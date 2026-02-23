Donald Trump

Trump anuncia proclamación del Día Nacional de las Familias de Ángeles: ¿Cuándo será?

Esta será la fecha del nuevo día destinado a recordar a las Familias de Ángeles en Estados Unidos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump aumenta aranceles globales tras fallo de la Corte Suprema

El presidente Donald Trump participa en la ceremonia de conmemoración de las Familias Ángeles en la Casa Blanca.

Ahí aseguró que todos en han sufrido una pérdida.

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Leavitt destaca mejoras en la economía de Estados Unidos: Bajaron precios de medicinas y rentas
1 mins

Leavitt destaca mejoras en la economía de Estados Unidos: Bajaron precios de medicinas y rentas

Política
Gobierno de Trump | Cómo el clima político ha revivido las marchas en el día de Martin Luther King Jr.
7 mins

Gobierno de Trump | Cómo el clima político ha revivido las marchas en el día de Martin Luther King Jr.

Política
Fundación Nobel rechaza que María Corina Machado transfiera su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump
1 mins

Fundación Nobel rechaza que María Corina Machado transfiera su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Política
Canadá anuncia reducción de aranceles a autos eléctricos chinos
2 mins

Canadá anuncia reducción de aranceles a autos eléctricos chinos

Política
Dinamarca y EE UU acuerdan abordar "discrepancias" sobre futuro de Groenlandia
2 mins

Dinamarca y EE UU acuerdan abordar "discrepancias" sobre futuro de Groenlandia

Política
¿Irán Amenaza a Estados Unidos? Le recuerdan a Trump ataques
1 mins

¿Irán Amenaza a Estados Unidos? Le recuerdan a Trump ataques

Política
"Estados Unidos no necesita el T-MEC": Trump durante recorrido en planta de Ford
3 mins

"Estados Unidos no necesita el T-MEC": Trump durante recorrido en planta de Ford

Política
Juez declara ilegal la cancelación de ayudas para proyectos de energía ordenada por Trump
1 mins

Juez declara ilegal la cancelación de ayudas para proyectos de energía ordenada por Trump

Política
Powell revela que el Departamento de Justicia citó a la Fed y amenazó con abrirle un caso penal
4 mins

Powell revela que el Departamento de Justicia citó a la Fed y amenazó con abrirle un caso penal

Política
Bloqueo petrolero a Venezuela | Últimas noticias: en vivo | EEUU aborda quinto tanquero vinculado al sector petrolero de Venezuela
9 Historias
Liveblog

Bloqueo petrolero a Venezuela | Últimas noticias: en vivo | EEUU aborda quinto tanquero vinculado al sector petrolero de Venezuela

Política

"Todos en esta sala no solo sufrimos una pérdida infinita; también hubo víctimas de políticos que antepusieron la comodidad de criminales extranjeros a la seguridad de los ciudadanos y patriotas estadounidenses", dijo Trump

Aseguró que firmaría una proclamación para que el 22 de febrero sea el Día Nacional de la Familia de Ángeles.

"En unos momentos firmaré oficialmente una proclamación que llevaba mucho tiempo esperando firmar, incluso durante mi primera administración, pero había tantos obstáculos legales diferentes que era increíble, pero lo hemos conseguido. Y lo voy a hacer hoy. El 22 de febrero, será el Día Nacional de las Familias de Ángeles", señaló el presidente.

Noticia en desarrollo...

Relacionados:
Donald TrumpNarcotráfico

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX