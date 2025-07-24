Trump y Powell discuten ante las cámaras sobre el costo de la remodelación de la Reserva Federal

Video Desacuerdo ante las cámaras: Powell confronta a Trump por el costo de la renovación de la sede de la Fed

Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, discutieron este jueves en vivo y frente a las cámaras sobre el costo de las reformas de las instalaciones de la Fed.

La escena fue rocambolesca y mostró el enorme distanciamiento existente entre ambos. Trump y Powell comparecieron frente a los periodistas y camarógrafos, de pie y usando cascos de seguridad dentro de las obras de construcción.

Allí, el mandatario comentó sobre el costo de las remodelaciones. "Echamos un vistazo y parece que ahora es $3,100 millones. Subió un poco, o mucho", declaró.

Mientras el presidente decía esto, Powell mostraba rostro serio y negaba con su cabeza, hasta que lo interrumpió. "No he tenido noticia de ello, de nadie en la Fed", aseguró.

Acto seguido, Trump sacó un papel del bolsillo de su chaqueta, diciendo que "esto acaba de surgir" y se lo entregó a Powell, que lo vio y le preguntó si "esto es de la Fed". El mandatario confirmó que sí.

Tras leerlo durante unos segundos, Powell dijo que la cifra superior a $3,000 millones incluía la remodelación del Edificio Martin, que fue finalizado hace cinco años. Trump insistió en que era parte del "trabajo total de remodelación", mientras Powell explicaba que es "un tercer edificio".

La Fed afirma que las reformas en su sede central costarán $2,500 millones.

"¿Espera más sobrecostos adicionales?", insistió Trump, a lo que Powell contestó que no, y agregó que prevén terminar las labores en 2027.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, desde la segunda izquierda, el presidente Donald Trump y el senador republicano Tim Scott, visitan la Reserva Federal, el jueves 24 de julio de 2025, en Washington. Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP

Trump dijo que, en su carrera como promotor inmobiliario, despediría a alguien que fuera responsable de sobrecostos.

En el final de la intervención, el presidente bromeó apuntando que dejaría las críticas a Powell si este "baja las tasas de interés", y que supone el principal argumento por el que ha cuestionado repetidamente en los últimos meses al presidente de la Fed.

"Queremos que la tasa de interés baje. La gente no está pudiendo comprar viviendas porque la tasa de interés es muy alta", dijo Trump en una segunda declaración ante medios.

"No hay inflación (...) deberíamos tener las tasas de interés más bajas. Si se bajan las tasas tres puntos, que nos lleva a uno (por ciento), podemos ahorrar más de $1 billón", argumentó.

La Casa Blanca de Trump y la Fed, por aceras diferentes

Pese al desencuentro sostenido con Powell, Trump dijo que "no hubo tensión" y que ambos tuvieron "una gran reunión", en la que participaron senadores del Congreso y asesores del presidente.

Pero funcionarios de Trump y legisladores republicanos han buscado vincular sus preocupaciones sobre el costo de la renovación con la toma de decisiones de Powell.

Las obras de renovación en una parte de un edificio de la Reserva Federal en Washington DC. Imagen Michael M. Santiago/Getty Images



La visita refleja un distanciamiento con la muy cuidada independencia de la Fed, que juega un papel crucial en la economía de Estados Unidos al fijar la política monetaria que oficialmente debe estar al margen de interferencia política.

Otros presidentes criticaron en el pasado decisiones del banco central. Pero la intensa campaña de críticas e insultos de Trump no tiene precedente. Le ha pedido a Powell que "renuncie de inmediato", ha amenazado con echarlo él y le ha llamado despectivamente como un funcionario que se demora demasiado en tomar decisiones.

En los vaivenes de declaraciones, lo más reciente que ha dicho Trump es que no sacará a Powell de su cargo como jefe de la Fed, algo que expertos en Derecho han considerado sería ilegal. Hacerlo tendría un fuerte impacto en los mercados mundiales y elevaría los costos de endeudarse, justo lo contrario que dice querer el presidente.

Trump nombró a Powell en su primer gobierno y, luego, Joe Biden extendió su tiempo en el cargo. El período de Powell como presidente de la Fed termina en mayo de 2026 y, hasta ahora, se ha mantenido firme en que permanecerá en su puesto.

De hecho, no todos en el gobierno de Trump creen que sea pertinente que Powell deje su cargo.

