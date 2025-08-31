Cómo afectaría tu vida diaria si la Fed pierde su independencia ante los ataques de Trump

El intento del presidente Donald Trump de despedir a una integrante de la junta directiva de la Reserva Federal ha generado alarmas entre economistas y expertos legales, que lo ven como la mayor amenaza a la independencia del banco central en décadas.

Las consecuencias podrían afectar la vida cotidiana de la mayoría de los estadounidenses: los economistas temen que si Trump logra lo que quiere —una Fed leal que reduzca drásticamente las tasas de interés a corto plazo— el resultado probablemente sería una mayor inflación y, con el tiempo, mayores costos de endeudamiento para cosas como hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos comerciales.

Trump intentó el lunes despedir a Lisa Cook, la primera mujer negra nombrada para la junta directiva de siete miembros de la Fed. Fue la primera vez en los 112 años de historia de la Fed que un presidente ha intentado despedir a uno de los gobernadores del órgano colegiado.

Trump dijo que lo hacía debido a acusaciones hechas por una agencia federal de acceso a créditos de vivienda -encabezada por un funcionario leal al presidente- de que ella supuestamente cometió un fraude hipotecario.

Cook ha argumentado en una demanda que busca bloquear su despido que las acusaciones son un pretexto para el verdadero objetivo de Trump: obtener más control sobre la Fed. Un tribunal podría decidi r la próxima semana si bloquea temporalmente el despido de Cook mientras el caso avanza en el proceso legal.

Cook está acusada de declarar dos casas como residencias principales en julio de 2021, antes de unirse a la junta, lo que podría haber llevado a una tasa hipotecaria más baja que si una se hubiera clasificado como una segunda vivienda o una propiedad de inversión. Ella ha sugerido en su demanda que podría haber sido un error administrativo, pero no ha respondido directamente a las acusaciones.

La independencia de la Fed “pende de un hilo”

Trump y miembros de su gobierno no han ocultado su deseo de ejercer más control sobre la Fed. Trump ha exigido repetidamente que el banco central reduzca su tasa clave a apenas un 1.3%, desde su nivel actual del 4.3%.

Antes de intentar despedir a Cook, Trump atacó repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no reducir la tasa de interés a corto plazo y amenazó con despedirlo también.

"Pronto tendremos una mayoría, así que eso será bueno", dijo Trump el martes, en referencia al hecho de que si logra reemplazar a Cook, sus designados controlarán la junta de la Fed en una proporción de 4-3.

"El caso particular de la gobernadora Cook no es tan importante como lo que este último movimiento muestra sobre la escalada en los ataques a la Fed", dijo Jon Faust, economista de Johns Hopkins y exasesor de Powell. "En mi opinión, la independencia de la Fed realmente ahora pende de un hilo".

Algunos economistas piensan que la Fed debería recortar sus tasas con más rapidez, aunque prácticamente ninguno está de acuerdo con Trump en que debería hacerlo en tres puntos porcentuales. Powell ha señalado que es probable que la Fed recorte en un cuarto de punto en septiembre.

Por qué los economistas prefieren bancos centrales independientes

La Fed ejerce un poder extenso sobre la economía de Estados Unidos. Al reducir la tasa de interés a corto plazo que controla —lo que suele hacer cuando la economía se debilita— la Fed puede hacer que el endeudamiento sea más barato y fomentar más gasto, crecimiento y contratación. Cuando aumenta la tasa para combatir los precios más altos que vienen con la inflación, puede debilitar la economía y causar pérdidas de empleo.

La mayoría de los economistas han preferido durante mucho tiempo bancos centrales independientes porque pueden tomar medidas impopulares que los funcionarios electos son más propensos a evitar. La investigación económica ha demostrado que las naciones con bancos centrales independientes típicamente tienen una inflación más baja con el tiempo.

Sin embargo, los funcionarios electos como Trump tienen muchos más incentivos para presionar por tasas de interés más bajas, lo que facilita a los estadounidenses comprar casas y automóviles y estimularía la economía a corto plazo.

Una Fed politizada podría aumentar la inflación

Douglas Elmendorf, economista de Harvard y exdirector de la Oficina de Presupuesto del Congreso, una institución no partidista, dijo que la exigencia de Trump de que la Fed reduzca su tasa clave en tres puntos porcentuales sobreestimularía la economía, elevando la demanda de los consumidores por encima de lo que la economía puede producir y aumentando la inflación, similar a lo que ocurrió durante la pandemia.

