cook declaró apropiadamente su vivienda en Michigan como su residencia principal. Y también muestran que, como parte de su solicitud hipotecaria, la gobernadora Cook de forma precisa describió la propiedad en cuestión en Georgia como una 'residencia vacacional', lo que muestra que ella dijo al banco que la propiedad de Atlanta no sería su residencia principal", se lee en el documento de los abogados de Cook al máximo tribunal.

Agregaron que Trump quiere que la Corte Suprema vea de forma rápida el caso para "alterar de inmediato la composición de la junta de la Reserva Federal".

Trump ha ejercido desde que regresó a la Casa Blanca en enero una presión inédita sobre la Fed. Comenzó con llamados a que se recortara la tasa clave de interés y, con el paso de las semanas, pasaron a ser amenazas e insultos al jefe del banco, Jerome Powell. En cierto momento se pensó que estaba buscando una "causa" para remover a Powell antes de que su período acabe en mayo de 2026 cuando cuestionó una costosa renovación de dos edificios de la Fed.

La mirada se puso luego sobre Cook, con alegaciones similares a otras que ha hecho ya el gobierno en contra de personas a las que Trump considera adversarios políticos, como la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Si Cook saliera de la junta, Trump podría designar a un funcionario proclive a sus deseos de tener una tasa referencial más baja. Hace poco entró a esa junta uno de sus aliados, Stephen Miran, después de que una gobernadora renunció al cargo unos meses antes de que concluyera su período. Miran estará entonces hasta enero de 2026, salvo que Trump busque extender su período.

En su primera reunión de política monetaria en septiembre, Miran fue el único miembro de la junta que abogó por un recorte de la tasa clave de interés más profundo del de un cuarto de punto porcentual apoyado por el resto de sus colegas.

