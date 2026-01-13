Donald Trump Presidente Trump llega a Detroit para visita en planta de Ford El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a Michigan para visitar el complejo Ford Rouge en Dearborn, donde realizó un recorrido por la planta.

Video Compañías automotrices pueden cerrar temporalmente por escasez de semiconductores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hoy 13 de enero de 2026 alrededor del mediodía a Michigan para participar en una visita al Complejo Ford Rouge en Dearborn, donde se espera haga un recorrido por la planta.

Se espera que luego del recorrido por la planta, Donald Trump dé un discurso en torno a la economía de Estados Unidos, que este martes dio cifras sobre cómo cerró la inflación en 2025.

¿Cuál es la situación de armadoras en Estados Unidos y los aranceles?

Desde marzo de 2025, Trump implementó un arancel del 25% a todos los vehículos y autopartes importados que no sean fabricados íntegramente en EE. UU.

Aunque para México y Canadá, países que integran el T-MEC, Trump permitió una excepción parcial gracias a la "Certificación de Origen", por lo que el arancel del 25% se aplica solo al valor del vehículo que no sea de contenido estadounidense.

Esto ha forzado a las armadoras en México a cambiar sus cadenas de suministro para comprar más piezas en EE. UU. si quieren evitar el gravamen total, lo que ha encarecido la producción en plantas de Guanajuato, Puebla y Aguascalientes.

Trump ha sido especialmente enérgico contra la llegada de empresas chinas que planean o tienen plantas en territorio mexicano.

Ha advertido en repetidas ocasiones que cualquier vehículo de una empresa china fabricado en México enfrentará aranceles de al menos el 100%, aunque en algunos discursos ha mencionado hasta el 200% para evitar que usen a México como "puerta trasera" para inundar el mercado estadounidense.

Trump incluso ha dicho: "No van a vender esos autos aquí. Si quieren venderlos, constrúyanlos en Detroit o en Ohio".

Con la revisión del T-MEC programada para julio de 2026, Trump ha sugerido que el acuerdo actual es "un desastre" y ha amenazado con salirse del tratado si México no endurece sus propios aranceles contra China.