"No hay nada que me diga que debe salir del puesto en este momento", dijo recientemente a Fox News el secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuyo nombre se escuchó como posible reemplazo de Powell. "Ha sido un buen servidor público", agregó.

La principal crítica de Trump hacia el jefe de la Fed: la tasa de interés

Trump lleva meses criticando a Powell porque el banco central no recorta la tasa clave de interés, después de haberlo hecho en tres ocasiones el año pasado.

Si bien es una decisión que no toma Powell por sí solo —lo hace un comité de 12 miembros—, él ha dicho que el banco esperará para ver cuál será el potencial impacto de los aranceles en la economía.

Las medidas arancelarias suelen impulsar los precios y, por ende, acelerar la inflación, algo que se convirtió en un fuerte dolor de cabeza para la Fed hace unos años.

Pero esta postura cautelosa de la Fed ha enojado a Trump, que quiere que el banco recorte su tasa referencial —mencionó incluso que debe llevarla a 1%, un nivel que habitualmente se relaciona con una economía en problemas— para que a Estados Unidos le cueste menos endeudarse.

La Fed se reunirá la próxima semana, cuando se espera que vuelva a mantener su tasa de interés en un rango que va de 4.25% a 4.5%, en el que ha estado desde diciembre pasado.

La cuestionada renovación del edificio de la Fed

La Fed está renovando desde hace varios años su oficina central en Washington DC y un edificio aledaño. Los costos de las obras aumentaron a $2,500 millones, desde los $1,900 millones previstos inicialmente, en medio de una ampliación de la parte subterránea de los edificios y de la fuerte alza registrada por los costos de los materiales en 2021 y 2022.

Cuando se le preguntó la semana pasada a Trump si consideraba que el costo de la remodelación podía dar pie a la remoción de Powell de su cargo como jefe de la Fed, el presidente respondió: "Podría ser. Cuando gastas $2,500 millones en una renovación, creo que eso es vergonzoso".

El equipo de Trump también ha puesto en su mira el costo y algunos detalles de la renovación para criticar al jefe del banco.

La ley que creó la Reserva Federal menciona que los siete gobernadores del banco central pueden ser removidos por una "causa", que no se detalla en la norma, pero que se ha interpretado que puede ser aplicada en caso de ineficiencia, negligencia o de un acto delictivo.

Como no hay precedente en el que la Casa Blanca haya dado pasos concretos para expulsar a un responsable de la Fed, no queda claro si un tribunal aplicaría a su presidente esa premisa que la ley estipula explícitamente para los gobernadores.

Una carta reciente de Russ Vought, el principal asesor presupuestario de Trump, parece abrir la puerta a un posible esfuerzo por buscar una "causa" para despedir a Powell antes de mayo de 2026.

"El presidente está profundamente perturbado por tu manejo del Sistema de la Reserva Federal", se lee al inicio de la carta, compartida por Vought en redes sociales. "En lugar de intentar enderezar el barco fiscal de la Fed, has seguido adelante con una renovación ostentosa de tus oficinas centrales en Washington DC", prosigue.

Vought puso también en duda que el proyecto de la Fed cumpla con una ley que requiere que renovaciones como esas sean aprobadas por la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC, por sus siglas en inglés).

"Si bien puede que sean inevitables ciertos cambios de los planes aprobados, tu testimonio (ante el Senado en junio de 2025) parece revelar que el proyecto incumple con el plan aprobado en lo que respecta a elementos importantes de su diseño".

Expertos ven esta reciente polémica por parte de Vought como un intento por allanar el camino para echar a Powell.

"La Corte Suprema dejó muy claro en sus decisiones que no apoyarán el despido de Powell (...) así que pueden buscar un motivo para sacarlo por alguna causa o crear un ambiente negativo en el que Powell considere que no vale la pena continuar (liderando el banco central)", explicó a CNN Ed Mills, analista de la firma de servicios financieros Raymond James.

Como respuesta, Powell pidió a una agencia de supervisión independiente que revise los costos de las renovaciones en los edificios del banco.

La Fed también publicó en su sitio web que se toma "seriamente la responsabilidad de ser un buen guardián de los recursos públicos. El proyecto reducirá los costos con el paso el tiempo al permitir que la junta (de gobernadores) consolide muchas de sus operaciones. Incluye una revitalización que preserva dos edificios históricos que no han sido renovados de manera significativa desde su construcción en la década de 1930".