"Si la Reserva Federal cae bajo el control del presidente, entonces terminaremos con una inflación más alta en este país probablemente durante años", dijo Elmendorf.

Y aunque la Fed controla una tasa a corto plazo, los mercados financieros determinan los costos de endeudamiento a más largo plazo para hipotecas y otros préstamos. Y si los inversores temen que la inflación se mantenga alta, exigirán mayores rendimientos en los bonos del gobierno, elevando los costos de endeudamiento en toda la economía.

En Turquía, por ejemplo, el presidente Recep Tayyip Erdogan obligó al banco central a mantener las tasas de interés bajas a principios de la década de 2020, incluso cuando la inflación se disparó al 85%. En 2023, Erdogan permitió más independencia al banco central, lo que ha ayudado a reducir la inflación, pero las tasas de interés a corto plazo aumentaron al 50% para combatir la inflación, y aún están al 46%.

Otros presidentes de Estados Unidos han presionado a la Fed. El presidente Lyndon Johnson persiguió al entonces presidente de la Fed, William McChesney Martin, a mediados de la década de 1960 para mantener las tasas bajas mientras Johnson aumentaba el gasto gubernamental en la guerra de Vietnam y programas contra la pobreza. Y Richard Nixon presionó al entonces presidente Arthur Burns para evitar aumentos de tasas en el período previo a las elecciones de 1972. Ambos episodios son ampliamente considerados como una causa de la inflación persistentemente alta de las décadas de 1960 y 1970.

Trump también ha argumentado que la Fed debería bajar su tasa para facilitar al gobierno federal financiar su enorme carga de deuda de 37 billones de dólares. Sin embargo, eso amenaza con distraer a la Fed de sus mandatos del Congreso de mantener baja la inflación y el desempleo.

Independencia frente a responsabilidad

Los presidentes tienen cierta influencia sobre la Fed a través de su capacidad para nombrar miembros de la junta, sujetos a la aprobación del Senado. Pero la Fed fue creada para estar aislada de las presiones políticas a corto plazo. Los gobernadores de la Fed son nombrados para mandatos escalonados de 14 años para asegurar que ningún presidente pueda nombrar demasiados.

Jane Manners, profesora de derecho en la Universidad de Fordham, dijo que hay una razón por la que el Congreso decidió crear agencias independientes como la Fed: Preferían "decisiones que se toman desde un punto de vista objetivo y neutral basado en la experiencia en lugar de decisiones que están completamente sujetas a presión política".

Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno de Trump dicen que quieren más responsabilidad democrática en la Fed.

“Lo que están diciendo en la práctica las personas que dicen que el presidente no tiene autoridad aquí es que siete economistas y abogados deberían poder tomar una decisión increíblemente crítica para el pueblo estadounidense sin ninguna participación democrática”, afirmó el vicepresidente, JD Vance, en una entrevista con USA Today.

Y Stephen Miran, un alto asesor económico de la Casa Blanca, escribió un documento el año pasado abogando por una reestructuración de la Fed, que incluiría hacer mucho más fácil para un presidente despedir a los gobernadores.

"El objetivo general de este diseño es ofrecer los beneficios económicos" de un banco central independiente, escribió Miran, "mientras se mantiene un nivel de responsabilidad que una sociedad democrática debe exigir". Trump ha nominado a Miran para la junta de la Fed para reemplazar a Adriana Kugler, quien renunció inesperadamente el 1 de agosto.

Podría haber más turbulencias por delante

Trump ha insultado personalmente a Powell durante meses, pero su gobierno ahora parece mucho más centrado en la estructura más amplia de la Fed.

La Fed toma sus decisiones sobre tasas de interés a través de un comité que consta de los siete gobernadores, incluido Powell, así como de los 12 presidentes de los bancos regionales de la Fed en ciudades como Nueva York, Kansas City y Atlanta. Cinco de esos presidentes votan sobre las tasas en cada reunión. El presidente de la Fed de Nueva York tiene un voto permanente, mientras que otros cuatro votan de manera rotativa.

Mientras que las juntas de los bancos de reserva eligen a sus presidentes, la junta de la Fed en Washington puede votar para rechazarlos. Los 12 presidentes tendrán que ser renombrados y aprobados por la junta en febrero, lo que podría volverse más polémico si la junta vota en contra de uno o más de los 12 presidentes.

"El escenario nuclear es... el renombramiento de los presidentes de los bancos de reserva e interferir con eso, (lo cual) sería la señal de que las cosas realmente se están saliendo de control", dijo Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional.

