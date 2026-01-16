Aranceles

Canadá anuncia reducción de aranceles a autos eléctricos chinos

Tras la decisión, China reducirá su arancel a las semillas de canola que pasará de un 84% a un 15% de impuestos, adelantó Carney a medios de comunicación.

Canadá acordó reducir su arancel del 100 % a los autos eléctricos chinos a cambio de reducir los impuestos para los productos agrícolas canadienses, anunció el primer ministro Mark Carney.

Tras dos días de negociaciones con líderes chinos, indicó que habrá un límite inicial anual de 49,000 vehículos en las exportaciones de autos eléctricos del país asiático a Canadá, que se ampliará a unos 70,000 en cinco años, con un arancel del 6,1%.

A cambio, China reducirá su arancel final a las semillas de canola, una exportación canadiense clave, de alrededor del 84% a un 15%, dijo Carney a reporteros.

¿Carney, sin acuerdos con Donald Trump?

Hasta el momento, el primer ministro de Canadá no ha logrado llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump para reducir algunos aranceles que afectan a sectores clave de la economía canadiense. Sin embargo, la retórica del republicano ha ido subiendo de tono, hablando incluso de convertir a Canadá en otro estado de Estados Unidos.

Tras el anuncio, Donald Trump elogió a Carney por llegar a un acuerdo con Beijing.

Bueno, está bien. Eso es lo que debería estar haciendo y es bueno que firme un acuerdo comercial. Si puedes conseguir un acuerdo con China, deberías hacerlo
Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Acuerdo con China reforzará relación bilateral: Carney

Previamente, Carney y el presidente de China, Xi Jinping, sostuvieron una conversación en donde acordaron mejorar los lazos entre ambos países tras años de hostilidades.

Durante un encuentro en el Gran Salón del Pueblo, el mandatario chino se dijo dispuesto a seguir trabajando para mejorar la relación y apuntó que el diálogo para restablecer y reiniciar la cooperación se activó tras su primera reunión en octubre.

Por su parte, el primer ministro Carney destacó que "este acuerdo impulsará una considerable inversión china en el sector automotriz de Canadá, creando buenas carreras en Canadá y acelerando nuestro progreso hacia un futuro de cero emisiones y la industria automotriz del futuro".

Con información de AP

