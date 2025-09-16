Corte de apelaciones rechaza intento de Trump por destituir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook

Una corte de apelaciones determinó el lunes que Lisa Cook puede permanecer como gobernadora de la Reserva Federal, rechazando los esfuerzos del presidente Donald Trump por destituirla poco antes de una votación clave sobre las tasas de interés.

Se prevé que el gobierno federal recurra a la Corte Suprema en un último intento por destituir a Cook, a la que acusa de un fraude hipotecario (acogerse a los descuentos de primera residencia en una vivienda vacacional) del que no se han aportado pruebas. Medios han publicado documentos que parecen desmentir la existencia de infracción.

La reunión de dos días de la Fed para debatir un posible movimiento en las tasas de interés comienza este martes por la mañana. Además, la demanda que interpuso Cook para bloquear permanentemente su despido aún debe abrirse camino en las cortes.

La campaña de la Casa Blanca para destituir a Cook marca un intento sin precedentes de remodelar a la junta directiva de la Fed, la cual fue diseñada para mantenerse independiente a la política diaria. Ningún presidente ha despedido a un gobernador de la Fed en los 112 años de historia de la agencia.



A menos que la Corte Suprema intervenga de último minuto, la comisión encargada de fijar las tasas de interés de la Fed se reunirá este martes y miércoles con los siete gobernadores y los 12 presidentes de bancos regionales.

12 de esos 19 funcionarios votarán sobre el cambio de la tasa a corto plazo del banco central: los siete gobernadores más cinco presidentes regionales, que votan de manera rotativa.

El presidente Jerome Powell señaló el mes pasado que la Fed probablemente reduciría su tasa del 4.3% al 4.1% durante esta reunión. Otros costos de endeudamiento, como las tasas hipotecarias y los créditos para automóviles, ya habían disminuido en anticipación a la reducción y podrían bajar aún más.

Trump ha atacado repetidamente a Powell y a los demás miembros del comité de fijación de tipos de interés de la Fed por no recortar con mayor rapidez el tipo de interés a corto plazo que controlan. Trump ha afirmado que cree que debería ser tan bajo como el 1.3%, un nivel que ningún funcionario de la Fed y pocos economistas apoyan por su potencial de acelerar la inflación.

A muchos economistas les preocupa que, si la Reserva Federal cae bajo el control de la Casa Blanca, mantenga su tasa de interés clave por debajo de lo justificado por los fundamentos económicos para satisfacer las demandas de Trump de préstamos más baratos, que pueden tener un gran impacto a largo plazo.

Cómo justifica Trump su intento de despedir a Lisa Cook

Trump intentó despedir a Cook el 25 de agosto, pero un juez federal dictaminó la semana pasada que la destitución era ilegal y la reinstaló en su cargo. Bill Pulte, puesto por Trump al frente de la Agencia Federal para la Financiación de la Vivienda (FHFA), ha acusado a Cook de fraude hipotecario porque ella aparentemente registró dos propiedades como "residencias principales" en julio de 2021, antes de unirse a la junta. Estos reclamos pueden llevar a una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial menor que si una de ellas fuera declarada como propiedad de alquiler o segunda vivienda.

Cook ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusada de ninguna infracción. Según documentos obtenidos por la agencia AP, Cook especificó que su apartamento en Atlanta sería una "casa de vacaciones", según una estimación de préstamo que obtuvo en mayo de 2021. Y en un formulario para solicitar una autorización de seguridad, lo describió como una "segunda residencia". Ambos documentos parecen desmentir las acusaciones de fraude del gobierno.

La agencia Reuters reportó que, sin embargo, Mark y Julie Pulte, el padre y la madrastra del funcionario que lanzó la acusación contra Cook, han solicitado la conocida como excepción 'homestead' en dos viviendas, una en Michigan y otra en Florida.

La semana pasada, la jueza de distrito Jia Cobb dictaminó que la administración no había cumplido con el requisito legal de que los gobernadores de la Reserva Federal solo pueden ser despedidos "con causa justificada", lo cual, según ella, se limitaba a mala conducta durante el ejercicio del cargo. Cook no se incorporó a la junta directiva de la Reserva Federal hasta 2022.

En su apelación de emergencia, los abogados de Trump argumentaron que, incluso si la conducta ocurrió antes de su etapa como gobernadora, su presunta acción "pone en duda indiscutiblemente la fiabilidad de Cook y su capacidad para gestionar responsablemente los tipos de interés y la economía".

Cook es la primera mujer negra en ocupar el cargo de gobernadora de la Reserva Federal. Fue becaria Marshall y se graduó de la Universidad de Oxford y del Spelman College. Antes de unirse a la junta, impartió clases en la Universidad Estatal de Michigan y en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.

Confirman al nominado de Trump para puesto vacante en la junta de la Fed

Por otro lado, los senadores republicanos confirmaron el lunes a Stephen Miran, nominado de Trump para un puesto vacante en la junta de la Fed.

Miran preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca y anunció a principios de este mes que tomaría una licencia sin goce de sueldo, pero que por lo demás mantendría su puesto mientras formara parte de la junta directiva de la Reserva Federal. Será la primera vez en décadas que un funcionario del poder ejecutivo preste servicio en la Reserva Federal.

Miran ha sido designado para completar un mandato que vence en enero, pero podría permanecer en el cargo si no se elige un sustituto.

