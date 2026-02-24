Estado de la Unión

¿Quiénes son los invitados de Trump al State of the Union? Esto es lo que se sabe

Se espera una amplia presencia de personalidades de todos los ámbitos económico, sociales y políticos.

N+ Univision
Video Donald Trump se rodea de invitados previo al mensaje del estado de la Unión 2026

Este martes 24 de febrero, Washington se prepara para recibir el segundo mensaje del Estado de la Unión del año dos del mandato de Donald Trump.

Bajo la cúpula del Capitolio, el mandatario buscará defender su agenda económica frente a un Congreso dividido y por eso ha causado expectación quiénes son los invitados al discurso.

Video SOTU 2026: Discurso de Trump marcado por fallos judiciales, desaprobación y boicot demócrata

¿Quiénes son los invitados al discurso del Estado de la Unión de Trump?

Como cada año, se espera que asistan miembros del Congreso de ambos partidos políticos, es decir Demócratas y Republicanos, jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la alta cúpula militar.

También se espera la presencia de la primera dama, Melania Trump, y otros miembros de la familia Trump, junto con los integrantes de su gabinete.

De acuerdo con expertos, además, habrá invitados, convocados por el propio presidente y otros legisladores.

Video ¿Cuáles son los temas que dividen al Congreso a horas del discurso del estado de la Unión de Donald Trump?

Además se espera la asistencia del equipo masculino de hockey de Estados Unidos, luego de que Trump los felicitara por ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno.

En contraste, el equipo femenino de hockey, también ganador de la medalla de oro olímpica, rechazó la invitación al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald, al alegar problemas de agenda.

Estado de la Unión

