Trump anuncia proclamación del Día Nacional de las Familias de Ángeles: ¿Cuándo será? Esta será la fecha del nuevo día destinado a recordar a las Familias de Ángeles en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump participa en la ceremonia de conmemoración de las Familias Ángeles en la Casa Blanca.

Ahí aseguró que todos en han sufrido una pérdida.

"Todos en esta sala no solo sufrimos una pérdida infinita; también hubo víctimas de políticos que antepusieron la comodidad de criminales extranjeros a la seguridad de los ciudadanos y patriotas estadounidenses", dijo Trump

Aseguró que firmaría una proclamación para que el 22 de febrero sea el Día Nacional de la Familia de Ángeles.

"En unos momentos firmaré oficialmente una proclamación que llevaba mucho tiempo esperando firmar, incluso durante mi primera administración, pero había tantos obstáculos legales diferentes que era increíble, pero lo hemos conseguido. Y lo voy a hacer hoy. El 22 de febrero, será el Día Nacional de las Familias de Ángeles", señaló el presidente.